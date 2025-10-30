TMW Radio Bazzani: "Inter, Chivu mi piace in tutto. Juve, la partita di ieri di Vlahovic..."

Fabio Bazzani, ex calciatore e commentatore tv, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Se questo è Gimenez, cosa deve fare il Milan?

"E' decisamente in difficoltà, però mentale. Non ha sicurezza, non sente fiducia in se stesso, è un po' abulico quindi. il Milan deve sperare che il prima possibile riesca a sbloccarsi, perché poi è l'unica prima vera punta. Il Milan in certe partite ha bisogno della prima punta, anche se il gioco di Allegri si muove anche sugli esterni. Il Milan se vuole lottare per obiettivi importanti non può pensare di lottare per obiettivi importanti a una punta di spessore. Io credo che se da qui a gennaio non dovesse dare risposte, diventerebbe difficile tenerlo. Perché il tempo oggettivamente lo ha avuto. Quest'anno i giocatori hanno un atteggiamento diverso, Allegri ha messo a posto molte cose. Comunque in estate aveva già deciso cosa fare con lui, poi non si è concretizzata".

Serie A, Chivu ha meno esperienza di quelli lì davanti. Può penalizzarlo questo?

"Ci sono allenatori navigati ma Chivu si è approcciato molto bene, nella comunicazione, nell'approccio con lo spogliatoio. Riuscire a rimotivare la squadra non è così scontato. E lo sta facendo molto bene. Vedi una squadra viva, che oggi si riconosce nel proprio allenatore. Ci vuole sensibilità e credibilità in certi gruppo, e lo è stato sicuramente. E' un percorso lungo però il suo e porterà l'Inter a giocarsi lo Scudetto. Per me ha ancora la rosa più forte, anche come profondità. E più abituata a gestire il doppio impegno. Alla fine la scelta di Chivu è stata azzeccata, mi piace in tutto, anche nel gioco".

L'arrivo di Spalletti cambia qualcosa alla Juve?

"Cambia che può esaltare il reparto offensivo, in cui ha investito tanto. Può ridare continuità a Yildiz, può rimettere in condizione Vlahovic, che poi la partita di ieri per me era un messaggio al tecnico. Non potrà lavorare molto, visto che c'è la Champions, ma Spalletti è stato sempre un allenatore impattante e se la giocherà per la Champions. Una figura carismatica come Spalletti può aiutare i giocatori a essere più tranquilli e togliere l'ansia di essere alla Juve e dimostrare sempre qualcosa".