Un talento al giorno, Dylan Tomás Gorosito: una delle certezze per l'Argentina che verrà

Dopo due gare da 90 minuti, la gara con l'Italia è servita per tirare il fiato ad uno dei titolarissimi dell'Argentina Under 20, quel Dylan Tomás Gorosito che subentrando ha trovato il suo primo gol con la maglia albiceleste. Gorosito è un laterale destro argentino nato il 3 febbraio 2006 a Moreno, Buenos Aires: con un'altezza di 173 cm e un peso di circa 63 kg, è un prodotto puro del vivaio del Boca Juniors, dove è arrivato nel 2014 all'età di 10 anni. Tatticamente è un laterale completo, con un profilo da esterno a tutta fascia moderno: atletico, tecnico e versatile.

È considerato una delle promesse più luminose della generazione 2006 del Boca, con un percorso che lo ha portato rapidamente dalle categorie inferiori alla nazionale argentina giovanile. Al momento il suo score al Mondiale Under 20 è invidiabile: in 3 partite di fase a gironi (212 minuti totali), ha fornito 2 assist (contro Cuba e Australia) e segnato il sopracitato golazo contro l'Italia, una rete individuale con dribbling, accelerazione e controllo perfetto che ha deciso la partita, portando l'Argentina al primo posto nel gruppo D.

Nome: Dylan Tomás Gorosito

Data di nascita: 3 febbraio 2006

Nazionalità: argentino

Ruolo: esterno destro

Squadra: Boca Juniors

Assomiglia a: Javier Zanetti