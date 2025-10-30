Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'ingresso in campo all'89' (senza Thuram) è la fotografia delle difficoltà di Koopmeiners alla Juventus

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 06:15Serie A
Simone Bernabei

Ha fatto riflettere, all'annuncio delle formazioni ufficiali di Juventus-Udinese, l'assenza di Teun Koopmeiners dall'undici titolare dei bianconeri scelti da mister Brambilla. Anche perché la cronaca raccontava di un Khephren Thuram ai box per via di un problema fisico, circostanza che alla vigilia sembrava spalancare le porte della titolarità all'olandese.

E invece no. Anche Brambilla ha scelto altro. Ha scelto Wes McKennie in coppia con capitan Locatelli, nel consueto centrocampo a 4 della Juventus di quest'anno. E Koopmeiners si è mestamente seduto in panchina per quasi tutta la partita, con l'ingresso in campo arrivato solo al minuto 89 quando il match aveva oramai poco da raccontare e nell'indifferenza generale di un Allianz Stadium che sembra quasi aver perso le speranze, nei confronti di una sua rinascita sportiva.

La fotografia esatta delle difficoltà che l'ex Atalanta sta incontrando in questa complessa stagione juventina e più in generale dal giorno del suo arrivo alla Continassa oramai un anno e mezzo fa. "La prima cosa da capire era la condizione fisica della squadra: con lo staff, abbiamo deciso la squadra migliore da mettere in campo e la strategia da usare", ha spiegato lo stesso Brambilla. Lasciando intendere come, anche fisicamente, Koopmeiners non sia certamente al massimo storico della sua condizione.

Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
