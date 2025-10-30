Carlo Nesti: "Yildiz (finalmente al centro!), Vlahovic e Gatti oltre la crisi"

Carlo Nesti: "Yildiz (finalmente al centro!), Vlahovic e Gatti oltre la crisi"

Juventus-Udinese in 4 punti.

1 - Il dottor Brambilla non è un "cummenda" milanese. È una persona di buon senso, esperta di calcio, che, quando faceva parte della "mia" Under 21, vedeva molto bene il gioco, essendo un promettente play maker. Il destino non gli ha regalato quanto meritava, ma è bastato un allenamento, per inquadrare le necessità. Chissà quante volte, da spettatore, come tanti tifosi, come tanti di noi, si è chiesto: "Ma se fossi allenatore della prima squadra, in che modo la schiererei?". Quindi, forse, aveva già la risposta, prima che accadesse. E i giocatori... lo hanno seguito... lui, lo hanno seguito...

2 - A trascinare una Juventus, a tratti, anche spettacolare, 3 autentici mattatori, che hanno interpretato la smania di riscatto del popolo bianconero, e che, non a caso, sono stati gli autori dei gol. Vlahovic, tornato ad essere lo sfondatore indomabile, che tutti avevano immaginato al suo arrivo da Firenze. Yildiz, finalmente al centro del villaggio, dietro le punte, disposto al sacrificio in fase di copertura, e inesauribile, nonostante le botte eccessive degli avversari. Gatti, un leader in una squadra, dove quasi mai è stato riconosciuto come tale, e, francamente, non ne conosco il motivo.

3 - Dopo 4 partite senza reti segnate, sono arrivati 3 gol, e 23 tiri, dei quali ben 10 nello specchio della porta. Se non fosse stato per le 9 parate di un eccezionale Okoye, sarebbe finita 6-1, per quanto Di Gregorio abbia tremato, poco prima del 3-1. Per la verità, il temperamento della Juventus si era già visto contro Inter, Borussia Dortmund e Real Madrid, ma ieri sera, per la prima volta, hanno stupito giocate in verticale, e ad un tocco. Nel primo tempo, indubbiamente, la difesa alta, e troppo sbadata dell'Udinese, ha favorito le combinazioni in profondità di Yildiz e Vlahovic, ma anche gli inserimenti di Kalulu, l'esuberanza di McKennie, e i suggerimenti di Cambiaso e Kostic, del quale qualcuno si è ricordato l'esistenza, sono stati determinanti.

4 - Va tutto benissimo, per carità, con una Juventus ritrovata, ma è possibile che, in appena 4 giorni, solo con un cambio di allenatore, colpevole sì, ma in minima parte rispetto alla società, una squadra si ricordi improvvisamente come si gioca a pallone? C'è differenza, da una partita all'altra, fra "chi gioca", e basta, e "chi vuol giocare"? È solo una innocente domanda, che, tanto, non avrà mai risposta. Mah... mistero...

Carlo Nesti: "Otto partite senza vittorie: BIANCO - NERI... PER CASO"

Lazio-Juventus in 4 punti.

1 - Per la Juventus, cifre inquietanti. Dopo 5 pareggi, 3 sconfitte consecutive, e 4 partite senza gol segnati. Dicono che il gioco moderno sia aggressività, intensità e fisicità. Ieri sera, francamente, ho visto solo isterismi, scorrettezze e simulazioni, con 29 falli complessivi. Se questo tipo di gioco, oltretutto, è interpretato da elementi limitati tecnicamente, per me, non non è più calcio, è un altro sport. Forse, calcio fiorentino (Pioli non c'entra... c'entra il XIII secolo). Conceicao (rigore negato, su di lui) è l'esempio di come i Caterpillar di oggi possano schiacciare un "uccellino" (do you remember Hamrin?), che, un tempo, avrebbe fatto perdere la testa ai difensori.

2 - La Juventus poteva anche meritare il pareggio per lo sforzo offensivo profuso, ma le prestazioni si valutano con le occasioni create, e con i gol. La Lazio ha realizzato una rete, e ha tirato 3 volte nello specchio della porta. La Juventus non ha segnato nessuna rete, e ha tirato appena 2 volte in più nello specchio della porta. Troppo poco. Quattro attaccanti schierati e, pensate un po', Thuram, partito dalla panchina, giocatore più pericoloso, cioè non un attaccante, ma un centrocampista. Questo non ha senso.

3 - A Tudor, io per primo, ho sempre chiesto una maggiore elasticità tattica, al di là del rigido 3-4-2-1. O.k., ma se decidi di non essere più integralista, lo fai a luglio, educando i giocatori a questa variabilità. A Roma, con la squadra tesissima, e bisognosa di uno spartito chiaro e semplice, abbiamo visto 5 moduli differenti in 90 minuti: 3-5-2, 4-4-2, 3-4-1-2, 4-2-3-1 e 2-3-5. Da un opposto all'altro. Spalletti, Mancini e Palladino sono in riva al fiume, ma, inorridito dagli sprechi, guardare un po'... vorrei Brambilla (Next Gen, nuovo Rabitti). L'unico, che non ha perso la testa, è Locatelli, imprescindibile in mezzo al campo. So bene che, nelle grandi Juventus del passato, sarebbe stato da panchina. Ma la Juventus di oggi è ben altro, e ha bisogno di lui.

4 - Bianco- Neri per caso, purtroppo, sull'orlo di una crisi di nervi. Il retropassaggio sanguinoso di David. I rimproveri di Tudor a Cambiaso, che per 25 minuti era stato il più pericoloso sulla fascia sinistra, pur patendo Eriksen. Le crisi esistenziali, la scorsa stagione, di Douglas Luiz, Koopmeiners e Vlahovic, e adesso di David e Openda. Tutti misteri. Tutti da psicanalisi, più che da fondamentali. E spero tanto che non stia entrando in crisi esistenziale anche un giovane, l'unico di talento, che si chiama Yildiz. Si sta rendendo conto, forse, di dove è capitato, e... di dove potrebbe andare?

Carlo Nesti: "Napoli-Inter: è "La dura legge del gol" - Firmato: 883"

Napoli premiato dalla tattica. Inter punita dagli episodi (e dalla direzione di gara, compresi arbitro, assistenti, Var, e chi più ne ha, più ne metta). Il calcio è anche così. Non sempre c'entrano i meriti.

La squadra di Conte si apre la strada con un rigore, che non c'è. Mariani vede giusto, nel non concederlo. Un assistente, e il Var, lo costringono a sbagliare, e a decretarlo. Chi dovrebbe aiutarti a vedere bene, ti costringe a vedere male. Pazzesco.

Per De Bruyne, temo un grave infortunio. Ma quella, che è una disgrazia, si trasforma in una opportunità. Il Napoli si ritrova in modalità-scudetto, si schiera con il 4-5-1, e accentua il copione difesa-contropiede. Spinazzola sale, Mc Tominay si accentra, e torna ad essere un grande centravanti. Pardon... bomber.

L'Inter reagisce, ma c'è una fiammata, che stronca i nerazzurri in zona-gol. Conte e Lautaro si mandano aff.. in mondovisione. Mancano ancora 30 minuti. Tuttavia, il Napoli si catapulta, e si esalta, mentre l'Inter si sbilancia, e si spegne.

Le partite sono un romanzo, fatto di episodi. Qui, di bella scrittura ne ho vista poca. Di episodi molti. Anche troppi, sull'orlo di una crisi di nervi.

Carlo Nesti: "Juve: a Madrid, più sfortuna, o più... Openda?"

Real Madrid-Juventus in 4 punti (versione testuale del video, che trovate su Youtube)

1 - Prestazione nettamente migliore della Juventus, rispetto a tante altre, considerando la cruda realtà del ranking UEFA: Real Madrid numero 1, Juve numero 27. Buona la prima parte del primo tempo, ottima la prima parte del secondo tempo, e poi... ci vuole un po' di fortuna, quella che non ha avuto Vlahovic, davanti a Courtois. Da sottolineare anche il finale, che ha spaventato i padroni di casa. In mezzo, sarebbe ingiusto non considerare quasi il 70 per 100, 28 tiri, 10 nello specchio della porta, del Real Madrid: il loro "minimo garantito", al netto dei rischi corsi. La classifica, purtroppo, dice Juventus 25 punti, fuori dai play off, dopo 7 partite senza vittorie, e 3 senza gol.

2 - La legge del calcio, a livello individuale, è spietata. Laddove non arriva il gioco di squadra, ecco che emergono i campioni. Pensiamo ai 2 attacchi. Da una parte, Bellingham, che ha segnato, Mbappé e Vinicius. Dall'altra Vlahovic, che pure non ha demeritato, David e Openda. Eh sì, Openda...

3 - Con 26 posizioni, nel ranking UEFA, di differenza, se vuoi vincere, o pareggiare, contro il Real Madrid, devi sperare che nessun giocatore scenda sotto il 6 in pagella. Io non avrei mai chiesto di più a Di Gregorio, con 3 parate eccezionali, ma anche a Gatti, troppo sottovalutato, e a Kalulu, in grado di svincolarsi da Vinicius, e inguaiare Carreras. Però, continuano a essere 2 i dispersi. Cambiaso, schiacciato da Brahim Diaz, e Koopmeiners, provato nell'ennesimo nuovo ruolo di playmaker. Troppo pochi 29 tocchi, contro i 62 di Thuram, e i 40 di Mc Kennie, quando, in quella posizione (e Locatelli in panchina!), dovresti essere il fulcro della manovra. Yildiz attraversa un periodo di appannamento, e ci sta, visto che deve giocare sempre, ma mi pongo una domanda. Il modulo, stavolta, era quello giusto, il 3-5-2, ma il turco non doveva giocare da seconda punta? Ho controllato la grafica Sofascore: perché ancora a sinistra, e perché ancora lontano dalla porta? A Madrid, non era questo il suo compito.

4 - Niente alibi, perché c'era all'80' una trattenuta di Conceicao, nei riguardi di Vinicius, lanciato verso Di Gregorio. Tuttavia, al 61', c'è stata anche un'entrataccia di Brahim Diaz su Thuram, che poteva essere da cartellino rosso (ovviamente, non al Bernabeu...). Se fosse accaduto: sliding doors. Nell'ultima mezz'ora, il Real Madrid avrebbe giocato in 10 contro 11. Thuram sarebbe rimasto in campo. E Conceicao avrebbe preso il posto di Koopmeiners. Le porte girevoli, stavolta, non hanno aiutato i bianconeri.

Carlo Nesti: "Ma per qualcuno... ha ancora un significato la parola NAZIONALE?"

Non capisco un problema di fondo. Abbiamo scavato, in maniera esagerata, un fossato profondo chilometri, nel calcio, fra valore economico dei club, e valore economico della Nazionale, così come nel tennis, fra valore economico degli Slam, o delle Finals, e valore economico della Coppa Davis. Ma guardate che non è che da una parte guadagni 100, e dall’altra guadagni 0! Se vinci in maglia azzurra, ormai, ti assicuri dei ritorni di immagine, a livello televisivo e pubblicitario, eccezionali, anche perché ti mandano in onda, almeno alla fine, le televisioni in chiaro. Quindi, si tratta di scegliere fra chi ti paga molto, e chi ti paga meno, ma non niente! Detto questo, ci sono cose, nella vita, che non hanno prezzo, e che fanno parte della cultura sportiva, se vogliamo ancora tentare di insegnarla nelle scuole. La Nazionale, e cioè la maglia azzurra, è onore, è storia, è tradizione, è passione senza lucro, è rimasta una delle poche cose, in grado di unire il paese. Solo che oggi la carenza di valori esistenziali di troppi fa sì che, appena si parla di certe cose, si passa per retorici, demagogici e anacronistici. Se a queste persone va bene, un mondo svuotato di certi valori, se lo tengano. Io mi tengo il mio.

Carlo Nesti: "Juve: Koopmeiners e David vengono imposti dall'alto?"

Como-Juventus in 4 punti (versione testuale del video, che trovate su Youtube).

1 - "Un grande futuro, dietro le spalle" (Vittorio Gassman). Spiace dirlo, ma questa Juventus è quella dell'anno scorso. Mediamente, 9-10 giocatori su 11 sono sempre gli stessi. Ri-manca un difensore fondamentale come Bremer. I nuovi acquisti, che dovevano colmare le lacune, non esistono. Si è tornati, nella circostanza meno opportuna, a quel modulo 4-2-3-1 tanto caro a Thiago Motta (fino al giugno 2027, 20 milioni lordi). Sembra una squadra in fotocopia, con una differenza: il fatto, per fortuna, di giocare un po' più in verticale. È giusto cominciare a decifrare la freddezza fra Tudor (fino al giugno 2027, 8 milioni lordi) e Comolli, con l'imposizione dall'alto di Koopmeiners e David, vista la certezza di perdere Vlahovic senza introiti? Una cosa è certa: nella costruzione della squadra, ci sono pochi giocatori a destra, pochi in mezzo, e troppi in avanti.

2 - La fase difensiva. Considerando l'indebolimento del reparto, a causa dell'assenza di Bremer, a me sembrava logico continuare a giocare con 3 difensori centrali, cioè con una cerniera più protettiva nei riguardi del portiere. Non è vero che era necessario schierarsi a 4, perchè Fabregas ha impiegato sulle fasce laterali solo Vojvoda e Alberto Moreno, affrontabili più alti, nel 3-5-2, con Cambiaso e Kalulu. Verso Di Gregorio, mi auguro di non vedere più certi retropassaggi, veramente, da infarto. Kelly, 91 palloni toccati, è stato l'unico baluardo della difesa, piaccia o no. Anche perché al suo fianco Rugani, appena 37 palloni toccati, non è stato all'altezza. Ma non era Gatti, se non altro per fisicità, il sostituto ideale di Bremer? L'alternativa era Kalulu, ma poi, chi avrebbe giocato a destra? Arrivare a rimpiangere Savona sarebbe tragicomico.

3 - Più che un vero e proprio gioco di squadra (Locatelli continuo, Thuram intermittente), ho visto solo 2 giocatori destabilizzanti, per la difesa del Como. A destra Conceicao, e a sinistra Yildiz (mal sostenuto da Cambiaso), ma solo nel primo tempo. Enfatizzare la vittoria di Nico Paz, nel duello con il turco, è un espediente di noi giornalisti per caricare la partita. Il futuro gioiello del Real Madrid, ieri, viaggiava su una Formula 1 (il collettivo di Fabregas), mentre il fantasista juventino viaggiava su una Formula 3: contesti molto differenti. Se Koopmeiners ha tirato 5 volte verso la porta, e David (gioco di raccordo, e stop) 0 volte (sconcertante), vuol dire che Tudor ha sbagliato formazione, lasciando dall'inizio, in panchina, Vlahovic.

4 - Azione corale. Per la prima metà del primo tempo, il Como, con il pressing alto, ha impedito alla Juventus di uscire dalla sua metacampo. In proporzione, da parte dei bianconeri, 8 passaggi nella propria metacampo, e appena 1 nella metacampo avversaria: schiacciati. Già l'anno scorso, e i giocatori sono quelli, si era cercato di addestrarli all'aggressività, spostando il baricentro in avanti. Tuttavia, appena ci si trovava alle prese con rivali più organizzati, e giochisti, la formazione andava in crisi, salvo colpire in contropiede, o attendere il loro calo di intensità. Ieri, il Como ha perso terreno nella ripresa, ma non è cambiato niente. Se ci sono limiti tecnici o tattici, a volte, si sopperisce con il carattere, ma le scariche di adrenalina, viste nei finali di gara, contro Inter e Borussia, non possono sempre sortire miracoli.

Carlo Nesti: "Il popolo granata: contestare o incitare?"

La sensazione nitida, che si ha dopo questa prima parte negativa del campionato, è la stessa che si poteva prevedere già in estate, quando per l'ennesima volta sono stati ceduti i "gioielli della corona (... di spine)", e cioè Milinkovic Savic e Ricci, dopo i Buongiorno e Bellanova del 2024.

Il Toro potrebbe anche vincere una partita per 6-0, contro un grande avversario, e magari dare spettacolo, sul piano del gioco, ma ormai non cambierebbe più nulla, nel rapporto fra la maggioranza della tifoseria, e il presidente Cairo. La diffidenza, lo scetticismo, lo sconforto, la rabbia... sono sentimenti che hanno scavato un solco, fra i sostenitori granata e il massimo dirigente. E questo aspetto potrebbe essere pericoloso, per l'andamento della squadra in campionato.

Siccome la contestazione avviene all'interno dello Stadio Grande Torino, e siccome la formazione ha evidenti limiti, in particolare in difesa, non avere il completo appoggio del proprio pubblico, nella lotta per la salvezza, rappresenterebbe un ulteriore handicap. Personalmente, mi sento di dire che sarebbe più giusto trovare un compromesso, fra la contestazione nei riguardi di Cairo, e l'appoggio nei riguardi della squadra, nel senso di contestare fuori dallo stadio, e non dentro lo stadio.

La mia, tuttavia, è semplicemente una opinione, che certamente non cambierà la sacra volontà dei tifosi, ormai esasperati, al punto da scrivere nei social frasi tipo "Cairo ci ha portato via anche la speranza", oppure "Cairo è la nostra peggiore disgrazia dopo Superga". E stiamo parlando del presidente più longevo, e virtuoso, ma solo a livello di bilanci, della storia torinista. Espressioni molto pesanti e significative.

Io ritengo Cairo un grande imprenditore, e una persona furba e intelligente, per cui non mi capacito per come sta gestendo questo periodo. Ancora una volta, dimostra di non avere capito qual è lo spirito del tifoso granata, e quali sono i suoi valori. Se c'è un errore, che si può commettere in un frangente come quello attuale, è abolire la sincerità, e continuare a fare finta di niente.

Ad esempio, dire che i tifosi che incrocia per strada lo ringraziano, oppure che soltanto una parte modesta della tifoseria ce l'ha con lui, oppure che il rumore della contestazione rappresenta un semplice problema di acufene (fra le risate di decine di imbecilli). Ma perché prendere in giro i tifosi con queste frasi?

Sono già tifosi frustrati, per tutte le vicende della squadra, consapevoli che il prossimo anno, nel 2026, ne saranno passati 50 dall'ultimo scudetto granata. Consapevoli che, nel futuro, soltanto lo sbarco dal cielo di uno sceicco arabo potrà rinnovare la leggenda. E pazienza, se nessuno rivivrà quel 16 maggio 1976, che resta "il giorno della liberazione", per chi era allo stadio quel pomeriggio, in cui Superga tornò ad essere una collina. Una collina... e basta.

Carlo Nesti: "Nazionale: quali sono i 5 azzurri di valore mondiale?"

Questo è l’elenco dei giocatori italiani, in ordine alfabetico, convocabili in Nazionale. È stato compilato con i followers del NESTI Channel, a cominciare dall’agosto 2025. L’asterisco indica gli elementi, che sono stati selezionati da Gattuso.

Una domanda per voi: quali sono i primi 5, in questo momento, di valore internazionale?

Secondo me, sono

1 – Donnarumma

Unico rappresentante tricolore, inserito nella lista dei pretendenti al Pallone d’Oro.

2 – Dimarco

Quando è in forma, è un giocatore totale, in grado di regalare assist, e garantire gol.

3 – Barella

Con il tempo, si è evoluto da cursore a fulcro del gioco, capace di trascinare la squadra.

4 – Tonali

L’esperienza inglese lo ha migliorato sia nella personalità, sia nella continuità, da play maker.

5 – Politano (infortunato)

L’infortunio interrompe il periodo migliore della sua carriera, da esterno universale.

PORTIERI

Carnesecchi. *

Di Gregorio.

Donnarumma.*

Meret. *

Perin.

Vicario. *

DIFENSORI CENTRALI

Acerbi.

Baschirotto.

Bastoni. *

Buongiorno.

Calafiori. *

Comuzzo.

Coppola. *

Gabbia. *

Gatti.

Leoni.

Mancini. *

Marianucci.

Natali.

Okoli.

Ranieri.

Rugani.

Scalvìni.

ESTERNI DESTRI BASSI

Del Prato.

Di Lorenzo. *

Bellanova.

Zappacosta.

Zortea.

ESTERNI SINISTRI BASSI

Dimarco. *

Cambiaso. *

Spinazzola. *

Udogie. *

CENTROCAMPISTI

Barella. *

Casadei.

Cristante. *

Esposito Salvatore (Spezia).

Fabbian.

Frattesi. *

Locatelli. *

Mandragora.

Nicolussi Caviglia. *

Pisilli.

Pobega.

Ricci.

Rovella.

Tonali. *

ESTERNI DESTRI ALTI

Koleosho.

Orsolini. *

Politano.

ESTERNI SINISTRI ALTI

Cambiaghi. *

Cancellieri.

El Shaarawy.

Grifo.

Raspadori. *

Zaccagni. *

TREQUARTISTI

Baldanzi.

Esposito Sebastiano.

Fazzini.

Maldini.

Oristanio.

Pellegrini.

Zaniolo.

ATTACCANTI

Camarda.

Chiesa

Colombo.

Esposito Francesco Pio (Inter). *

Esposito Sebastiano (Cagliari).

Retegui. *

Kean. *

Piccoli.

Pinamonti.

Scamacca.

Carlo Nesti: "Juve-pareggite: ma non sarà mica il castigo di Thiago Motta?"

Juventus-Milan in 4 punti.

1- Fischi allo Stadium, ma credetemi, io mi aspettavo più o meno una partita così. Tudor e Allegri, infatti, sono allenatori pragmatici, e la loro priorità era quella di non perdere. È ovvio che il rigore per il Milan, dopo appena 8 minuti del secondo tempo, avrebbe sparigliato le carte, ma Pulisic ha tradito il suo momento di forma. Quindi, 5 pareggi di fila, ma contro 4 avversari di pari forza, se non più forti. Riecco la pareggiate. Ma non sarà mica un castigo, da parte di Thiago Motta?

2 - Veramente demoralizzante avere tre centravanti, e non sapere chi scegliere. David si è mangiato un altro goal. Openda è un punto interrogativo. Vlahovic ha perso posizioni, stranamente, nella gerarchia di Tudor, dopo avere segnato a raffica. Non ha proprio senso scoprire, a fine partita, che le conclusioni più pericolose sono state rappresentate da 4 tiri di Gatti, e 2 tiri di McKennie. Degli attaccanti, e dei centravanti, nessuna traccia.

3 - Ribadisco la mia tesi. Se hai 9/11 dello scorso campionato... se il mercato non ha ovviato ai tuoi limiti... se hai un gioco che non è moderno, bensì tradizionale... ti devi affidare, soprattutto, agli uomini base, agli insostituibili, che, per me, sono Bremer, Locatelli, Thuram e Yildiz. Contro il Milan, ne mancavano 2, Bremer e Thuram. Yildiz è stato avvicendato a 20 minuti dalla fine, e con lui è stato sostituito l'unico creativo in campo, e cioè Conceicao. Discutibile.

4 - L'effetto positivo di questi cambi, comunque, è stato, finalmente, potere passare a un altro modulo, e cioè il 3-5-2. Io credo che questa squadra debba giocare sempre con 3 centrocampisti interni, che sono quelli visti nel finale, vale a dire Locatelli, Thuram e McKennie. Questo per proteggere la difesa, e per non regalare, sistematicamente, il centrocampo agli avversari. Il punto qual è? Dietro di loro, quali sono i sostituti? Non ci sono, perché non considero tale, purtroppo, Koopmeiners, che ha fallito troppe volte, e in tutte le posizioni. Per questo, bisogna aspettare gennaio, perché possano arrivare i rinforzi. Io, tuttavia, non mi vergognerei di attingere dalla Next Gen (Owusu), o di arruolare uno svincolato (Pjanic).

Carlo Nesti: "Juve - Centrocampo-no: perché non virare sul 4-3-3?"

Tocco con mano, nei social, la delusione dei tifosi bianconeri. Però, come già sottolineato altre volte, voglio ricordare un aspetto fondamentale.

Anche ieri, in campo, c'erano 10/11 della Juventus dello scorso campionato, oltretutto, senza Bremer e senza Thuram, cioè 2 assenti non da poco. Da un anno all'altro, è difficile che una squadra media, come quella della passata annata, diventi una grande squadra, soprattutto, se la campagna acquisti non colma determinate lacune.

Ci sono, a mio giudizio, 4 giocatori indispensabili, che sono Bremer, Thuram, Locatelli, piaccia o no, e Yildiz. Ieri ne mancavano 2 su 4, e quindi la Juventus è sicuramente partita, per così dire, ad handicap.

Una squadra che, a me, sembra spesso un castello di carte. Perché? Perché per stare su avrebbe bisogno di un centrocampo più robusto, ma a centrocampo, nella rosa, troviamo 2 titolari, che sono Locatelli e Thuram, un jolly, impiegato dappertutto, e cioè McKennie, e basta. Basta, perché Koopmainers ha confermato anche ieri di essere, in qualsiasi ruolo, un fantasma, Miretti è lungodegente, e Adzic è un trequartista.

I nodi, prima o dopo, vengono al pettine. Si è passati da un errore palese di mercato, ad un altro errore evidente di mercato nell'arco di 12 mesi. Un anno fa, è cominciata la stagione con un solo centravanti, per giocare su 3 fronti e cioè Vlahovic.

Quest'anno, invece, ci sono addirittura 3 centravanti, e devo dire che fra i 3, in questo momento, non saprei neppure chi scegliere, perché David, un giocatore da 25 gol a stagione, ha sbagliato veramente un un gol clamoroso. Quindi serviva un centravanti in meno, e un mediano in più: rimediare, a gennaio, potrebbe essere anche troppo tardi.

Esclusivamente per alimentare il dibattito, e senza nessuna pretesa, formulo una proposta, e mi chiedo... Ma non si potrebbe giocare anche in un altro modo, tatticamente, per irrobustire il centrocampo? E allora, nella mia fantasia, ma solo in quella, propongo un 4-3-3, con

Di Gregorio in porta;

Kalulu, Bremer, Gatti e Cambiaso in difesa;

Locatelli, Thuram e McKennie (attualmente, senza riserve valide, per un grave difetto di costruzione della squadra);

Conceicao, Vlahovic e Yildiz.

Carlo Nesti: "#Tudorout? Per favore, prima valutiamo la rosa, e gli acquisti"

Nei social, si fa largo l'hashtag #Tudorout. Non mi sogno minimamente, nell'era del Web, di contestare la libertà di pensiero di chiunque, purché manifestata in modo educato. Quindi, in questi casi, mi soccorre ancora di più l'antica abitudine di esprimere opinioni moderate, evidenziando i "pro" e i "contro" di situazioni, squadre e personaggi.

La mia premessa riguarda il fatto che, nel calcio, prima ancora di giudicare gli allenatori, bisogna fare i conti con il materiale umano a disposizione. La Juve, mediamente, schiera, per 9 undicesimi, i giocatori della scorsa stagione, che tutti quanti avevano, e avevamo, valutato soltanto di valore medio, salvo Bremer, Yildiz, e un Thuram, ancora sulla via per diventare un campione.

Per ovviare a questi difetti, era necessario confidare negli acquisti, e nei margini di miglioramento di alcuni elementi, come Di Gregorio, Cambiaso, Conceicao e Vlahovic. Purtroppo, per il momento, 3 acquisti su 4 non stanno facendo la differenza, e cioè Joao Mario, David e Openda, in attesa di conoscere meglio le virtù di Zhegrova. In una situazione di questo genere, qualunque allenatore si sarebbe trovato in difficoltà.

Fatta la premessa, credo che Tudor sia stato fondamentale, nel rigenerare uno spogliatoio, terremotato dalla gestione Motta. Ha trasmesso fiducia, temperamento, juventinità, e uno spirito di gruppo, che si è visto nei finali adrenalinici contro l'Inter, e contro il Borussia Dortmund.

Chi si aspettava da Tudor lo spettacolo, deve tenere conto non solo di quel valore medio dei giocatori, di cui parlavo in precedenza, ma anche del fatto che l'allenatore, pure nelle sue esperienze precedenti, si era sempre rivelato un tecnico tradizionale, pragmatico e risultatista.

Chiedergli, con questa filosofia, un gioco europeista, con la difesa alta, la squadra riversata nella metà campo avversaria, e l'aggressività per 90 minuti, significa non avere capito quello che aveva già dimostrato, nella fase finale della scorsa annata.

Oltretutto, chi a Torino ha cercato di imporre una svolta tattica rivoluzionaria, da Maifredi a Sarri, che pure ha vinto uno scudetto, si è sempre scontrato con l'impossibilità di godere di tempi lunghi, per questo tipo di addestramento dei giocatori. A Torino, infatti, l'esigenza del risultato è, storicamente, pressante.

Tudor, inoltre, è, tatticamente, un integralista, ed io mi sono sempre dissociato da questa categoria di allenatori, pur apprezzando esempi sontuosi, come quello, tanto per fare un nome, di Arrigo Sacchi. Il tecnico croato è partito con un'idea in testa, quella del 3-4-2-1, e non l'ha mai cambiata, salvo un 3-5-2, nel campionato in corso, messo a disposizione, inutilmente, di Koopmeiners, finto trequartista.

Per obiettività bisogna ricordare che Tudor, nei finali di alcuni incontri, come quelli più recenti, ha sfruttato moltissimo i cambi, ed è arrivato a giocare addirittura con 5 uomini avanzati. Il punto, però, è che una volta chiamato ad attuare un modulo diverso dal 3-4-2-1, dall'inizio delle partite, ha sempre preferito rimanere fedele alla propria linea, anche a costo di non valutare altre soluzioni, che sarebbero state sicuramente utili, per sfruttare meglio le risorse dei giocatori.

In conclusione, ritengo che, ferma restando la più totale legittimità delle critiche, sia piuttosto prematuro, dopo appena 5 giornate di campionato, e 1 partita di Champions League, esprimere un giudizio definitivo.

28-9-2025

Carlo Nesti: "Ecco perché la Juve non riesce a vincere"

Juve- Atalanta in 4 quattro punti.

1- Premessa personale. Nove degli 11 titolari bianconeri appartengono alla scorsa stagione, e si sapeva che avevano, comunque, dei limiti. Si confidava nel fatto che, a questi limiti, potesse ovviare la campagna acquisti. Ebbene: per il momento, non fanno la differenza né Joao Mario, né Openda, né David, e l'unico che potrebbe rappresentare un valore aggiunto è questo Zhegrova, dribblatore d'altri tempi. Di quelli che, in un calcio più giocolieristico, scherzavano con l'avversario su una mattonella.

2 - Se la Juve avesse vinto, non ci sarebbe stato nulla da ridire, anche se l'Atalanta era passata in vantaggio. Sono d'accordo con Tudor, che vede, in qualche modo, il bicchiere mezzo pieno. Quasi il 70% del possesso palla, 24 tiri, dei quali 10 nello specchio della porta, un palo, e un goal segnato dal sesto subentrante decisivo, e cioè Cabal. Non dimentichiamo che l'Atalanta vanta automatismi collaudati, che si è portata dietro dall'epoca di Gasperini.

3 - Le mie perplessità. In difesa, Bremer ha ancora bisogno di tempo per tornare quello che era, e Gatti sicuramente può fare di più. Sulle fasce laterali, si spinge solo a sinistra, con la catena Cambiaso-Yildiz, mentre invece, a destra, Kalulu è troppo difensivo, e Joao Mario è troppo offensivo. In attacco, lo stesso Yildiz ha giocato, secondo me, come ai tempi di Thiago Motta, cioè troppo decentrato sulla sinistra, e troppo lontano dalla prima punta. E le suddette punte, Openda, e poi Vlahovic, non hanno mai tirato in porta.

4 - Ho lasciato per ultimo il centrocampo. Tudor ha voluto giocare una partita offensiva, ma se schieri 2 soli centrocampisti interni (3-4-2-1), devono essere uomini che sanno interpretare la doppia fase, difensiva e offensiva. Contro l'Atalanta, Thuram non era in grado di scendere in campo, mentre Koopmeiners non è che abbia giocato male, ma non è in grado di assumere le redini del reparto. Stavolta non parlo di Locatelli, ma sottolineo solo il grave errore di mercato. In mezzo al campo, la coperta è troppo corta, e il buon senso suggeriva un attaccante in meno, e un centrocampista in più.

Carlo Nesti: "Cosa significa capire questo Toro?"

Capire il Toro significa partire da 2 punti di vista opposti.

1) Considerare il Toro, dal 1993, anno dell’ultima Coppa Italia, e cioè da 32 anni, una squadra media, perché non ha vinto più nulla, e, come tale, sempre a rischio di retrocessione o fallimento, come già accaduto. In questo senso, è inevitabile che Cairo, soprattutto a fronte dell’arrivo di superpotenze economico-finanziarie, tenga un profilo basso, curi il bilancio, venda i giocatori più richiesti, e acquisti altri giocatori, risparmiando il più possibile. Unica obiezione. L’Atalanta, da 20 anni, segue la stessa filosofia, ma con risultati ben diversi. Anche il Bologna ha compiuto passi da gigante, agevolato da una piazza meno pressante di quella granata.

2) Considerare il Toro ancora una grande, alla luce della storia, e cioè 7 scudetti, 5 Coppe Italia, 1 Coppa Mitropa, 1 finale di Coppa Uefa, e i miti del Grande Torino, e di Gigi Meroni, valorizzabili meglio a livello di marketing. In questo senso, Cairo non soddisfa i tifosi, impoverendo con le cessioni, ogni estate, la squadra. Parallelamente, tante promesse di grandezza, non mantenute, hanno irritato i sostenitori, perché, dopo 10 anni, valeva la pena parlare chiaro, sulla reale dimensione della società. L'eccezionale ascesa imprenditoriale di Cairo, che ha utilizzato l’immagine del Toro, per farsi conoscere, lasciava intendere una «restituzione», dettata dalla riconoscenza. Cairo grande? Anche il Toro grande!

Ecco il "corto circuito", dal quale sono rimasti scottati tutti i presidenti post-Pianelli. Ma attenzione! Quando si diventa proprietari del Toro, non ci si imbatte solo con le ambizioni sportive, ma anche con la "religione laica" dei tifosi. Questo attaccamento alla storia torinista, ed ai suoi simboli, in Italia, non ha eguali: Grande Torino, Meroni, Ferrini, Filadelfia, e maglia granata. Guai a chi non coltiva certi valori, con la stessa passione, con cui segue la prima squadra.

Carlo Nesti: "Champions: cosa dice una sola vittoria su 4"

La prima giornata di Champions League dice che, per ora, l'Italia non "se desta", come d'altro canto esprime già la Nazionale azzurra. I giocatori nostrani non attraversano certamente un periodo d'oro, se è vero che l'unico campione che abbiamo è Donnarumma, e, nei club, troviamo stranieri di seconda e terza scelta, ad eccezione di elementi come De Bruyne e Modric, che però ha 40 anni, e non disputa le Coppe.

Ovviamente, ciascuna delle 4 partite fa storia a sé.

L'Inter si conferma come l'unica squadra italiana di statura internazionale, perché puoi perdere anche 2 finali di Champions League, in 3 anni, ma, se ci arrivi, vuol dire che l'ossatura è di eccellente livello. Ora si tratta di vedere come procederà la fusione fra giovani e meno giovani, tenendo presente che il parco attaccanti, in particolare grazie a Pio Esposito, rimane, anche senza l'acquisto di Lookmann, il migliore in assoluto.

Il Napoli può sicuramente arrivare, a mio giudizio, al livello dell'Inter, ma la partita contro il Manchester City è ingiudicabile, per il semplice fatto che perdere un giocatore, per espulsione, dopo 20 minuti, significa compromettere qualsiasi piano strategico.

La Juventus annovera 2 soli campioni, come Bremer e Yildiz, ma va tenuto conto che il futuro dipenderà molto dall'equilibrio complessivo, dalla crescita di Thuram, dal recupero anche psicologico di Di Gregorio e Cambiaso (un anno fa "tardelliano"), e dalla prosecuzione del periodo di forma di Vlahovic.

L'Atalanta, avendo di fronte i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain, non poteva certamente pretendere di partire con il piede giusto, anche perché la transizione da Gasperini e Juric appare tutt'altro che indolore.

Al di là dell'andamento degli incontri, credo si debba tenere conto, tatticamente, di un minimo comun denominatore delle 4 squadre.

Tutte, almeno in partenza, hanno seguito un canovaccio prudente, italianista, risultatista e conservatore, vale a dire privilegiare la fase difensiva, rispetto a quella offensiva.

La stessa Inter, scottata dalla goleada di Torino, ha compiuto un passo indietro, rispetto ai progressi giochisti inseguiti da Kivu, lasciando l'iniziativa all'Ajax.

La Juventus, inizialmente, ha concesso campo al Borussia Dortmund, come aveva fatto contro l'Inter, reagendo al primo schiaffo con un'audacia sorprendente.

L'Atalanta non ha potuto fare altro che assistere allo spettacolo di un Paris Saint-Germain, costantemente, in forcing.

E il Napoli, infine, non ha potuto dimostrare la trasformazione, garantita da un modulo offensivo, e dalla qualità dei buoni acquisti, perché quella malaugurata espulsione di di Lorenzo lo ha impedito.

Ovviamente, si tratta di osservazioni molto parziali, perché non è certamente dopo una sola partita, in campo europeo, che è possibile capire quale sarà la sorte delle formazioni italiane. Si può ribadire, che esistono limiti individuali e oggettivi, nelle squadre di Chivu, Conte, Tudor e e Juric, che non compromettono certamente la competitività, in ambito nazionale, ma potrebbero comprometterla in chiave europea.

Carlo Nesti: "JUV-EPICA, ma in cerca di un centro di gravità permanente"

Juve-Borussia Dortmund in 4 quattro punti.

1 - Non siamo a Ferragosto, non siamo neanche a Capodanno, eppure, sul terreno di gioco, si sono visti i fuochi d'artificio, fra le partite conyro Inter e Borussia Dortmund, con qualcosa come 15 gol in 180 minuti. Pazzesco. È chiaro che, quando accade questo, non è solo per le virtù dei protagonisti, ma anche per i loro peccatucci, sparsi qua e là. Il prezzo (di errori) da pagare per lo spettacolo. Ha pesato, sicuramente, la fatica post-Inter, come ha detto Tudor.

2 - Una frase significativa del capitano Locatelli: "Io non so se siamo più forti, rispetto alla scorsa stagione, ma sicuramente siamo più uniti". E beh, caspita! È una chiave di lettura psicologica e ambientale fondamentale, perché senza questo spirito, non sarebbe stato possibile neppure pensare di vincere, contro l'Inter, all'ultimo minuto, di pareggiare, contro i tedeschi, all'ultimo minuto, e cioè contro avversari che, ammettiamolo, sono più forti dal punto di vista individuale (Adeyemi, Guirassy, Couto ecc.). Cosa hanno in comune le partite contro nerazzurri e tedeschi? L'avere affrontato 2 squadre propositive, con più elementi di classe. A quel punto, la Juve ne è consapevole, e si chiude, perché è impostata in modo italianista. Tudor, nel primo tempo, chiedeva il pressing alto, ma non e avvenuto.

3 - A proposito di Locatelli. Piaccia o no, è imprescindibile, e non ha alternative. Forma, con Thuram, una coppia molto affiatata: il muro davanti alla difesa. Retroguardia che, si sa, non è più quella di Barzaghi, Bonucci e Chiellini, pur contando su buoni giocatori, come il nuovo bomber Kelly. Quindi, è una reparto che deve essere protetto, in particolare se Di Gregorio fa rimpiangere Perin. Il centrocampo a 2 è sempre in inferiorità numerica, anche perché, nel caso della partita contro il Borussia Dortmund, Koopmeiners è stato ancora una volta inesistente, e perché davanti David, nel ruolo di sotto punta (è più prima punta), è stato impalpabile. Occorreva giocare con una punta in meno, e un mediano in più, ma esistono solo McKenny, jolly per tutti gli usi, Adzic, con caratteristiche offensive, e Miretti infortunato. Ben 13 sono state le palle perse.

4 - Sventolano due bandiere. Quella di Vlahovic: 2 gol e un assist, e quella di Yildiz, ancora un gol alla Del Piero, come un anno fa, un assist e un palo. Nella Juve di oggi, l'ho detto altre volte, esistono soltanto 3 giocatori al di sopra della media: Bremer e Yildiz. Chissà che Vlahovic, decisamente sulla buona strada, non diventi il terzo. In ogni caso, è una squadra che, tatticamente, rimane in cerca di un centro di gravità permanente, perché crea e distrugge, segna e incassa. Non sempre può arrivare, come adesso, la scarica di adrenalina del gran finale, dove, improvvisamente, si scopre che la Juve, grazie ai cambi, sa essere coraggiosa.

Carlo Nesti: "Juve: con i limiti odierni, giusto essere realisti"

Juve-Inter, dal punto di vista bianconero, in 5 punti.

1 - La Juve, come società, squadra, tifoseria... insomma, come tutto, ha bisogno di un rilancio, e ogni rilancio, fatalmente, è graduale. Essere a punteggio pieno, dopo 3 giornate, e dopo qualcosa come 7 anni, è un ottimo trampolino di rilancio, prima ambientale, e poi tecnico. Alla luce della rivalità, anche esagerata, contro l'Inter, i 3 punti valgono doppio.

2 - Bisogna sempre giocare in rapporto ai propri mezzi, e questa Juve doveva essere, ed è stata, realistica. Affronti un'Inter, che è più forte individualmente, ma non ha ancora metabolizzato il gioco propositivo di Chivu? Non hai un centrocampo (orfano di Cambiaso, e con Locatelli e Thuram non aiutati da Koopmeiners), in grado di contrastare adeguatamente il reparto opposto? Ebbene: giochi così, in maniera prudente, aspettando di colpire, nella metà campo avversaria. Tudor sostiene che era in programma un atteggiamento più offensivo, ma, con i limiti di oggi, va bene lo stesso.

3 - È chiaro che, in futuro, occorrerà evitare, come è capitato in alcune fasi della partita, di essere schiacciati dagli avversari in area. Quindi, schermare certi tiri da fuori, e certi colpi di testa. E questo, nonostante il buon rendimento della difesa, perché dobbiamo pensare che Kelly va dall'altra parte, e segna un gol... Bremer va dall'altra parte, e realizza 2 assist. Inoltre, i tiri nello specchio della porta dei rivali sono stati appena 4. L'impiego di esterni bassi, come Kalulu e McKennie, ha protetto, lateralmente, la retroguardia. Le note negative sono scaturite da Koopmeiners, che ha corso tanto (maggior chilometraggio assoluto), ma a vuoto, e Di Gregorio, non impeccabile in 2 gol su 3.

4 - Tudor, dopo 2 giornate, aveva trovato l'aggettivo giusto per definire la Juve: "squadra tosta". Se non hai carattere, non riesci a ribaltare il risultato da 2-3 a 4-3, in appena 8 minuti. Le reti del sorpasso sono state firmate da un sempre più decisivo Khephren Thuram, e dal potenziale gioiello Adzic, ricordando che mancavano due pedine preziose, e cioè i "destabilizzatori" Cambiaso e Conceicao.

5 - Yildiz, con un gol e un assist, si è confermato l'elemento, di gran lunga, di maggior classe di questa Juve. L'unico? Aspettiamo di vedere all'opera David, Openda e Zegrova. E verifichiamo come può maturare il rapporto con il gol, da parte di Vlahovic, stavolta impalpabile, per quanto premiato con la maglia di titolare.

Carlo Nesti: "Dedicato a chi non ha ancora visto l'Italia ai Mondiali"

Sandra aveva 27 anni, e, quella sera, aveva l'aria un po' frivola, e un po' snob, di chi voleva sfidare le convenzioni e i riti, anche se irresistibilmente gradevoli.

Le era sempre piaciuto essere "contro", fare il contrario di ciò che gli altri facevano, ed anzi, meglio ancora, "non fare" ciò che apparteneva agli altri, annegando nella sua indifferenza.

Si esibivano a Torino i Rolling Stones, e sembrava l'unica notizia per la quale valeva la pena sacrificare la propria indipendenza, e sentirsi parte integrante del grande "branco".

Un concerto il pomeriggio stesso, e uno il giorno successivo: 2 date indimenticabili, che avevano trasformato lo Stadio Comunale di Torino in un teatro di giovanili esplosioni.

Alle 21,00, dopo una domenica caldissima di luglio, montò in macchina, e cercò il Corso, quel Corso, su cui, di solito, migliaia di auto si sfioravano come carrelli al supermercato.

Tirò giù i finestrini, avvertì il calore dell'asfalto salire verso il cielo, e cominciò a ridere, avendo trovato ciò che sperava di trovare: la città "totalmente" deserta.

Un clima irreale, un mantello incandescente che copriva anche i rumori, scoprendo qua e là soltanto un tenue sferragliare, ma mai sguaiato, mai ingombrante, rispettoso del silenzio.

Bianco, rosso e verde: lenzuoli di ogni genere, lindi e affumicati, lisci e sdruciti, penzolavano dai cornicioni, ricordando una causa comune, una buona ragione per tenersi per mano.

Provò a rallentare, e iniziò a udire, nitidamente, qualcosa che saldava tutto, un filo conduttore che legava gli edifici, allacciava le emozioni, e annodava i sentimenti.

Percepì, infatti, le pareti dei palazzi tramutarsi nelle sponde di un flipper sonoro, sulle quali rimbalzava un’unica voce, da balcone a balcone, da finestra a finestra.

Era una voce che fungeva da elastico, proteso nel vuoto, prima in avanti, poi all'indietro, una immensa e morbida gomma da masticare, che ti si appiccicava addosso, e non ti lasciava più.

Per un attimo smise di sorridere, ed ebbe un lungo fremito: la sua città sembrava in balia di una dittatura-fantasma, con la gente riunita in casa, immobile, ad ascoltare.

Era come se lo stesso messaggio avesse monopolizzato ogni spazio chiuso, strisciando sui soffitti degli appartamenti: un interminabile serpente di vocaboli con un gigantesco senso corale.

Quella voce arrivava da lontano, e l'eco, propagata dappertutto dal più gigantesco dei megafoni, mescolava storie di presidenti e pipe, rigori e pianti, bandiere e speranze.

Storie di vita spesa attorno ad un pallone, di secondi che passavano inesorabili, di minuti che scavavano solchi, riempiti da milioni di pensieri, liberamente inespressi.

Poi, verso le 21,10, stabilì che era meglio accelerare, spazzare via il fremito, e tornare a vivere l'impossibile, facendo urlare di godimento le gomme, in uno scenario lunare.

E cos'era mai questa follia globale, questo fenomeno paranormale al quale, d'accordo, si dovevano le strade deserte, ma che non poteva sconvolgere i suoi piani di anarchica individualista?

Ormai non riusciva a farne a meno, ed anche se aveva deciso di contrastare, ancora una volta, il delirio collettivo, moriva dalla voglia di sapere come sarebbe andata a finire.

Fu questione di un minuto, di 60 secondi di attesa, e il panorama cambiò, per quanto nulla pareva dovesse mutare, visto che tutto era sospeso, nella magia della sera.

Alle 21,11, improvvisamente, accadde ciò che non avrebbe più dimenticato, e che avrebbe raccontato al mio ritorno dalla Spagna, come in un romanzo di fantascienza.

Subì lo stesso spostamento d'aria della scossa tellurica, e sentì centinaia di pareti scuotersi, i vetri vibrare, la voce isolata sepolta dall'urlo della rivoluzione globale.

La Torino del deserto, e del silenzio, finiva in quel momento, e lasciava il posto alla Torino del tripudio, pervasa da un fremito grande quanto la città, e la sua voglia di impazzire di gioia.

Scese dall'auto, alzò lo sguardo, e vide i "desaparecidos" della domenica italiana spuntare dalle loro tane, e abbracciarsi sui terrazzi, a compimento di una rivolta istantanea.

Gridavano e si parlavano, pure a distanza di molti condomini, come se si conoscessero tutti, e come se avessero scoperto il vero Prozac, nostrano e naturale, della felicità: Paolo Rossi!

Le 21,11 dell'11 luglio 1982, se qualcuno non lo avesse intuito, corrispondevano all'undicesimo minuto del secondo tempo a Madrid, finale del Mundial di calcio, l'appuntamento con la leggenda.

E la voce, che ancora oggi vola indietro nel tempo, e torna come un boomerang dentro il nostro cuore, era quella di Nando Martellini, il Dante Alighieri del neo-paradiso.

Poi ci fu il 2-0, il 3-0, e infine il 3-1, ma nulla eguagliò lo squarcio nell'immobilità, la valanga emozionale, che scoperchiava una umanità ribollente nell'attesa.

Col 2-0, ci fu chi accompagnò Tardelli nella folle corsa verso i bordi del campo, chi la ripeté in casa propria, in corridoio, memorizzandola per sempre come l'apice sublime della felicità.

Col 3-0, ci fu chi si immedesimò nello sguardo inebetito di Altobelli, che fintava, dribblava, e depositata la palla in rete, con la stessa faccia di uno di noi, quel giorno: incredulo.

Col 3-1, ci fu chi ripiombò per qualche minuto sulla poltrona, avvicinando le mani, intrecciando le dita, in preghiera, per scongiurare rimonte, alla quali non si voleva neppure pensare.

Quindi, venne il triplice fischio liberatorio dell'arbitro Coelho, e la città tornò città, riospitando masse di carne e di lamiera, di persone e di auto, per le strade, nell'orgia epocale.

Anche Sandra decise che, per una volta, assolutamente irripetibile, si poteva rinunciare ad essere snob, perché era bello lasciarsi contagiare dalla devastante epidemia mediatica.

Se devo trovare un'immagine, per fotografare cosa ha rappresentato la reazione chimica "televisione più calcio", dopo oltre 70 anni di storia della tivù, propongo il clima dello 0-0, prima dell'istante-Pablito.

Sandra non era davanti a uno schermo, e non guardava la finale, ma le bastò il deserto, e un'eco infinita, per capire quanta televisione, e quanto calcio/sport c'erano in quel momento.

Oltre 35 milioni di italiani in contemplazione: nulla, né prima, né dopo, aveva, e avrebbe ottenuto un successo di audience di simili proporzioni, 12 anni dopo le notti messicane.

E' un primato probabilmente imbattibile, perché nel frattempo l'offerta televisiva si è massicciamente diversificata, e la Woodstock, virtuale e globale, non sarebbe più realizzabile.

Ora, abbiamo telecomandi sofisticati e interattivi, e mille lucciole possono brillare nella notte, foriere di decine e decine di scenari diversi, con Internet, che fagocita giornali, radio e televisione.

Ma quello del luglio 1982 fu un evento "perfetto", anche perché tutto avvenne nel modo giusto, ed al momento giusto, come quando incontri (o credi di incontrare) la donna della tua vita.

Sì, perché nel 1982 nulla era ancora "troppo": i giocatori guadagnavano già molto, ma non troppo, e il calcio in televisione era già tanto, ma non troppo, nel teorico rispetto del buon senso.

Così, secondo me, risultava più facile diventare protagonisti del proprio tempo, per il semplice fatto che il divario fra lo spettacolo, e il fruitore dello stesso, fra giocatori e tifosi non era abissale.

Magari, con gli anni, scopriremo altri avvenimenti, in grado di creare "abbracci cosmici", e non è neppure il caso di indossare, ad ogni costo, i panni dei nostalgici a oltranza.

Però questa è storia, tappa fondamentale di un processo mediatico, che ci rende spesso testimoni a distanza di una vicenda, telepatia di stati d'animo, una volta patrimonio di pochi eletti.

Sandra, adesso, è mamma, e persino nonna, e non credo che abbia più tanta voglia di andare contro-corrente, come accade quando si iniziano, malinconicamente, a dimenticare i compleanni.

Il gusto dell'avventura non è pane per tutti i denti, e nemmeno cibo per tutti i giorni, anche perché alla fine, poi, si deve fare i conti con problemi immediati e assillanti.

Chi è nato negli anni 50, come lei, come me, ha cominciato a ragionare con una terza voce in salotto, oltre a quella ancora patriarcale del papà, o casalinga della mamma.

E per chi è venuto dopo, la presenza è diventata più marcata, all'interno di tante famiglie di genitori divisi, e senza la possibilità dell'aggregazione con i coetanei per le strade.

Anche se ne vuoi fare a meno, come è sacrosanto che sia, la televisione viene a cercarti, magari in una domenica di luglio, magari quando hai creduto di essertene sbarazzata.

Sandra prova la stessa sensazione anche oggi, in certe notti d'estate, quando domina il caldo, e quando non resta che affacciarsi al balcone, e fissare un cortile, una piccola pozza di buio.

Capita, allora, di ascoltare certi suoni uscire dalle case, e finire lì dentro, rimbalzando e saltellando altrove, nel gioco primitivo dell'eco, proprio come quella sera.

Potere della televisione, potere del calcio, potere di ciò che, anche solo per un'ora e mezza, sancisce un desiderio comune, una volta tanto, con le idee chiare su cosa volere dalla vita.

Carlo Nesti: "L'Italia se desta? O non ancora?"

Per cercare di capire il periodo, attraversato dal calcio azzurro, propongo un elenco, ruolo per ruolo, in ordine albabetico, di potenziali “azzurrabili”. I giocatori, indicati con l’asterisco, sono quelli convocati da Gattuso. Esprimo un parere personale.

I giocatori, ai quali assegno il voto “7”, sono 7 su 28.

Carnesecchi.

Meret.

Vicario.

Barella.

Tonali.

Cambiaso.

Di Marco.

L’unico giocatore, al quale assegno il voto “8”, 1 su 28.

Donnarumma.

Tutti gli altri 20 su 28, per me, meritano il voto “6,5”.

In una situazione di questo genere, come già accadde in occasione degli Europei, vinti dai ragazzi di Mancini, saranno fondamentali le condizioni di forma del momento, un corretto assemblaggio tattico, e le motivazioni personali e collettive. Per Gattuso, si prospetta una “missione” molto difficile, ma non impossibile.

PORTIERI

Carnesecchi. *

Di Gregorio.

Donnarumma.*

Meret. *

Perin.

Vicario. *

DIFENSORI CENTRALI

Acerbi.

Baschirotto.

Bastoni. *

Buongiorno.

Calafiori. *

Comuzzo.

Coppola.

Gabbia.

Gatti. *

Leoni. *

Mancini. *

Natali.

Okoli.

Ranieri.

Rugani.

Scalvìni.

ESTERNI DESTRI BASSI

Del Prato.

Di Lorenzo. *

Bellanova. *

Zappacosta.

Zortea.

ESTERNI SINISTRI BASSI

Dimarco. *

Cambiaso. *

Spinazzola.

Udogie.

CENTROCAMPISTI

Barella. *

Casadei.

Cristante.

Esposito Salvatore (Spezia).

Fabbian. *

Frattesi. *

Locatelli. *

Nicolussi Caviglia.

Pisilli.

Pobega.

Ricci.

Rovella. *

Tonali. *

ESTERNI DESTRI ALTI

Koleosho.

Orsolini. *

Politano. *

ESTERNI SINISTRI ALTI

El Shaarawy.

Grifo.

Raspadori. *

Zaccagni. *

TREQUARTISTI

Baldanzi.

Esposito Sebastiano.

Fazzini.

Maldini. *

Oristanio.

Pellegrini.

Zaniolo.

ATTACCANTI

Camarda.

Chiesa

Colombo.

Esposito Francesco Pio (Inter). *

Esposito Sebastiano (Cagliari).

Retegui. *

Kean. *

Piccoli.

Pinamonti.

Scamacca. *

Carlo Nesti: "I miei voti sul mercato: Napoli 8"

Questi sono i miei voti sul mercato delle grandi, includendo il Torino, per motivi personali di carattere logistico.

ATALANTA: 5,5. Plusvalenze da urlo, ma... il potenzialmento è relativo, a parte, forse, Krstovic. La squadra è ad un bivio: o restare grande, o retrocedere come outsider.

BOLOGNA: 5,5. Situazione simile a quella dell'Atalanta, con cessioni a peso d'oro. Virtuosa la scelta di Orsolini, che ha escluso l'ipotesi-Arabia, per rimanere al servizio di Italiano.

FIORENTINA: 6,5. L'essenziale è avere rinunciato al corteggiamento dei pezzi pregiati. Questo aspetto prevale, rispetto al mercato in entrata, allietato da Fazzini e Piccoli.

INTER: 6/7. L'attacco, anche senza Lookmann, è eccellente, per quanto privo del solista, che salta l'uomo. La difesa era da svecchiare, ma Akanji, in extremis, è piu di un rincalzo.

JUVENTUS: 6,5. Si doveva vendere, e 8 giocatori sono stati ceduti solo in extremis. Non valeva la pena inseguire Kolo Muani, a quota 60 milioni, e, alla fine, ha prevalso il buon senso.

LAZIO: 5. Lotito è stato bloccato dal Covisoc, per cui Sarri deve lavorare con la squadra della scorsa stagione. Si tratta, comunque, di una rosa di alto livello.

MILAN: 6/7. L'impressione è che alcune operazioni, come un anno fa, abbiano risposto più alla finalità di incrementare la qualità, che non di soddisfare Allegri. Modric e Rabiot, in ogni caso, non si discutono.

NAPOLI: 8. Sono arrivati 8 giocatori, e l'ultimo colpo, cioè Hojlund, completa un organico limitato solo dall'infortunio di Lukaku. Brilla la luce di De Bruyne, ma anche gli altri sono utilissimi.

ROMA: 6,5. L'acquisto principale è Gasperini. Il tecnico ha a disposizione i trequartisti, fondamentali nel suo gioco. Detto questo, Ferguson potrebbe risolvere i problemi offensivi.

TORINO: 5. La musica non cambia. Bi-lancio sì. Ri-lancio, probabilmente, no. Con tutto il rammarico possibile, i giocatori in entrata non sono all'altezza di quelli in uscita.