Inter, botta per Calhanoglu: il centrocampista è in dubbio per la sfida con la Cremonese

Un dubbio di formazione per Cristian Chivu. La sua Inter scenderà in campo questa sera a San Siro per sfidare la Cremonese, già capace alla prima giornata di violare il "Meazza" e superare 2-1 il Milan di Massimiliano Allegri. Dall'altra parte i nerazzurri proveranno a conquistare i tre punti per dare continuità di rendimento e prestazioni ma soprattutto per regalarsi una notte in vetta alla classifica al pari dei rossoneri, di Napoli e Roma. Il tecnico però potrebbe avere diversi dubbi per quanto riguarda lo schieramento.

Uno su tutti è l'impiego di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, per una botta subita nel match di Champions League contro lo Slavia Praga. Il suo impiego in campo stasera, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe essere a forte dubbio con l'allenatore che deciderà se impiegarlo o meno soltanto a poche ore dal calcio d'inizio.

Al suo posto ci sarebbero però delle alternative. Sempre secondo quanto scrive la rosea, sarebbero pronti Davide Frattesi e Petar Sucic con il primo che potrebbe essere favorito per una maglia dal primo minuto. Vedremo ora quali saranno le scelte che farà Chivu, in primis sul centrocampista turco che ne arriva da sei partite di fila giocate dal primo minuto.