Fantacalcio, Top & Flop 9^ giornata Serie A 2025-2026

In attesa dei due posticipi di questa sera per chiudere il turno infrasettimanale, i top & flop della 9^ giornata al fantacalcio

TOP

Calhanoglu: inversione di tendenza totale per il turco rispetto alla scorsa stagione in cui aveva deluso tutto. Ora segna come un attaccante, siamo a 5 gol in 7 presenze, una certezza assoluta che si consolida con il suo ruolo ormai navigato da rigorista. Fantavoto 14.

Bonazzoli: se qualcuno pensava che la rovesciata a San Siro nell'ormai lontano Agosto fosse un fuoco di paglia si sbagliava di grosso, L'ex Salernitana è centrato e nelle gerarchie di Nicola ha un posto centrale. Con la sua doppeitta decide la sfida di Marassi e la sensazione è che chi l'ha preso a pochi crediti ha fatto un grande affare. Fantavoto 14.

Milinkovic Savic: il portiere serbo mette in scena una delle sue specialià, cioè i rigori parati, in cui era stato maestro la scorsa stagione al Torino e che si rivela fondamtale per la conquista dei 3 punti nella trasferta di Lecce. Il Napoli deve prendere meno gol rispetto a queste prime gare ma lui resta una certezza. Fantavoto 10.

FLOP

Camarda: se da una parte Milinkovic para il rigore dall'altra c'è chi lo sbaglia, il giovanissimo attaccante in prestito dal Milan che forse si è preso una responsabilità troppo grossa in una gara, in un momento e contro un portiere di questo tipo, Servirà anche questo per la sua crescita ma forse schierarlo in questi match può essere rischioso. Fantavoto 2.

Gimenez: non sembra finire il tunnel del messicano che continua a rimanere a digiuno e che sembra mostrare un'involuzione anche dal punto di vista del gioco. Prestazione pessima che inizia con un fallo inutile che costa il giallo e che prosegue peggio. Forse sarà solo un caso, ma quando viene sostituito da Loftus Cheek il Milan riesce a portare su la squadra e avere qualche occasione. Fantavoto 4.5.

Viti: partita decisamente proibitiva per schierare il difensore, sia per il valore dell'avversario che per il momento dei suoi. Nel finale con la squadra completamente in balia dell'Inter commette il fallo su Bonny che vale il rigore e il secondo giallo. Ci saranno tempi migliori. Fantavoto 4.