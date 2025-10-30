L'Inter ritrova Thuram: il francese ha iniziato l'allenamento in gruppo. Il punto

L'Inter riabbraccia Marcus Thuram dopo un mese esatto. L'attaccante francese si era infortunato nel match di Champions League contro lo Slavia Praga e, malgrado le rassicurazioni iniziali, ha riportato un problema al bicipite femorale della coscia sinistra, che gli ha fatto saltare diverse partite. Oggi però, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha iniziato l'allenamento con il gruppo e si candida fortemente dunque per essere convocato domenica contro l'Hellas Verona.

La squadra di Chivu, a parte lo stop di Napoli, ha sempre vinto anche senza di lui, merito di Bonny e di Pio Esposito, oltre che di Lautaro Martinez. L'anno scorso le riserve, se così vogliamo chiamarle, non erano all'altezza della situazione, oggi invece le cose sono cambiate e si è visto. Thuram ha potuto prendersi tutto il tempo che gli necessitava per ripresentarsi nelle migliori condizioni possibili.

La conferma sta nei dati: in questo avvio di stagione Bonny ha segnato 3 gol e servito 3 assist, Esposito invece è a quota 2 gol e un assist. Ieri contro la Fiorentina l'italiano è stato autore di una prova di sacrificio, ha fatto salire la squadra e preso molti falli, l'ex Parma invece, dopo pochi minuti dal suo ingresso, ha guadagnato un calcio di rigore e procurato l'espulsione di Viti.