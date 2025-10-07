Torino, è la seconda peggior difesa nella storia del club. Ma i centrali di Baroni sono tutti nazionali
La reazione dopo il doppio schiaffone di Cancellieri e il punto conquistato in trasferta contro la Lazio non possono nascondere i problemi, gravi, che continuano ad affliggere il Toro. E buona parte delle lacune è sempre nel reparto arretrato, una sorta di tallone d’Achille per Baroni: se già in estate c’era la sensazione di una squadra fragile, che prese nove reti tra i due test con il Monaco e l’amichevole a Valencia, in campionato è arrivata la conferma. I 13 gol subiti nelle prime sei giornate non sono soltanto il dato peggiore di tutta la Serie A, pure del Pisa che nell’ultimo turno a Bologna ne ha presi quattro, ma entrano anche nella storia del club. Soltanto una volta, ancora con Cairo presidente nel 2020/2021 targato Giampaolo (16), il Toro era arrivato a questo punto del campionato con così tante reti sul groppone. E le statistiche partono addirittura dal 1929, la prima Serie A a girone unico, e adesso si rivivono gli stessi incubi di appena cinque anni fa.
Guardando gli altri paesi, poi, si nota come Maripan e compagni siano tra le peggiori difese d’Europa: i 2,17 gol subiti di media a partita sono un dato migliore soltanto delle tedesche Eintracht Francoforte e Werder Brema, delle francesi Metz e Lorient e dell’inglese West Ham. C’è da dire, però, che all’estero si segna mediamente molto di più, di conseguenza le reti prese dal Toro hanno un peso più importante. I limiti dei singoli, da Coco e Maripan passando per Ismajli e Masina, vanno inseriti nelle difficoltà di squadra di trovare una solidità e nei continui cambiamenti di Baroni, che ha già variato tre moduli rivoluzionando anche la retroguardia a tre o a quattro. Durante questa pausa, però, non potrà nemmeno cercare le soluzioni e lavorare con gli interpreti: Coco, Masina e Maripan sono in giro per il mondo con le nazionali, Ismajli è fermo ai box per problemi muscolari. Pure l’ex Empoli sarebbe stato convocato, un vero paradosso per il Toro che invece ha proprio nella difesa il suo punto più fragile.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.