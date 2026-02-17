...con Alessandro Canovi

"Malen? Brava la Roma che ha preso un calciatore che non veniva sfruttato dall'Aston Villa. I giallorossi hanno preso un calciatore che nell'attuale livello del calcio italiano è di livello importante". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Alessandro Canovi.

Si aspettava questo impatto?

"No, ma tanti calciatori che magari fuori fanno fatica in Italia hanno un impatto differente. Complice, magari, anche il livello del nostro campionato"

L'Inter sul mercato non è stata protagonista.

"Insieme al Napoli è la squadra più completa del campionato italiano. Inter e Napoli hanno organici, al netto di infortuni, che supera tutte le altre".

Che mercato è stato quello di gennaio?

"La Fiorentina doveva fare mercato e l'ha fatto. Nelle zone alte, sia per motivi economici che di esuberi, il mercato non era facile. Ci sono cinque squadre che si giocano la Champions e altre l'Europa League. Non mi aspettavo grandi movimenti e non ci sono stati".

La Fiorentina s'è mossa...

"Certamente la situazione è migliore rispetto a novembre. Può e deve lottare per rimanere in Serie A".

Bastoni e le polemiche di Inter-Juve: che ne pensa?

"Quante volte vediamo calciatori che si buttano a terra e fanno finta di essere colpiti in faccia? A vedere dei fermo immagine alcuni falli sembrano violenti e poi in realtà non lo sono. E' un fatto di arbitri, ma anche e soprattutto di allenatori. E non mi riferisco solo a Chivu".