Carlo Nesti: "Brutto passo falso: la solita Juve generosa ma sprecona"

4-5-2026

Carlo Nesti: "La solita Juve generosa ma sprecona"

La mia scheda di Juve-Verona, dal punto di vista bianconero, in quattro parti.

1 - Giusto recriminare sulla grande occasione persa. Ma quante volte abbiamo visto questa stessa Juve di Spalletti? Intendo dire una squadra offensiva, spettacolare, ma in grado di raccogliere l'1% di ciò che ha seminato. 76% di possesso palla, 29 tiri, 7 nello specchio della porta, e 2 pali. Il malocchio.

2 - Inevitabile che il gol, non alla portata di David, sia arrivato da parte dell'unico numero nove, ho detto nove, non nueve, della rosa, e cioè il rientrante Vlahović, dopo 180 giorni. Io, però, avrei visto bene, all'inizio del secondo tempo, a destra Conceicao, al centro Yildiz al dietro a Vlahović, e a sinistra Boga. Poi, durante il secondo tempo, lo sfortunato Zhegrova.

3 - L'Oscar della fantasia delle ultime settimane spetta a Conceicao, che si è acceso proprio quando necessitava, e cioè nel momento in cui doveva rifiatare Yildiz. Incontenibile anche questa volta per gli avversari, grazie a tutto il repertorio che ha saputo sfoggiare: dribbling, cross e tiro. Gli manca soltanto il gol.

4 - La rete del tenacissimo e generosissimo Verona è arrivata in circostanze rocambolesche. Locatelli cade in area, ed è, di per sé, un episodio dubbio, ma l'arbitro lo ammonisce per simulazione. Capovolgimento di fronte, e maledetta costruzione bassa. Passaggio sbagliato di Bremer (Spalletti: "Bremer e Kelly concedono qualcosa"), e palla prendibile, onestamente, per Di Gregorio.

Per quello che ho visto, nonostante le tante occasioni mancate, a me pare una Juve in condizioni fisiche buone, in rapporto al finale di campionato. Anche se è chiaro, che una vittoria avrebbe cambiato di parecchio la situazione. Quindi, con un Vlahović in più (fondamentale il suo rientro), resto, in ogni caso, fiducioso.

27-4-2026

Carlo Nesti: "Juve: per entrambe, armistizio obbigato"

La mia scheda di Milan-Juve, dal punto di vista bianconero, in quattro parti.

1 - Nella corsa al quarto posto, il pareggio non è il massimo, ma non è nemmeno il minimo. La Juve, infatti, mantiene 3 punti di vantaggio su Como e Roma. E forse la gara più difficile che avrà in programma, a mio giudizio, sarà quella contro il Lecce, che lotta per non retrocedere.

2 - La partita si poteva anche immaginare così, ed è stata comunque molto deludente. Allegri ha giocato come spesso gli è capitato. Spalletti ha fatto di più, 5 tiri nello specchio della porta contro 1 solo del Milan, ma dobbiamo ricordare anche la traversa di Saelemaekers. Uno spettacolo, comunque, modesto.

3 - Buone indicazioni, innanzitutto, per quanto riguarda Conceicao, e non è la prima volta. Ha costretto Allegri addirittura a sostituire Bartezaghi, che lo marcava, o meglio, non riusciva a marcarlo. Bremer e Kelly, al centro della difesa, nonostante dall'altra parte l'assenza di un vero numero nove, hanno agito con autorevolezza. Il Milan, infatti, ha giocato con Pulisic a destra e Leao a sinistra. Thuram è stato autore di un gol annullato, peccato, e autore anche di pericolose verticalizzazioni. Non male, devo dire, Koopmeiners nella porzione di gara che ha giocato. L'ho visto più sicuro che altre volte.

4 - Meno appariscente del solito McKennie, ma d'altro canto è stato costretto ad accentrarsi, per dare una mano a Locatelli e Thuram, e non lasciarli in inferiorità numerica contro Modric, Rabiot e Fofana. Attenzione, perché stiamo parlando di una delle mediane più forti d'Italia, al di là della posizione di classifica del Milan. Anche Boga non è stato appariscente. Altre volte ha saltato con più rapidità, e con più quantità di spunti, l'uomo, grazie ai suoi dribbling. Infine, David: solito discorso. Bene come aprivarchi, male assolutamente come stoccatore, come bomber. E meno male che rientra Vlahović.

20-4-2026

Carlo Nesti: "Juve: Spalletti... calmini... dirigenti... difficilini"

La mia scheda di Juve-Bologna, dal punto di vista bianconero, in quattro parti.

1 - Dopo l'uscita dalla Coppa Italia e dalla Champions League, sono state ottenute 6 vittorie in 8 partite. È tanto? Sì, è tanto, perché la squadra poteva anche sbriciolarsi, e invece si è consolidata, con 5 punti di vantaggio su Como e Roma. Segno della coesione che esiste attorno all'allenatore Spalletti, protagonista anche nello spogliatoio.

2 - David ha segnato un gol finalmente da numero 9, ma è successo poche volte. Come ha fatto la Juve a ovviare a questo inconveniente? Soprattutto con gli esterni, che hanno partecipato a qualcosa come 29 reti su 57, praticamente la metà. Ricordo i gol segnati da Ildiz 10, quelli di Boga 4 e quelli di Conceicao 3. In particolare, a destra, fondamentale la spinta di Kalulu, e, negli ultimi tempi, anche di un sorprendente Holm.

3 - Spalletti, alla domanda se sia possibile lo scudetto della Juve nella prossima stagione, ha detto "Stiamo calmini". Eh beh, è certo che la risposta sia questa, perché nel momento in cui l'allenatore chiede ai dirigenti, come è successo a gennaio, un centravanti, e gli vengono portati un terzino e un esterno, è normale che rimanga deluso, per cui vincere il campionato diventa... "difficilino".

4 - Su una ventina di partite di Spalletti in panchina, ne abbiamo viste almeno 10 all'insegna di un calcio propositivo, aggressivo e offensivo. Azzeccati i 3 giocatori ai quali prolungare il contratto e, cioè Yildiz, McKennie e Locatelli. Un problema è quello rappresentato dai 40-45 milioni, che bisognerà sborsare per il "desaparecido" Openda. Uno degli affari più ignobili realizzati, guardando solo alla Francia.

12-4-2026

Carlo Nesti: "Juve: a volte si vince senza essere "spallettiani""basta?"

La mia scheda di Atalanta-Juve, dal punto di vista bianconero, in 4 parti.

Primo. Nei 45 minuti iniziali, la Juve patisce anche troppo il pressing a uomo degli avversari. Si salva con un palo, tira per la prima volta appena al 29', ed è più pericolosa con Kelly e Kalulu, 2 difensori, che con il tridente leggero, cioè con Conceicao, Boga e Yildiz. È chiaro che, da un lato, non arrivano palloni alle punte, e dall'altro, in questa frazione, la luce dei fantasisti è spenta: Conceicao e Yildiz.

Secondo. Nella ripresa, è fondamentale l'approccio della Juve, che segna subito con Boga, in un'azione della quale fanno parte anche Conceicao, ed un convincente Holm. Cala il ritmo dell'Atalanta, prende le misure finalmente la Juve, e soffre solo nel finale, ma bisogna tenere conto di un dato di fatto. La squadra di Spalletti viene spaventata sul serio solo da un colpo di testa di Djimsiti.

Terzo. Si vince anche stringendo i denti, e questa Juve sa farlo, sa combattere, e lo ha dimostrato più di una volta. Non è certamente la versione voluta da Spalletti, con 22 tiri dell'Atalanta, e soltanto 2 tiri nello specchio della porta di Carnesecchi. L'Atalanta, però, segue questa filosofia europeista, propositiva e offensiva da quanto tempo? Da oltre 10 anni, da Gasperini, a Juric, fino a Palladino. La Juve, invece ha cominciato a seguirla soltanto da Spalletti, e cioè ancora troppo poco tempo.

Quarto. Molto bene la fascia destra, dove spingono Kalulu, Holm e Conseicao, quest'ultimo soprattutto nel secondo tempo. Molto male, invece, la fascia sinistra, dove Cambiaso si trova in inferiorità numerica, alle prese con Zappacosta, e con l'ottimo De Ketelare. E poi, davanti a Cambiaso, c'è un Yildiz che, lo sappiamo, tira la carretta praticamente dall'inizio della stagione, non è stato bene in settimana, e non si è presentato nelle condizioni migliori possibili.

Quindi, in definitiva, sono 3 punti importanti, in una partita difficilissima, tenendo anche conto che questa Atalanta aveva eliminato la Juve dalla Coppa Italia. Bene così, per il risultato, mentre per il gioco, ovviamente, si deve ancora crescere.

7-4-2026

Carlo Nesti: "Juve: ma Conceicao non era quello da 45 minuti, e basta?"

La mia scheda di Juve-Genoa, dal punto di vista bianconero, in 4 punti.

1 - Una vittoria importante per almeno 2 motivi. Un segnale convincente, dopo appena 2 vittorie nelle ultime 7 gare, e l'avvicinamento al quarto posto del Como, 57 punti contro 58, senza dimenticare la Roma e l'Atalanta.

2 - Lo sviluppo della partita. Nel primo tempo, si è vista la Juve che non concede nulla, la migliore versione della squadra di Spalletti. 74% di possesso palla, 10 tiri, 4 nello specchio della porta, 2 gol, e il 92% di passaggi riusciti. Quindi, una Signora, direi, non soltanto aggressiva, ma anche bella ed elegante. Nel secondo tempo, invece, si è vista la Juve che, ed è capitato spesso in questa stagione, concede troppo. Infatti, il Genoa ha effettuato 10 tiri, troppi, 3 nello specchio della porta, e ha avuto a disposizione anche un calcio di rigore, peraltro parato. Il dubbio è che questi giocatori, non essendo preparati da Motta e Tudor per il pressing alto di 90 minuti, possano esserlo solo per 45 minuti con Spalletti.

3 - Non è più corretto, tatticamente, dire 4-2-3-1. Il modulo della Juve, in effetti, è il 4-3-3. Questo perché, a centrocampo, i giocatori sono, finalmente, 3, con Mc Kennie a centodestra, Locatelli al centro, e Thuram a centrosinistra. Poi, in fase offensiva, è vero, Mc Kennie si accentra, e va a giocare in posizione di centravanti, molto più di David. È più imprevedibile così, che non partendo da trequartista centrale. Ha segnato un gol, e ne ha mancati 2: poteva essere addirittura una tripletta. Per un Yildiz leggermente sottotono, un Conceicao del quale anch'io dicevo "può durare un tempo, o poco più", e invece, in questa partita, è stato imperversante per 82 minuti.

4 - È stata la giornata di Di Gregorio, e se lo merita. In questa stagione, ha sbagliato, ma nella scorsa stagione, senza le sue parate, più la tenacia di Locatelli, la Juve non sarebbe mai arrivata al quarto posto. Doveva essere, e non è stata, la giornata di Vlahovic, e ci si augura che il suo infortunio, in fase di riscaldamento, non sia grave, ma si parla di uno stop di 20 giorni: sarebbe una stagione finita. Meglio comunque Milik che non David, anche se ha colpito un palo.

2-4-2026

Carlo Nesti: "Mi piacerebbe un nuovo "format" nelle telecronache Rai"

Quanto mi sarebbe piaciuto, martedì scorso, ascoltare 2 persone, che stimo, separatamente!

Alberto Rimedio da solo, durante la partita, come Carosio, Martellini e Pizzul (aggiungo, umilmente, me stesso, nei 3 titoli europei Under 21, vinti consecutivamente, dagli azzurri).

E Adani opinionista prima, durante e dopo la partita, con l'ottimo Antinelli e Stramaccioni.

Perché dico questo? Procedo per ordine, anche perché colpire la Rai è uno sport nazionale, che esisteva già dagli anni 90, grazie ad Aldo Grasso, ed altri giganti della critica, al quale non gradisco partecipare.

In questi 16 anni post-aziendali, mi è capitato di riflettere sulla evoluzione delle telecronache, e di scrivere idealmente una mia storia di questo specifico dell'informazione sportiva. Mi sono accorto che ogni epoca del calcio, ovviamente, ha avuto bisogno di telecronache diverse.

Intanto, trovo demenziale che non si sottoponga più nessuno ad un corso di dizione. Se la mia voce, da voce di testa a voce di petto, con l'uso del diaframma, è cambiata radicalmente, fra il 1980 e il 1990, lo devo alla grande scuola di Igino Bonazzi ed Enzo Melito.

Il radio-telecronista è un attore, che va in scena, a tutti gli effetti. A proposito di radio, la diversità, e l'assortimento, delle voci di Bortoluzzi, Ameri, Ciotti, Provenzali, Ferretti e Luzzi, come Cucchi e Repice, entra di diritto nella leggenda del pallone.

Con Bruno Pizzul, abbiamo cominciato ad ascoltare le telecronache non solo tecniche, essendo Bruno un ex calciatore, ma anche passionali.

Perciò, per me rimane, con Giuseppe Albertini della televisione svizzera, la massima espressione delle telecronache di calcio. Il compromesso storico fra il vecchio e il nuovo.

Negli anni 90, la TV commerciale, in particolare Mediaset, ha imposto il modello delle telecronache a 2 voci. La Rai si è adeguata, tradendo la sua tradizione, per colpa delle assurde picconate della stampa, e anche le televisioni satellitari hanno fatto lo stesso, come se non esistesse una formula alternativa.

Io ritengo che i telecronisti giovani di oggi siano, mediamente, molto più preparati di quelli della mia epoca, perché esiste una competenza, supportati dalla tecnologia e da Internet, che allora non esisteva, seppure fosse più fervida la fantasia.

Gli orizzonti si sono allargati, e il calcio internazionale, che negli anni 70 era ancora alla portata di pochi, è diventato materia alla portata di tutti.

Detto ciò, mi permetto di dire la mia, anche perché sennò l'articolo non sarebbe costruttivo.

In queste telecronache a 2 voci, con un giornalista e un opinionista, in genere un ex allenatore o un ex giocatore impegnati, credo che telecronache diventino delle radiocronache, nel senso che si parla continuamente, per il solo fatto di essere in 2.

Ho notato mille volte, inoltre, come quella che rimane la “sacralità”, tra virgolette, del gioco in televisione, possa essere disturbata da un eccesso di verbosità.

In particolare, non mi piacciono le circostanze, in cui l'opinionista prende la parola dopo un episodio rilevante. Mentre si riferisce ancora all'episodio precedente, ha la sfortuna di parlare su un rapido capovolgimento di fronte, quando la palla magari è già vicina all'area avversaria, per cui la prima voce è costretto a interromperlo. Il calcio concede meno soste di un tempo, e si dà una sensazione al pubblico di scarso affiatamento, nell'accavallamento delle 2 persone.

Inoltre, ritengo sbagliato usare le statistiche a gioco in corso, perché esiste l'opportunità di leggerle, comunque a piccole dosi, durante le pause della partita.

Proprio per questo motivo, sicuro come in tante altre occasioni di essere un romantico, ma perdente, Don Chisciotte contro i mulini a vento, vi dico, se dipendesse da me, che tipo di telecronaca mi piacerebbe sperimentare. La Rai, come servizio pubblico, dovrebbe rivendicare questo ruolo, e contrapporsi alle tivù commerciali, orgogliosamente, compiendo un passo indietro.

Un telecronista in alto, in tribuna, destinato a seguire il gioco, lasciando più ariosità fra un passaggio e l'altro, per far vivere anche alla gente a casa gli effetti dello stadio. Di Bosnia-Italia, mi ha colpito più il silenzio dei calci di rigori, che non il resto.

Poi, 2 altri giornalisti vicini alle panchine, per anticipare le mosse dei due allenatori.

Infine, gli opinionisti impiegati prima, nell'intervallo e dopo gli incontri, perché in quelle circostanze avrebbero veramente l'opportunità di essere valorizzati, con le telecamere sui loro volti, catturando quell'attenzione del pubblico, che non si può avere a gioco in corso.

Le disserazioni tecnico-tattiche, a pallone in movimento, non vengono recepite, perché la gente è troppo concentrata su quello, che vede. I telespettori del calcio sono smaliziati, hanno una loro chiave di lettura della gara, e solo "dopo" accettano di confrontarla con quella degli esperti. Come si dice in Piemonte: "a bocce ferme".

Quindi: forza Rimedio! Forza Adani! Ma impiegati, almeno nei prossimi Mondiali, diversamente. Cara Rai, ci fai questo favore?

1-4-2026

Carlo Nesti: "Dopo l'eliminazione azzurra: un sistema marcio da rifondare"

In questa valle di lacrime, aprire gli occhi, dopo una notte molto triste, significa fare di necessità di virtù. Chiedere, a gran voce, di rivoluzionare il sistema-calcio nostrano, anche con i vostri suggerimenti.

I FATTI

UN SISTEMA-CALCIO MARCIO, CON GRAVINA (SPESSO DI PARTE) ELETTO 3 VOLTE DI FILA DA TUTTE LE SOCIETÀ (CONNIVENTI).

A LIVELLO DI NAZIONALE, GIÀ 3 MONDIALI SALTATI.

A LIVELLO DI CLUB, 1 SOLA CHAMPIONS LEAGUE IN 16 ANNI.

L'ITALIA BRILLA, E CONVINCE, UNICAMENTE A LIVELLO GIOVANILE.

I PROBLEMI

DOPO DEL PIERO E TOTTI, UN SOLO ASSO: DONNARUMMA.

L’ECCESSO DI STRANIERI: BEN IL 60% IN SERIE A, ANCORA DI PIÙ FRA I PRIMAVERA.

I POCHISSIMI UNDER 21 IN SERIE A: APPENA IL 3% (SPAGNA 24%).

MIGLIORAMENTO DELLA CONCORRENZA ESTERA.

IL MINOR PESO DELLA FIGC, RISPETTO AI CLUB (FASTIDIO PER LA NAZIONALE).

LO SCARSO "APPEAL" DEL VALORE DELLA MAGLIA AZZURRA.

LE INTERFERENZE LOBBISTICHE, FIN DALLE GIOVANILI, DEI PROCURATORI E DELLE AGENZIE.

L’ASSENZA DEI "BLOCCHI", TIPO-JUVENTUS, SALVA-NAZIONALI.

LA DISABITUDINE DEI DIFENSORI ALLA MARCATURA A UOMO.

LA SCARSITÀ DI ATTACCANTI ALL'ALTEZZA DEL PASSATO.

IL LIVELLAMENTO IN BASSO DEL NOSTRO CAMPIONATO, POCO VENDIBILE ALL'ESTERO.

IL RUOLO DEL COMMISSARIO TECNICO SNOBBATO DAI GRANDI ALLENATORI

LA FINE DELL'EPOCA DEL CALCIO DI STRADA/ORATORIO.

IL DOMINIO DELLE SCUOLE CALCIO A PAGAMENTO.

L’IMPOSIZIONE, FIN DA BAMBINI, DI TATTICA E FISICO.

IL MINOR ADDESTRAMENTO DELLA TECNICA DI BASE.

PIÙ ATTENZIONE DEI GIOVANI VERSO ALTRI SPORT.

CROLLO DEL TASSO DEMOGRAFICO IN ITALIA.

SUPER-PRESSIONE PRIMA DEI MEDIA, POI DEI TIFOSI.

27-3-2026

Carlo Nesti: "Juve: perché critico, in parte, Spalletti"

Con la pausa del campionato, mi sono voluto staccare, ad esempio, da Juve-Sassuolo, per criticare, non me ne voglia, in parte Spalletti, che pure ha avuto tanti meriti, cercando di trasformare in oro quello che era il bronzo di Motta e di Tudor.

Intanto parlano i fatti, con un punto in meno, ahimè, rispetto a un anno fa, 54 a 55 e con 6 punti persi, rispetto al vantaggio iniziale acquisito.

E qui arriva la prima nota negativa del mio ragionamento. La Juve di Spalletti è una squadra che attacca, sale in massa nella metà campo avversaria, ma non segna mai con i centravanti, obbligando tutti ad uno sforzo assurdo, che si paga.

Infatti, quando perde la palla, fatalmente vacilla, e diventa la settima difesa del campionato: troppo poco.

Questo significa che la formazione bianconera continua ad avere gli stessi, maledetti difetti di costruzione di Giuntoli: la mancanza di equilibrio.

L'inutilità di un Di Gregorio, avendo già Perin;

San Bremer, peraltro non al massimo, e poco altro in difesa;

molto da schierare a sinistra, poco da inventare a destra;

una voragine in mezzo al campo, e in avanti.

In sostanza, la missione di Spalletti è quella di un allenatore a metà del guado, se è vero che il bel gioco doveva portare a vincere ben più di 15 gare su 30. Manca un sufficiente compromesso tattico, fra esigenze e contingenze.

Ci siamo divertiti maggiormente, questo sì, ma i risultati sono stati lo specchio poco generoso del gioco, che è stato praticato.

Il tecnico si è impegnato nella ricerca di alternative offensive, ma si è reso conto tardi che, probabilmente, il miglior centravanti era Yildiz, scambiandosi con Boga.

Ora, con 2 saltatori come Vlahovic e Milik, tutto diventerà più logico.

Ma con la Juve ancora in tempo per arrivare al quarto posto, alla luce di quanto sta facendo il Como?

Eh beh, questo proprio non lo so.

23-3-2026

Carlo Nesti: "Carichiamoci con la Nazionale dei sogni"

In questo periodo così delicato, per il calcio azzurro, può essere terapeutico tuffarsi nel passato, e immaginare una storia del pallone senza tempo, dalla quale attingere una rosa di grandi giocatori. Con l'aiuto degli utenti del NESTI Channel, su Facebook, è scaturito il seguente elenco...

L'ORDINE È, ASSOLUTAMENTE, ALFABETICO

N.B. - TUTTI I GIOCATORI DEL GRANDE TORINO MERITEREBBERO DI FAR PARTE DI QUESTA ROSA, MA IL DESTINO NON HA CONSENTITO LORO DI CONQUISTARE LA GLORIA IN MAGLIA AZZURRA. CITO, IN RAPPRESENTANZA DI CIASCUNO DI QUEI CAMPIONI, VALENTINO MAZZOLA, CAPITANO DI UNA FORMAZIONE LEGGENDARIA.

N.B. - INEVITABILMENTE, I CAMPIONI DEGLI ANNI VENTI E TRENTA, AVENDO GODUTO DI UNA MINORE ESPOSIZIONE MEDIATICA, SONO STATI MENO CONSIDERATI DI CHI HA VISSUTO L'ERA TELEVISIVA. PER ALLARGARE LA ROSA, TENUTO CONTO DI CHI HA ANCHE SOLO OTTENUTO SECONDI, O TERZI POSTI, NEI MONDIALI, O NEGLI EUROPEI.

COMMISSARI TECNICI

BEARZOT. LIPPI. MANCINI. POZZO. VALCAREGGI.

21 GIOCATORI SU 44 HANNO INDOSSATO LA MAGLIA BIANCONERA.

PORTIERI

BUFFON. DONNARUMMA. ZOFF.

DIFENSORI

BARESI F.. BERGOMI. BONUCCI. CANNAVARO. FERRI. GENTILE. MATERAZZI. NESTA. ROSATO. SCIREA.

ESTERNI BASSI

CABRINI. FACCHETTI. GROSSO. MALDINI. ZAMBROTTA.

CENTROCAMPISTI

ANTOGNONI. BENETTI. DE SISTI. GATTUSO. S. MAZZOLA. V. MAZZOLA. ORIALI. PIRLO. RIVERA. TARDELLI.

ESTERNI ALTI

CAUSIO. CONTI. DOMENGHINI. DONADONI.

ATTACCANTI

BAGGIO. BETTEGA. DEL PIERO. F. INZAGHI. MEAZZA. PIOLA. RIVA. ROSSI. SCHILLACI. TOTTI. VIALLI. VIERI.

LA NAZIONALE DI CARLO NESTI

MODULO 4-4-2 - BUFFON O ZOFF - GENTILE, BARESI, SCIREA, CABRINI O MALDINI - CONTI, TARDELLI , PIRLO, GROSSO - DEL PIERO O TOTTI, RIVA O ROSSI (AD HONOREM: MEAZZA E PIOLA).

La domanda sorge spontanea: quanti giocatori di oggi meriterebbero di entrare in questa rosa? Dalla risposta, dipende gran parte dei nostri problemi. Triste, ma vero.

15-3-2026

Carlo Nesti: "Tifosi, ma dove sono finite le bandiere?"

Mi sembra incredibile che un certo tema non sia stato mai affrontato dall'universo mediatico del calcio. Voglio dire il modo, nel quale si è evoluto (o involuto) il tifo, soprattutto nelle curve degli stadi.

So che mi attirerò, forse, qualche inimicizia. Ma voglio precisare come non sia mia intenzione, per l'ennesima volta, affermare che ieri si stava meglio di oggi. Intendo soltanto mettere a confronto 2 situazioni diverse, per sapere che cosa ne pensate, sperando che i commenti non siano soltanto dei miei coetanei, ma anche di persone più giovani.

Innanzitutto, sottolineo il fatto che, in tutte le curve, come se ci fosse, e sicuramente c'è, un accordo al di sopra delle parti, si vedono sventolare, durante le partite , non più di 10-15 bandieroni, per tutta la durata dei 90 minuti. Suppongo che non siano affidati alle stesse persone, costrette ad uno sforzo fisico fuori dal comune.

Questi vessilli vengono sbandierati in qualsiasi circostanza. Sia nel momento in cui la propria squadra attacca, sia nel momento in cui la propria squadra difende. Sia nel momento in cui la propria squadra segna, sia nel momento in cui la propria squadra incassa.

Nel resto dello stadio, è rarissimo vedere altre bandiere, anche perché le misure di sicurezza degli ultimi decenni non prevedono l'ingresso negli impianti delle aste, necessarie per sostenere le bandiere stesse.

Inoltre, i cori delle curve, esattamente come lo sventolio di quei bandieroni, sono monocordi, e non hanno interruzioni. Hanno dei suoni tribali, e servono per sostenere, costantemente, la formazione del cuore.

Anche qui, senza alcuna differenza fra le varie fasi del gioco, l'ultras per eccellenza sostiene la squadra, nella buona come nella cattiva sorte, per 90 minuti di fila, a meno che non esistano contestazioni, come nei casi recenti di Lazio e Torino. In sostanza: o si sostiene la squadra ad oltranza, oppure non la si sostiene per niente, disertando la curva, senza vie di mezzo.

Negli anni 70, 80 e 90, invece, era abituale vedere interi stadi esaltati, cromaticamente, dalle bandiere, nel senso che ogni tifoso aveva l'abitudine di portare con sé non tanto la sciarpa, diventata consuetudine più avanti nel tempo, quanto una bandiera, ovviamente più piccola, rispetto ai pochi bandieroni delle curve di oggi.

Dal punto di vista del colore, era uno spettacolo vedere le gradinate accendersi di tinte diverse, a seconda delle maglie delle formazioni contendenti, senza seconde o terze divise.

Inoltre, l'intero stadio aveva l'abitudine di seguire il gioco, in dipendenza delle sue fasi. Quando il pallone era a centrocampo, l'incitamento dei sostenitori era limitato. Mentre invece, quando il pallone arrivava a tre quarti di campo, o in zona gol, il boato si alzava, raggiungendo la sua massima espressione, in occasione dei gol.

In sostanza, esisteva un legame stretto tra il tifo e l'andamento della partita, e anche le curve, sostanzialmente, aderivano a questo modo di ingranare le marce alte della sonorità, in rapporto alla pericolosità delle azioni.

In tal senso, ogni curva aveva abitudini diverse, anche perché, laddove oggi esistono dei contatti fra i gruppi ultras gemellati, allora esisteva la assoluta indipendenza di una curva rispetto ad un'altra.

È chiaro, che io resto legato a questo secondo modo di tifare, anche perché ho quasi 71 anni, e resteranno per sempre nella mia memoria, in particolare, 2 immagini.

Quella del tifo bianconero a Belgrado, nel 1973, in occasione della finale di Coppa dei Campioni Juventus-Ajax, con uno stadio estero completamente tappezzato di bandiere juventine.

E quella del tifo torinista a Torino, nel 1976, in occasione della partita-scudetto Torino-Cesena, quando l'intero Stadio Comunale sembrava una gigantesca tavolozza granata, sotto il cielo azzurro.

Tuttavia, non voglio influenzarvi, ma sapere che cosa ne pensate, perché, come ripeto, è un argomento che non è mai stato toccato, quasi che tutti quanti dovessero sottostare alle abitudini, stabilite soltanto dalle curve, ma non condivise dalle maggioranze silenziose.

15-3-2026

Carlo Nesti: "Juve: un fenomeno, e 2 apriscatole, nel tridente leggero"

La mia scheda su Udinese-Juve, dal punto di vista juventino, in 4 punti.

1 - Prestazione eccellente della squadra di Spalletti. Questo per dominio nel gioco, per occasioni create, 22 tiri dei quali 8 nello specchio della porta, e per azzeramento dell'Udinese in zona gol. Un unico rammarico: il fatto di non avere segnato la seconda rete, quella della sicurezza, un po' per merito del portiere Okoye, un po' per demerito dell'arbitro Mariani, e un po' per scarsa lucidità.

2 - Straordinaria prestazione di Yildiz, e non è la prima volta. Doveva giocare da punta centrale, da finto nueve, ma in realtà non è stato così, o è stato così, unicamente, nei primi minuti. Con l'approvazione decisiva di Spalletti, ha trovato la posizione da solo, invertendo i ruoli con Boga, sorprendente centravanti. E la posizione è stata quella di chi parte, come sempre, dalla fascia sinistra del campo. Yildiz ha seminato più volte gli avversari, dando una esemplificazione di cosa significa, anche in spazi stretti, dribblare e tirare. Fenomenale.

3 - Questa è la Juve più spettacolare. Il modulo non è tanto il 4-2-3-1, quanto il 4-3-3, con Bremer, Kelly e Locatelli pilastri. McKennie, in effetti, ha giocato da terzo centrocampista, come interno destro, con Locatelli in mezzo, e con Thuram, finché è stato in campo, interno sinistro. Davanti, Conceicao e Boga, due autentici destabilizzatori, con le loro serpentine, e un tipo di gioco che apre le difese. Due "apriscatole", in un tridente leggero.

4 - L'arbitraggio. Al 50', Mariani, secondo me, doveva almeno rivedere al monitor, di persona, quella leggera trattenuta di Cambiaso su Ekkelenkampt. Ma soprattutto, al 70', è stato insensato l'annullamento del gol di Conceicao. Perché insensato? Perché Koopmeiners non ostruiva la visuale di Okoye. Quindi, il gol era assolutamente da convalidare. Conceicao meritava la rete: un giocatore sempre sfortunato, nel momento in cui cerca, e trova, la via del gol.

14-3-2026

Carlo Nesti: "Toro: da D'Aversa a Cairo, da Cairo a Marengo"

L'importanza di avere un allenatore, D'Aversa, entrato nell'anima dei suoi nuovi giocatori, al punto da vincere 2 partite su 3.

E l'importanza di avere un attacco, che sarebbe da zona Europa League, e non da zona retrocessione. Vlasic scintilla creativa, Simeone bomber, oltre ad Adams e Zapata.

È stato un primo tempo di reciproco studio, con i 2 portieri, soprattutto Suzuki, ma anche Paleari, coinvolti nelle dinamiche dell'1-1.

La ripresa, invece, è stata a senso unico, con il Toro più prolifico della stagione, in grado, finalmente, di rifilare i "cappotti" agli altri, invece che a se stesso.

Le dichiarazioni di D'Aversa sono state molto significative. Ha fatto la differenza l'"atteggiamento". E stavolta non si è visto il Toro arrendevole di Napoli, ai limiti dell'accettazione di un verdetto festivaliero e annunciato. Sal-dai-vinci!

Inoltre, se Casadei non gioca, ha detto D'Aversa, si faccia delle domande, il che rappresenta una bocciatura quasi definitiva per il centrocampista. Peccato, perché le doti tecniche, atletiche e acrobatiche non si discutono, ma vengono incanalate in senso abulico e negativo.

Cairo, negli spogliatoi, ha legittimamente censurato le scritte funebri, apparse in questi giorni, che costituiscono una vergognosa istigazione a delinquere.

Ma è sbagliato anche censurare i giornalisti di "Tuttosport", ai quali alludeva, che non fanno altro se non documentare la situazione della società. Collegare la politica del quotidiano, con le prodezze degli squilibrati, non è all'altezza della figura di grande editore, proprio di giornali e televisioni, che tutti riconosciamo in Cairo.

I risultati, eventualmente, positivi non cancellano il problema di fondo, e cioè la disaffezione del popolo granata, che diserta lo stadio. Si sa già che, in estate, le false promesse saranno le medesime. Chi ha voglia di ricominciare da capo?

L'Avvocato Marengo ha interpretato il malessere della piazza, scrivendo una lettera aperta a Cairo. Non credo, purtroppo, risponderà, per cui verrà chiesto l'intervento delle istituzioni, per indurre il presidente a considerare quelle offerte, che sono sparite, a fronte delle richieste troppo alte.

La speranza è quella, quanto meno, di "muovere le acque", pacificamente, ma in modo decisivo. Non si tratta di voler male a qualcuno, ma di voler bene alla storia granata.

Se non ci si sente rappresentati, si sogna un futuro migliore, perché la passività non porta da nessuna parte. È una situazione speciale: contano più i simboli, se non vengono riconosciuti, che la classifica: è brutto sentirsi ostaggi...

Grande Torino, museo, Filadelfia, Curva Maratona, derby, e maglia granata. Bisogna ripartire da qui, per rianimare uno Spirito di Appartenenza fondamentale, che non può... e non deve... morire per sempre.

11-3-2026

Carlo Nesti: "Bayern: lezione tecnica? Sì, ma, soprattutto, economica!"

Si potrebbe leggere l'eliminazione dell'Atalanta, e di tutte le squadre italiane dalla Champions League, come la vittoria di Golia contro David. Lo star team, il Bayern Monaco, di un altro pianeta tecnico ed economico, che sgretola la rappresentante di una Italia, precipitata al quarto-quinto posto, nella classifica dei fatturati europei.

È anche così, ma non deve sfuggire ai più attenti, che la società teutonica chiude da oltre 30 anni, ripeto, 30 anni, il bilancio in attivo! Quindi, soldi sì, ma sempre ben spesi, a costo di rinunciare a qualche pedina-chiave, in quanto affidati a persone esperte, e non a raccomandati, in giacca e cravatta, come in Italia.

E, su questa falsariga, ricordiamoci che ad essere battuta, davanti ad un pubblico meravigliosamente sportivo, come quello bergamasco, è stata la società più somigliante al Bayern Monaco, a livello di autogestione, competenza e sostenibilità: l'Atalanta. Se era rimasta solo lei, a rappresentarci in Champions League, non è proprio un caso.

In confronto a beghe da cortile, trascinate nei secoli dei secoli, amen, come quella Kalulu-Bastoni, viene da pensare alla solita Italia dei Comuni, delle contrade e dei rioni, che si fanno la guerra fra loro, mentre l'invasore di turno abbatte i confini. Io, invece, preferisco pensare alla bellezza di Bergamo tricolore, fra pochi giorni, a sostegno unificante dei Fratelli d'Italia azzurri di Gattuso. Forza!

8-3-2026

Carlo Nesti: "Juve: Pablito Yildiz può fare il centravanti!"

Assorbito dal lavoro sul derby di Milano, dopo avere assistito a Juve-Pisa, che non poteva, e non doveva comportare problemi, contro una squadra al fondo della classifica, mi concedo soltanto una riflessione.

Come ho detto altre volte, mi spiace che unicamente adesso venga considerata l'opzione di Yildiz, attenzione, non come "finto nueve", ma come "vero centravanti".

Nella mia carriera, ho visto tanti giocatori nascere come attaccanti esterni, e diventare micidiali attaccanti centrali.

Paolo Rossi, trasformato da ala-punta in bomber, nel Vicenza, da Giovan Battista Fabbri.

Chiesa padre, che Simoni, nella Cremonese, convertì da tornante in punta centrale.

Henry, che fu acquistato dalla Juve come attaccante laterale, e che, nell'Arsenal, diventò uno dei più grandi cannonieri della storia.

Infine, Mertens, che nel Napoli approfittò dell'infortunio di un certo Milik, per accentrarsi, e colpire ripetutamente.

In questo momento, non ha nessun significato continuare ad insistere, con una autolesionistica ostinazione, su David numero 9, per non citare Openda.

In attesa di Vlahovic, mantenendo il modulo 4-2-3-1, è opportuno impiegare come centravanti Yildiz, a costo di costringerlo a partire spalle alla porta, schierando alle sue spalle a destra Conceicao, al centro Mc Kennie, e a sinistra Boga.

Questo anche perché proprio Boga, più di Conceicao e Zhegrova, merita l'opportunità di giocare dall'inizio della partita.

Il cambio a treno in corsa avvenuto ieri, e cioè lo spostamento di Yildiz al centro, mi fa sperare che Spalletti sia esente dai pregiudizi, che frenarono prima Motta e poi Tudor.

Il turco ha l'assist, il gol, il dribbling (avrebbe un solo avversario da saltare) e la tenacia per essere utile, in attesa di Vlahovic, come uomo-gol.

2-3-2026

Carlo Nesti: "Juve: David e Openda centravanti? Meglio 44 Gatti!""

La mia scheda di Roma-Juve, secondo l'angolazione bianconera, in 4 punti.

1 - Se un marziano fosse sbarcato sulla Terra, e avesse visto la Juve più recente affrontare gli avversari, avrebbe risposto senza esitazioni alla domanda: "Quali sono, in assenza di Vlahovic, i 2 centravanti bianconeri?". "Ma è naturale! Altro che David, alla diciassettesima partita senza tiri nello specchio della porta, e Openda! Sono Mc Kennie e Gatti". Quest'ultimo, con Bremer e Kelly in crisi, costretto ad aspettare 88 minuti, prima di scendere in campo.

2 - La Juve ha salvato la stagione, perché 7 punti di distanza dalla Roma sarebbero stati una sciagura, ma è chiaro che le batoste degli ultimi tempi hanno lasciato lividi ancora molto dolenti, e un calo di autostima. Nelle ultime 7 partite, sono arrivati una vittoria inutile contro il Galatasaray, 2 pareggi e 4 sconfitte, con la partecipazione di arbitraggi sicuramente non favorevoli.

3 - Contro la Roma, è emerso il secondo difetto di costruzione della squadra, oltre alla mancanza del finalizzatore, e cioè il dato di fatto che, quando manca il signor Locatelli, il centrocampo si scioglie, come il sapone sotto la doccia. Non bastano un Koopmeiners, che non è regista, e arranca, un Thuram, che affonda i colpi, ma contrasta poco, e un Mc Kennie, che dovrebbe essere clonato, per coprire tutti i buchi della coperta.

4 - Di Gregorio? Perin? Magari Pinsoglio? Ma siamo sicuri che il problema principale sia questo? Io sposterei l'attenzione su sessioni di mercato del tutto inadeguate, e incomprensibili. In gennaio, la Roma ha ingaggiato Malen, ottima punta, e l'abbiamo visto, il Milan Fulkrug, e l'Atalanta Raspadori, mentre il Napoli recuperava Lukaku, e la Juve? La Juve ha preferito aspettare 3 mesi per ritrovare Vlahovic, a scadenza di contratto. Mistero... buffo. Anzi: mistero triste.

26-2-2026

Carlo Nesti: "Ecco perché alla Juve non è riuscito il sogno"

La mia scheda su Juve-Galatasaray, in 4 punti.

1 - La commovente riconciliazione fra il pubblico bianconero e la squadra. In quel lungo applauso, nonostante il 2-3 dei turchi, c'è l'ammissione dei limiti della formazione, rispetto ai fasti del passato, ma anche la riconoscenza per chi ha saputo andare al di là di questi limiti. Tutti sono stati indomabili, ma 2 giocatori, in assenza di Bremer, hanno confermato di sapere ovviare a quella presunta carenza, rappresentata dalla mancanza di un leader. Alludo a Yildiz, raro esempio di talento abbinato al furore, e Locatelli, lontano 100 anni da chi lo reputava un centrocampista scarso.

2 - Ancora una volta, mentre la Juve si propone come un Enrico Toti, che getta eroicamente la stampella verso il nemico, c'è chi ricaccia indietro quella stampella. Pineiro espelle in modo ingiusto Kelly, e questo significa 3 cartellini rossi nelle ultime 4 partite, e ben 4 errori gravi in 4 gare. Si può anche avere un cuore grande così, come la Juve di oggi, ma quando queste tegole piovono sulla testa di Spalletti, proprio nel momento del salto di qualità della squadra, pesano 10 volte di piu.

3 - Indubbiamente, una considerevole dose di sfortuna ha impedito alla Juve la grande impresa, come il palo di Yildiz. La paternità di alcuni episodi, tuttavia, non è del tutto casuale. Penso a David, che trasforma una palla gol in un flipper e in un rinvìo, e a Zhegrova, che resta un fenomeno da circo, dal dribbling mozzafiato, al quale si deve spiegare come i suoi numeri debbano finire in porta, e non sul posto. I grandi giocatori, quei palloni, li buttano dentro, ed anche i candidati campioni, come Mc Kennie.

4 - Non bisogna buttare dalla finestra niente. La strada tattica, dinamica e temperamentale è questa, e la corsa al quarto posto, se non altro, godrà di allenamenti settimanali. Resta il disappunto per una società, che, in 4 sessioni di mercato, ha dimenticato l'esigenza di un vero centravanti, perché Vlahovic lo è, ma infortunato, e a fine contratto, mentre David e Openda non lo sono. E intanto, gli altri, a gennaio, non si sono scordati delle gomme di scorta, come Malen, Fulkrug e Raspadori.

22-2-2026

Carlo Nesti: "Juve da analisi duplice: limitata e danneggiata"

Una Juve, con la divisa da carcerati, significa proprio andarsela a cercare, anche se, in questo momento, vedrei benissimo, dietro le sbarre virtuali, qualche esponente federale (Kalulu, incredibilmente, non graziato).

Avrete capito che, stavolta, è il caso di abbinare 2 temi: la Juve limitata, come confermato dalla sconfitta contro il Como, e la Juve danneggiata, da arbitri e giudici.

Cominciamo dalla Juve limitata.

È una squadra che, nelle ultime 5 partite, ottiene 4 sconfitte e 1 pareggio, e che, negli ultimi 5 incontri, subisce 15 gol, con una media di 3 a partita.

Di questo museo degli orrori, contro la sqadra di Fabregas, fanno parte la crisi esistenziale di Di Gregorio, l'inesistenza difensiva di Koopmeiners, e la nullità offensiva di Openda.

È una Juve, che somiglia ad una Ferrari, esempio non casuale, con il freno a mano tirato, e magari anche il blocca-sterzo dell'insicurezza.

Ma è anche una squadra danneggiata.

Viene educata, miracolosamente, da Spalletti all'aggressività, e, a tratti, all'estetica. E quando sta per spiccare il volo, finalmente in fiducia, dopo 5 vittorie in 7 partite, sbatte contro 4 gravi errori arbitrali in 3 incontri, Atalanta, Lazio e Inter.

Tutto il mondo, compresa la classe arbitrale, riconosce che Kalulu non merita espulsione e squalifica, ma solo l'ottusità di Gravina nega l'evidenza.

E così, nella giornata in cui manca già l'uomo-guida Bremer, manca anche l'altro miglior difensore della rosa: lo stesso Kalulu.

Il presidente federale è quello, che è stato eletto al terzo mandato con la quasi totalità dei voti, compresa la Juve. In un mondo giusto, credo che la società bianconera scaricherebbe Gravina, e uscirebbe da questo circolo vizioso.

In un mondo giusto... ma questo è un mondo giusto?

Io credo che qui ci dovremmo addentrare nell'ennesimo "sistema", fra i tanti "sistemi" della società italiana.

E di questi "sistemi", fa parte anche il calcio, e fa parte anche l'Ancien Regime del pallone.

15-2-2026

Carlo Nesti: "Juve in Champions: Exor-rendo epilogo di una avventura mai cominciata"

Questa volta, non ci sarà una scheda su Galatasaray-Juve, ma su una svolta, l'ennesima della storia bianconera più recente.

Prima ancora che possa arrivare il più bello della competizione, dunque, fuori dalla Champions League, a meno di miracoli che senza Bremer, senza Cambiaso, e senza un centravanti, degno di essere chiamato tale, mi sento proprio, purtroppo, di escludere.

È la conferma che, dai tempi di Andrea Agnelli, questa società non ha più una dimensione internazionale. E vedrete che anche in Serie A, in campo nazionale, dovrà lottare persino con Atalanta e Como, oltre che Roma e Napoli, per conquistare il terzo o il quarto posto.

Al punto che io vi consiglio di andare, nell'ultima occasione possibile, oggi, al cinema, per vedere il film del periodo 75-85 della Juve. Portate i vostri figli, le vostre mogli, i vostri amici. Perché? Perché quello è il modo di toccare ancora, con mano, un periodo della storia bianconera veramente brillante, e, molto probabilmente, irripetibile.

Qui c'è un proprietario, John Elkann, convinto che andare in barca sia salire su uno dei suoi yacht, e non, piuttosto, fare la fine della squadra di

ieri sera, nel secondo tempo. Quella sì, che è andata letteralmente... in barca.

Qui c'è un direttore generale, Comolli, che, in 8 mesi di lezioni di italiano, non ha ancora imparato la nostra lingua, e continua ad esprimersi in inglese, cosa che io ritengo un'offesa, nei riguardi dei tifosi.

Qui c'è un direttore sportivo Ottolini (oppure Ottolinì?), che è arrivato, improvvisamente, sotto l'albero di Natale, da una società disastrata. Come se la sessione invernale del mercato fosse qualcosa di insignificante: una formalità.

Qui c'è un allenatore, il povero Spalletti, che chiedeva disperatamente un centravanti, e basta, e gli sono stati serviti un terzino, e l'ennesimo dribblatore. Sarebbe come se io andassi al ristorante, mi sedessi, chiedessi un piatto di spaghetti, e mi venissero portati grissini e anguria. Sinceramente, mi sentirei preso per i fondelli.

Una cosa è certa. Con questa conduzione societaria, volta solo al recupero di 1 milione di Euro, messi nelle mani delle persone sbagliate, si fanno, unicamente, gli interessi economici di Exor, ma non gli interessi sportivi della Juve, e di almeno 10 milioni di tifosi. Sono 2 cose molto diverse.

15-2-2026

Carlo Nesti: "Ci risiamo, Signora delle Furie!" (consolatevi con il film sulla Juve di Platini!")

(COMMENTO CHE PRESCINDE DAL VALORE DELL'INTER, ED EVIDENZIA I TORTI AI DANNI DELLA JUVE)

La mia scheda di Inter-Juve, dal punto di vista bianconero, in 4 punti.

1 - Ci risiamo, Vecchia Signora delle Furie! Quarto errore arbitrale, ai danni della Juve, in appena 3 partite. Non doveva essere espulso Kalulu, ma casomai essere ammonito per simulazione Bastoni (secondo giallo, e quindi rosso), che ha persino esultato per un episodio, del quale, onestamente, non doveva vantarsi. È chiaro che in virtù della personalità, dimostrata dalla squadra di Spalletti in 11 contro 11, da quel momento in avanti, e cioè dal 42' del primo tempo, è cominciata un'altra partita, fatalmente ad handicap. Chivu dice che le mani, Kalulu, deve tenersele a casa. Io dico che soprattutto Bastoni, le imitazioni di Tamberi, deve riservarle alle Olimpiadi. Quella sanzione, in punta di... (La) Penna, non poteva contare nemmeno, da Regolamento, sul soccorso del Var. Naturalmente, fra 15 giorni, l'Ifab darà l'o.k.. Sì... fra 15 giorni... Scandaloso.

2 - Ma non sarebbe opportuno sollevare gli allenatori, i Tudor o gli Spalletti della situazione, dall'incombenza di dovere anche difendere la squadra dagli arbitraggi, e coinvolgere, come negli altri club, i dirigenti? Ieri sera, dopo la partita, mi chiedevo questo, e, finalmente, Comolli e Chiellini si sono presentati in sala stampa, per definire la situazione "imbarazzante". Con quale peso politico, però, vista la distanza di John Elkann dal mondo del calcio? Sugli yacht, non esistono certi problemi...

3 - Grande Locatelli (e bravi McKennie, Conceicao e Yildiz). Sono felice che abbia riscattato l'errore, peraltro episodico, della partita contro la Lazio, andando in gol. Ma mi domando: deve essere lui a sostituire un centravanti, quando (e questa volta non scherzo) un certo Simone Guerra, centravanti della Next Gen, avrà pure 36 anni, ma va avanti a 2 gol e 2 assist a gara? David e Openda sono, sotto porta, meglio di lui? Ne siamo sicuri? Io no.

4 - Ci sono stati 2 giocatori, che avrebbero meritato 2 voti opposti, nell'arco dei 90 minuti. Uno è sicuramente Cambiaso, che ha segnato l'ennesima autorete, ma poi, però, ha realizzato il gol, che ha compensato l'errore precedente. E poi Di Gregorio, che sbaglia gamba, nella respinta dell'autorete sullo 0-1, non è reattivo sul gol del 2-3, ma, per il resto para anche l'impossibile.

A questo punto consoliamoci con il film "Juventus primo amore" (decennio 1975-1985). Da domani, lunedì, martedì e mercoledì, nelle sale cinematografiche, delle vostre città. Ci sono anche io!

11-2-2026

Carlo Nesti: "Quel derby d'Italia, che mi fece scoprire il pathos del calcio"

Nell'attesa di Inter-Juventus, vi regalo un racconto, con il quale si risale alle ore 18,00 del primo giugno 1967. È l'ultima giornata di campionato, e la Juve di Herberto Herrera ha un solo punto di distacco, rispetto all'Inter di Helenio Herrera.

Ci si gioca tutto all'ultima giornata, come accadrà spesso nella storia della Juve. Nel 1973, come nel 1977, come nel 1982, come nel 2000, e come nel 2002.

I bianconeri affrontano la Lazio, allo Stadio Comunale di Torino, e si battono contro una squadra, che lotta per non retrocedere. L'Inter, invece, reduce dalla sconfitta nella finale di Coppa dei Campioni, contro il Celtic, affronta il Mantova in trasferta.

Dovete sapere che quello è il giorno, nel quale mi lego di più alla Vecchia Signora, perché come mi è capitato di spiegare, tante volte, mi sento molto più Paperino, che non Topolino. Alludo al fatto, che mi appassiono per chi cade e si rialza, e cioè per i perdenti, piuttosto che per chi vince sempre.

E quel giorno si verifica proprio la contrapposizione fra una formazione fantastica, l'Inter di Moratti e Allodi, e una squadra, che sa di non essere la "più forte", ma è consapevole anche del fatto che vince spesso chi è "più bravo".

La Juve non vince lo scudetto dai tempi di Charles e Sivori, e ha proprio le caratteristiche di Paperino, nel senso che è una versione agonistica, quantitativa e temperamentale del calcio, come si deduce dalla formazione che scende in campo.

Anzolin,

Gori,

Leoncini;

Bercellino,

Castano,

Salvatore;

Favalli,

Del Sol,

Zigoni,

Chinesinho,

Menichelli (fratello dell'olimpionico di ginnastica).

In pratica... 1-3-3-3: Anzolin in porta, Castano libero, Bercellino stopper, a destra Gori basso e Favalli alto, a sinistra Salvadore basso e Menichelli alto, Leoncini mediano, Del Sol regista, Cinesinho rifinitore, e Zigoni centravanti.

È un undici operaio, con un allenatore, che valorizza al massimo la preparazione atletica, al quale viene rimproverato di "avere democratizzato l'aristocratica Juve", come scrive il grande Vladimiro Caminiti. È un gruppo senza stelle, ma formato da giocatori con "due palle così", primi tifosi della maglia che indossano.

Certo, tecnicamente non hanno nulla a che fare con Charles e Sivori. Tuttavia, se penso Del Sol e Cinesinho, proporzionalmente, non trovo questa raffinatezza, abbinata alla corsa, nel centrocampo di oggi. E ciò, nonostante il fatto che la coppia Locatelli-Thuram mi convinca.

Superare la grande Inter di Helenio Herrera, nell'ultima giornata, è qualcosa di paragonabile al 5 maggio.

La notizia del gol del Mantova contro i nerazzurri, che consegna lo scudetto alla Juve, in vantaggio per 1-0 sulla Lazio, arriva per telefono. "Tutto il calcio minuto per minuto", incredibile ma vero, non va in onda, per non alterare l'andamento delle partite. Pensate che differenza rispetto al bombardamento televisivo di oggi!

Io ho 12 anni, sono in parterre, e sento il boato del pubblico propagarsi di settore in settore, con la sola comunicazione del passaparola. "Perde l'Inter! Perde l'Inter!". Sembra che l'Inter, una delle più grandi squadre della storia, giochi oltreoceano, con il risultato in arrivo, attraverso l'alfabeto Morse.

È una incredibile papera del portiere Sarti, al quale sfugge il pallone di Di Giacomo, fra le mani, come una saponetta, a determinare il kappaò dell'Inter in Lombardia.

A Torino, invece, segnano prima Bercellino, stopper infortunato, e dunque schierato in avanti, per non creare danni in difesa, e Zigoni, attaccante naïf, che oggi giocherebbe tranquillamente in nazionale.

È un ricordo speciale, che mi porterò sempre dietro nella vita, perché, nell'intervallo di quell'incontro, mentre la Juve pareggia 0-0, e dell'Inter non si sa nulla, passo 15 minuti a piangere sotto la mia bandiera, con il solito pessimismo cosmico, che spesso mi caratterizzerà.

È la convinzione che la Juve non ce la può fare, come accadrà in tante finali di Champions League. Vengo consolato da mio padre, e dagli amici di mio padre, per un quarto d'ora, riaccendendo la speranza, che qualcosa possa cambiare.

Elaborando tanti episodi della storia del calcio, comprendo la mia tendenza a tifare sempre per chi parte sconfitto, e magari, alla fine, può alzare le braccia, vittorioso. C'è molto in comune, infatti, fra quella Juve operaia e il Toro post Superga. Si chiama "revanscismo": voglia di rivincita, che, per me, costituisce una molla irresistibile, nel calcio come nella vita.

Il desiderio di rivincita dei ragazzi del 1982, contro una stampa feroce e invadente. Il desiderio di rivincita dei ragazzi del 2006, contro la brutta fama, come conseguenza di Calciopoli. Nel pallone contano la tecnica, la tattica, il dinamismo e la fisicità, ma senza il cuore non si arriva da nessuna parte. Sicuro!

9-2-2026

Carlo Nesti: "Una Juve che crea, spreca, e si autodistrugge"

La mia scheda di Juve-Lazio, dal punto di vista bianconero, in 4 punti.

1 - Si dice che 3 indizi facciano una prova, ma questa volta gli indizi sono 4. Le partite della Juve contro Lecce, Cagliari, Atalanta e, appunto, Lazio. La nuova vocazione offensiva della squadra di Spalletti si scontra, purtroppo, con i limiti tattici della rosa. È una Juve, in sostanza, che crea, si sbilancia, spreca e, magari, subisce.

2 - Prendete nota: 34 tiri, 37 cross e 21 dribbling. Ora, con questi presupposti, un grande club segnerebbe almeno cinque gol a partita. Possono anche prodigarsi i Mc Kennie, 7 gol stagionali (in scadenza di contratto), i Kalulu, gli Yildiz, i Cambiaso (fischiato in modo autolesionistico), gli Zhegrova, e i Boga, ma se i numeri 9 si chiamano David e Openda, non si va da nessuna parte. Assolutamente, da nessuna parte.

3 - Nel calcio, è difficile vincere senza un adeguato filtro a centrocampo. In mezzo, nella Juve, ci sono Locatelli e Thuram, con il secondo, Thuram, che, in realtà, è un incursore. L'unico interditore è Locatelli, e ,se sbaglia lui, è la fine: ha sbagliato nell'azione dello 0-1. La società, e lo posso anche capire, fa di tutto per legittimare la spesa di 60 milioni di 2 estati fa per Koopmeiners. Spalletti lo schiera in difesa, ma è come giocare con un difensore centrale in meno. Diventa utile quando avanza, ma, in una retroguardia a 4, non lo dovrebbe fare. E, ieri sera, ha sbagliato anche Di Gregorio.

4 - Qualcuno non ha gradito il fatto che io abbia, dopo la partita di Bergamo, parlato innanzitutto degli errori arbitrali. E allora, vorrei dire che, stavolta, lo faccio in coda. Pongo a me stesso, e a voi, una domanda: ma se Guida avesse concesso il calcio di rigore, per il fallo di Gila su Cabal, nell'ambito dell'azione finita con la rete annullata a Koopmeiners, che razza di partita diversa sarebbe stata? È chiaro che manca la controprova, però non si può partire, come nel golf, sempre ad handicap, perché questi episodi sono fondamentali per indirizzare la partita. O no?

5-2-2026

Carlo Nesti: "Juve: il "vademecum" del tifoso bianconero deluso"

Exor possiede il 65% della Juve (Ardoino di Tether, re delle criptovalute, il 10%). Ha 3 settori in crisi: auto, giornali e calcio. Sta tagliando tutti i rami secchi, soprattutto a Torino (Comau, forse Gedi come "La Stampa", che non è più la sua sede, spostata dal 2016 ad Amsterdam. Ha lasciato l’economia per la finanza (investimenti).

Nel portafoglio di Exor, la stessa Juve pesa solo per il 3,4%, cioè 0,8 miliardi di Euro, con 8 milioni di tifosi in Italia, e 250 milioni di simpatizzanti/potenziali clienti nel mondo. Quindi, la famiglia Agnelli, è rimasto l’unica grande superstite italiana del calcio mecenatistico, che potrebbe fare concorrenza ai colossi stranieri.

Però, si tratta di capire quanto Exor ha intenzione di sostenere la Juve. Dopo la morte di Gianni e Umberto Agnelli, e la fine del ciclo di Andrea Agnelli, è cambiato il vento. Non esiste più quella passione per il calcio, che andava oltre le esigenze di bilancio. John Elkann attua una promessa fatta al nonno, in punto di morte, e cioè non vendere la Juve. Per lui, l’anno zero è stato il 2023-24, con Giuntoli plenipotenziario, ma è stato un fallimento. La società è diventata un peso.

Il bivio degli Agnelli, proprietari da oltre 100 anni della Juve, sarebbe:

gestione aziendalistica (prima il bilancio, poi il rilancio, restando competitivi in Italia, ma non in Europa),

o gestione mecenatistica (prima il rilancio, e poi il bilancio, con le entrate garantite dai successi)?

La scelta è, chiaramente, la prima. Perché?

Perché il penultimo bilancio del 2024 (2025: meno 58,1) era stato allarmante, meno 199. Exor è già intervenuto 4 volte, per salvare la società, sborsando un totale di circa 1 miliardo di Euro. Le ricapitalizzazioni avvengono con soldi propri, e non di altri. 400 milioni di Euro (2021), 300 (219), 200 (2024). Ora 15 + 15, e la possibilità di arrivare fino a 110. È quanto hanno peso i campioni d’Europa, e del mondo, Paris Saint Germain e Chelsea, nello stesso periodo. Solo che, altrove, i soldi sono stati spesi bene.

Oltretutto, esistono i paletti della quotazione in Borsa, e del fair play ecomico. Inoltre la dimensione finanziaria della società è, ogni anno, ricavare 500 milioni, e spenderne 500, perché il calcio è diventato, a livello gestionale, un mostro.

3-2-2026

Carlo Nesti: "Juve-mercato: soddisfatte esigenze secondarie, e non primarie "

Se aprite il dizionario, e cercate il vocabolo "perplessità", troverete queste parole: "indecisione, aggravata dal persistere di motivi di incertezza o di dubbio". Sinceramente, speravo di non dovere più usare questo termine, dopo il mercato estivo della Juve, nel quale l'eterno inseguimento a Kolo Muani, durato due mesi, era andato in fumo, costringendo Comolli ad una mossa sbagliata, e cioè l'acquisto di Openda.

Purtroppo, anche in questa sessione invernale di mercato, non si può evitare di registrare una incongruenza. Sono state soddisfatte esigenze secondarie, e non primarie.

Spalletti, e cioè un allenatore che ha rigenerato la squadra, e che meriterebbe qualsiasi tipo di sostegno da parte della società, aveva chiesto un solo giocatore, e cioè una punta centrale di sfondamento, in grado di essere l'alternativa per Vlahovic. Ebbene: Spalletti se la vedrà con un terzino, e un fantasista, e dell'ariete tanto agognato, non solo da lui, ma da tutti, nemmeno l'ombra.

A questo punto, si tratta di andare avanti in campionato, Coppa Italia, e Champions League, con David e Openda. Si tratta di 2 attaccanti, dei quali il primo comincia a dare segni di risveglio soltanto ora, dopo avere segnato circa 75 gol, in 3 stagioni, in Francia. E l'altro, al pari dello stesso David, è una seconda punta di limitato spessore.

È incredibile come anche questa volta, svanito l'obiettivo En Nesyri, che sicuramente avrebbe accontentato Spalletti, non si sia puntato neppure su un italiano delle categorie inferiori. È chiaro che agenzie e procuratori, attorno ai prodotti nostrani, hanno costruito una impenetrabile gabbia milionaria.

Chiellini ha fatto capire, che la società attende con ansia il rientro di Vlahovic. Ma il serbo, anche se dovesse bruciare le tappe, sarà, molto probabilmente, un giocatore senza gli stimoli di prima. È già evidente, infatti, come sia impossibile il rinnovo del suo contratto, alla cifra mostruosa di oltre 10 milioni di Euro.

Non voglio essere del tutto negativo, per cui affermo, più che che con convinzione, con speranza, che l'acquisto di Boga, come vice YiIdiz, è tutt'altro che secondario. È un fantasista dalle notevoli qualità come dribblatore, che si aggiunge, in questa specialità, a Conceicao e Zhegrova. Nel Sassuolo mi era piaciuto moltissimo, ma non si è confermato, tuttavia, nelle esperienze successive.

Holm sarà invece il vice Kalulu, anche perché il miglior difensore, dopo Bremer (ignorato Gatti...) è proprio Kalulu, e potrebbe essere necessario in altre zone della retroguardia.

Chiudo per tornare alle perplessità, con la constatazione che, numericamente, la situazione, a centrocampo, non è affatto rassicurante.

Soltanto 2 sono i giocatori insostituibili, che dovrebbero giocare sempre, e cioè Locatelli e Thuram. Lo dico alla luce dei fatti. Koopmeiners ha dimostrato, a più riprese, di non essere all'altezza della situazione, nonostante quella impensabile cifra di circa 60 milioni di Euro, alla quale era stato acquistato. Mc Kennie, ormai, è stato dirottato altrove, con ottimi risultati, e cioè o sulle fascia destra, o come trequartista centrale, dove sta assolvendo al ruolo di "centravanti supplente". Adzic è un ibrido, e Miretti è un trequartista. Questo è il motivo per il quale l'isolamento di Locatelli e Thuram fa paura.