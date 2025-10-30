TMW Radio Bezzi: "Juve, incognita Spalletti. Milan costretto a puntare su Gimenez"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il giornalista Gianni Bezzi.

Se questo è Gimenez, cosa deve fare il Milan?

"E' tornato ad agosto ma era già con le valigie in mano. Ritengo che il Milan debba puntare su di lui in questa fase di stagione, perché soluzioni Allegri ora non ne ha. Pulisic è assente, Leao ha fatto abbastanza bene ma nell'ultima partita meno. Allegri deve puntarci, cercare di metterlo nella condizione di fare bene perché ne ha assolutamente bisogno. Poi a gennaio si tireranno le somme. Se perde il giocatore credibilità, è un danno economico poi e sarà difficile piazzarlo".

Serie A, Chivu ha meno esperienza di quelli lì davanti. Può penalizzarlo questo?

"Sta continuando bene il lavoro di Inzaghi, mettendoci del suo. C'è l'incognita Spalletti ora sulla Juve, che è un allenatore bravo ma ha fatto talmente male con la Nazionale che ora vedremo cosa farà alla Juve. Ha il caso Locatelli, che escluse dalla Nazionale e ora se lo ritrova in rosa".

E sull'Inter che dice?

"E' una corazzata, è fuori discussione. Però mi rimane difficile pensare che sia inferiore a Napoli, Roma o Milan. Ritengo che il Milan possa lottare, se trova la quadratura in attacco. Allegri è il miglior allenatore in Serie A poi. Conte sappiamo quanto è bravo ma è da valutare sul doppio impegno, Gasperini è al primo anno alla Roma e bisognerà aspettare. L'Inter ha Chivu, che tiene in quota questa squadra che quindi rimane forte e favorita".

Sarà lo Spalletti versione Napoli o Nazionale?

"Ha fatto talmente male con la Nazionale...a me i primi anni alla Roma mi piaceva molto, ha avuto ottime intuizioni, ma nel tempo poi è venuto fuori questo personaggio che vedeva ombre da tutte le parti. Poi quel tatuaggio dello Scudetto col Napoli...".