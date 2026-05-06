Venezia, scatterà l'asta per Doumbia: offerta dello Sporting, ma ci sono altri due club in fila

Sette gol e 6 assist in Serie B, oltre ad aver rivestito il ruolo da protagonista assoluto per la promozione del Venezia in Serie A. Tuttavia il club dei lagunari potrebbe presto veder partire Issa Doumbia, perché in Portogallo cominciano ad agitarsi le acque per un duello di mercato che promette fuochi d'artificio.

Precisamente un derby di mercato tra Sporting Lisbona e Benfica per il centrocampista italiano classe 2003. Entrambi i club lusitani hanno avviato i contatti con il Venezia e secondo quanto riferito da A BOLA sarebbero i leoni in vantaggio rispetto alle aquile. Sul tavolo da parte loro un'offerta di cinque anni (fino al 2031) di contratto con una clausola rescissoria prevista di 80 milioni di euro. Un progetto - secondo il quotidiano portoghese - che sembra aver convinto il talento.

Hjulmand e Morita sono sul piede di partenza, Doumbia in questo senso tornerebbe estremamente utile per tappare buchi cosmici in una zona nevralgica del campo. L'inserimento del Benfica potrebbe sparigliare le carte, tuttavia, anche se di colloqui diretti con il giocatore di 22 anni non ce ne sono stati. La prospettiva di offrire la vetrina della Champions League potrebbe ribaltare le posizioni nella corsa all'ingaggio. Intanto dalla Premier League risuonano sirene interessanti, con il Brentford particolarmente stuzzicato dal profilo del perno del Venezia. La base d'asta parte da una cifra non inferiore ai 15 milioni di euro, ma la fitta concorrenza internazionale è destinata a far lievitare sensibilmente il prezzo del cartellino nelle prossime settimane.