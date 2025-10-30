Avellino, si è spenta la luce? Solo 3 punti e 3 gol segnati nelle ultime cinque gare
Se per il Palermo che nelle ultime cinque giornate di Serie B ha raccolto appena cinque punti dei 16 complessivi, si parla di momento di forte difficoltà, lo stesso occorre farlo per l'Avellino.
Anche la formazione di Raffaele Biancolino nelle ultime cinque giornate di campionato ha palesato una forte flessione. Dei 13 punti ottenuti finora, solo 3 sono arrivate in questo lasso di tempo.
Con, a corredo, solo 3 gol segnati (in due match) e nove (dei 16 complessivi) incassati. Con i due capocannonieri del club irpino, Tommaso Biasci e Raffaele Russo, che sono a quota 2. E con appena due clean sheet in dieci turni.
SERIE B, 10ª GIORNATA
Cesena-Carrarese 2-1
34' [rig.] Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)
Empoli-Sampdoria 1-1
77' Popov (E), 80' Cuni (S)
Frosinone-Virtus Entella 4-0
36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias
Palermo-Monza 0-3
39' Dany Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi
Pescara-Avellino 1-1
5' Capellini (P), 29' Simic (A)
Reggiana-Modena 1-0
17' Bozzolan
Mantova-Catanzaro 1-3
7' Mancuso (M), 68' [aut.] Majer (M), 75' Cissè (C), 80' Favasuli (C)
Spezia-Padova 1-1
16' Lapadula (S), 66' Lasagna (P)
Venezia-Sudtirol 3-0
39' Doumbia, 45'+1 Kike Perez, 67' Yeboah
Rinviata a data da destinarsi
Juve Stabia-Bari
CLASSIFICA
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Frosinone 18
Venezia 16
Palermo 16
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Padova 13
Avellino 13
Catanzaro 12
Empoli 11
Südtirol 10
Virtus Entella 10
Bari 9*
Pescara 8
Spezia 7
Sampdoria 7
Mantova 5
*una gara in meno
