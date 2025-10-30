TMW
Mantova, Rinaudo è il nuovo direttore sportivo: c’è la firma fino al 2027
Dall’idea di iieri sera alla firma. Leandro Rinaudo è il nuovo direttore sportivo del Mantova. Sostituisce Cristian Botturi, esonerato in queste ore dopo un colloquio notturno con la proprietà.
Rinaudo firma fino al 2027. Sarà ufficiale nelle prossime ore, quando poi sarà più chiaro anche il futuro della guida tecnica. Per il direttore sportivo una nuova esperienza dopo quella con il Palermo targato City Group dove è arrivato fino alla semifinale dei playoff. Il Mantova riparte da Leandro Rinaudo, a caccia della svolta…
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
