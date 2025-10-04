Un talento al giorno, Niko Tsakiris: il fantasista che guida l'U20 americana

Nikolas Diego Tsakiris, nato il 19 giugno 2005 a Saratoga, è un centrocampista mancino di 1,78 m, di origini greche e portoghesi che sta giocando il mondiale Under 20 con la maglia statunitense. Figlio dell'assistant coach Shaun Tsakiris, ha debuttato tra i pro con i San Jose Earthquakes come Homegrown Player il 13 gennaio 2022, a 16 anni: è tutt'ora il quinto più giovane nella storia del club. In MLS ha collezionato 45 presenze, 3 gol e 5 assist (fino al 2025), con picchi nel 2024 (2 assist chiave contro Seattle).

Tecnicamente fluido, domina il possesso con tocchi rapidi e visione per assist (alta precisione nei passaggi progressivi). Tatticamente versatile, opera come box-to-box: pressing intenso, recuperi alti e inserimenti offensivi, adattandosi a 4-3-3 o 4-2-3-1. Atletico e resistente, eccelle nella transizione, ma deve raffinare la marcatura difensiva e la finalizzazione. Nei San Jose Earthquakes, è un giovane emergente.

Nome: Nikolas Diego Tsakiris

Data di nascita: 19 giugno 2005

Nazionalità: statunitense

Ruolo: centrocampista

Squadra: San Jose Earthquakes

Assomiglia a: Dejan Stankovic