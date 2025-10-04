Martin Baturina è costato quasi 25 milioni di euro. Per giocare 14 minuti di A (finora)

Martin Baturina è stato uno dei colpi dell'estate non solo del Como, ma dell'intero calcio italiano. Perché è stato pagato circa 25 milioni di euro - tutto compreso - e per ora ha giocato solamente quattordici minuti nella formazione lombarda. "Se non vado errato Fabregas ha già pensato di arretrarlo a centrocampo - ha detto ieri il direttore sportivo comasco, Carlalberto Ludi, nella conferenza stampa pre Atalanta - anche perché stare dietro a Nico non è giusto. Noi facciamo investimenti che hanno reso nell'immediato ma anche che possano avere sguardo verso il futuro. Ad oggi serve dare il tempo a Baturina".

Queste le dichiarazioni di Fabregas a cui Ludi fa riferimento. "Baturina però ha molto di più, dietro c'è molto di più. Ha fatto gol al Milan, al Monaco, è un giocatore di livello importante. [...] Devo essere anche io a trovargli lo spazio giusto, giocare nello stesso spazio di Nico è un'ingiustizia. Essere dietro a Nico non è giusto, però tatticamente possiamo metterlo in altre posizioni. Penso possa fare il centrocampista a due, però deve stare tranquillo. Io credo in lui, lui mi sta dimostrando tanto".

Dunque il problema di Baturina non è tanto nelle prestazioni, quando il dover dividere lo spazio da trequartista con Nico Paz, il giocatore più in vista del Como. L'argentino è pressoché insostituibile, ma a giugno dell'anno prossimo può essere riscattato dal Real Madrid. Baturina, invece, è di proprietà. Da capire se non è possibile farli convivere con un altro tipo di modulo.