Amichevole Inter-Atletico Madrid a Bengasi, adesso è ufficiale: ecco perchè si gioca in Libia

La Libia, e in particolare la città di Bengasi, sarà teatro di una sfida amichevole che sa di antipasto rispetto a quanto vedremo in Champions League. Come annunciato sui propri canali ufficiali delle due squadre, infatti, al Benghazi International Stadium si sfideranno l'Inter e l'Atletico Madrid, gara in programma il prossimo 10 ottobre.

Questo il comunicato dei nerazzurri: "Impegno internazionale per l'Inter durante la sosta per le nazionali: venerdì 10 ottobre alle 18:00 i nerazzurri affronteranno in amichevole l'Atletico Madrid. Il match - organizzato con il patrocinio del Libya Development and Reconstruction Fund (FDRL) - si disputerà in Libia, a Bengasi, nel rinnovato Benghazi International Stadium e assegnerà la Reconstruction Cup – FDRL Cup. Si tratterà di un antipasto di Champions League, con Inter e Atletico che torneranno poi ad affrontarsi nella massima competizione europea il 26 novembre nella quinta giornata della League Phase a Madrid".

Questo invece quello dei Colchoneros: "L'Atlético Madrid approfitterà della pausa per le nazionali per disputare la Reconstruction Cup - FDRL, un'amichevole internazionale contro l'Inter. La partita si disputerà venerdì 10 ottobre alle 18:00 allo Stadio Internazionale di Bengasi (Libia). Questa partita permetterà ai giocatori non convocati in nazionale di mantenere il ritmo agonistico e di continuare la preparazione per le prossime partite ufficiali. La partita contro la squadra italiana rivivrà un recente scontro tra due giganti del calcio europeo. Nella stagione 2023/24, i biancorossi e i nerazzurri si sono affrontati in un'emozionante sfida a eliminazione diretta di Champions League, in cui l'Inter ha vinto di misura all'andata e ha costretto i nerazzurri ai supplementari nella gara di ritorno al Riyadh Air Metropolitano, assicurandosi un posto al turno successivo ai calci di rigore. Un duello di altissimo livello che ha regalato grandi momenti di calcio si ripeterà anche in questa stagione. Affronteremo di nuovo l'Inter in UEFA Champions League quest'anno, in una partita che promette di essere emozionante quanto la precedente. Prima del grande scontro europeo, questa amichevole servirà come un buon test per valutare la forza della squadra e mantenere il suo spirito competitivo durante la sosta per le nazionali".