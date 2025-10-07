Lazio, Rovella dice nuovamente no all’operazione: il punto sugli infortunati

Terapia conservativa, parte due. In un periodo pieno di infortuni in casa Lazio le condizioni di Nicolò Rovella hanno tenuto banco e continuano a preoccupare in casa biancoceleste. L’ex Monza e Juve soffre di pubalgia, problema che lo aveva già condizionato due anni fa alla sua prima stagione con la maglia della Lazio. Al contrario di quanto fatto da Zaccagni a fine stagione, Rovella aveva deciso tre settimane fa di rifiutare l’operazione optando per una terapia conservativa. Scelta che però non sta pagando, visto che a distanza di diversi giorni non si registrano miglioramenti nel quadro clinico del regista. Fino a poche ore fa la sensazione era che tutti fossero convinti di optare per l’operazione, suggerita in primis dallo staff medico biancoceleste. Il dietrofront è arrivato ieri, la decisione è stata presa dallo stesso Rovella che non vuole operarsi. Si va per la terapia conservativa, che comunque dovrebbe tenerlo ai box almeno per altre tre settimane.

Lazio, il grave problema degli infortuni

Rovella con la pubalgia, Zaccagni, Dele-Bashiru, Vecino e Marusic out con lesioni muscolari e Pellegrini ko per una distorsione al ginocchio. Il bollettino medico in casa Lazio è preoccupante e si cercano le possibili causa di questa lunga lista di infortunati. Si parla di problemi legati al terreno di gioco di Formello, recentemente rizzollato ed evidentemente non perfetto. Un’altra analisi può portare alla preparazione svolta per la prima volta a Formello e non in montagna, un unicum anche nella carriera di Maurizio Sarri che raramente ha avuto una lista di infortuni così lunga nelle sue squadre. Tutte analisi che andranno fatte nel dettaglio, sperando di recuperare il prima possibile gli infortunati. Per Vecino, Pellegrini e Marusic si spera di poterli avere già con l’Atalanta, speranza anche per Dele-Bashiru che però dovrà rientrare in lista e bisognerà capire chi gli farà spazio. Come per Rovella, anche Zaccagni avrà bisogno di almeno tre settimane dopo la lesione muscolare accusata nella rifinitura pre-Torino. Il capitano biancoceleste tornerà a novembre e salterà sicuramente le sfide contro Atalanta e Juventus.