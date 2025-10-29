Juve, Braghin: "Tre trofei da maggio a oggi, ma è la 'falsa' partenza in A che fa notizia"

“La nostra è una corsa a ostacoli, come succede a tutti i movimenti giovani, il calcio femminile, che è professionistico da pochi anni, ha bisogno di tempo e opportunità. Sta crescendo e questa crescita non può prescindere dalla sostenibilità, o quantomeno dal supporto economico e dai ricavi. Bisogna trovare il giusto equilibrio affinché possa essere sostenibile fino in fondo”. Il dirigente della Juventus Women Stefano Braghin parla così ai microfoni di L Football a margine di un evento tenutosi ieri a Parma prima della gara fra Italia e Brasile.

Il dirigente poi si sofferma sull’ottimo impatto di Sofia Cantore negli Stati Uniti con la maglia del Washington Spirit: “Credo che Sofia sia una ragazza molto spensierata e serena. Sono stati bravi a metterla subito a suo agio e così ha potuto fin da subito tirare fuori il suo potenziale dopo i mesi con noi e l’Europeo con l’Italia che l’avevano rassicurata sulle sue qualità. - continua Braghin - E ora forte di questa sicurezza e tranquillità sta mostrando il suo meglio e speriamo possa fare ancora di più perché ha potenzialità enormi”.

Infine un passaggio sulla Juventus che non ha iniziato nel migliore dei modi il campionato: “È sempre difficile fare delle valutazioni perché noi da maggio a settembre abbiamo vinto tre trofei. In altre piazze sarebbe un tripudio e invece da noi è una sorta di disperazione collettiva. Abbiamo vinto il primo trofeo stagionale un mese fa, siamo in corsa per tutti gli altri e per la qualificazione ai play off di Champions League. Un pareggio e una sconfitta da noi fanno notizia, mentre altrove sono la normalità. Questo però ci rafforza perché vuol dire che abbiamo abituato tutti molto bene se c’è stupore di fronte a questi risultati”.