Como favorito per la Champions League su Roma e Juve, l'opinione di Carlo Nesti

Ascolta l'intervento nel podcast allegato.

Carlo Nesti, storico telecronista Rai e inviato da Torino, è stato ospite di Radio Bianconera, ed ha raccontato la sua esperienza nel docufilm 'Juventus Primo Amore', diretto da Angelo Bozzolini:

“Sono contento di essere stato scelto come storiografo per questa bellissima opera, un documentario che riguarda un momento ben preciso non solo della società Juventus, ma anche della storia italiana e del calcio italiano. Realisticamente credo che quel decennio d'oro resterà irripetibile, il nostro campionato era il campionato dei migliori del mondo, e abbiamo avuto una Juventus che ha vinto tutto e una Nazionale campione del Mondo nell'82".

Venendo all'attualità, Carlo Nesti ha parlato di come i sogni Champions della Juventus siano diventati possibili in una settimana, dopo che la squadra era stata ad un passo dal finire a sette punti dalla Roma:

"Io, con un banale gioco di parole ho parlato di robe da Gatti, perché quel gol di un difensore che personalmente vorrei giocasse di più, ha di fatto permesso alla Juventus di essere oggi ad un solo punto dalla Roma. Il nostro campionato tecnicamente non sarà il massimo, ma sa regalarci ancora emozioni. In questa corsa Champions vedo il Como davanti sia ai giallorossi che alla Juventus, ma quello che mi fa ben sperare è che Spalletti, con la stessa squadra di Motta e Tudor sia riuscito ad esprimere un bel gioco come non lo si vedeva da tanto, per cui da qui alla fine sarà interessante vedere come se la giocherà".