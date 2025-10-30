Il giorno di Spalletti alla Juventus: oggi firma e primi passi, tutto quello che c'è da sapere
Minuti di attesa al J Hotel dove, nel giro di poco tempo, è atteso Luciano Spalletti per dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura da tecnico della Juventus. Il prossimo allenatore bianconero arriverà nella struttura prima di spostarsi alla Continassa per passare alle cose formali e definire gli accordi verbali trovati nelle scorse ore, quando la Juventus ha deciso di affondare il colpo su di lui dopo aver sondato anche Roberto Mancini e Raffaele Palladino.
Il tecnico di Certaldo dopo aver visto ieri sera la vittoria della Juventus sull'Udinese dalla tv si incontrerà con Comolli e gli altri dirigenti per mettere nero su bianco il nuovo contratto che lo legherà alla Vecchia Signora. Inizialmente firmerà per 8 mesi, ma dietro si porterà un'opzione di prolungamento automatico per ulteriori due stagioni, quindi fino al giugno del 2028, in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Lo stipendio, da qui a fine campionato, sarà di circa 3 milioni di euro netti.
Giocatori, dirigenti e soprattutto tifosi attendono quindi solo l'annuncio ufficiale, con Spalletti che dovrebbe subito prendere in mano le redini della squadra dirigendo il suo primo allenamento questo pomeriggio intorno alle ore 15, seduta spostata appositamente per permettere all'ex ct di firmare il contratto e prepararsi per il primo giorno da allenatore alla Continassa.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30