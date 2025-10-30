Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Avellino, si è spenta la luce? Solo 3 punti e 3 gol segnati nelle ultime cinque gare

Avellino, si è spenta la luce? Solo 3 punti e 3 gol segnati nelle ultime cinque gareTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 15:49Serie B
Luca Bargellini

Se per il Palermo che nelle ultime cinque giornate di Serie B ha raccolto appena cinque punti dei 16 complessivi, si parla di momento di forte difficoltà, lo stesso occorre farlo per l'Avellino.

Anche la formazione di Raffaele Biancolino nelle ultime cinque giornate di campionato ha palesato una forte flessione. Dei 13 punti ottenuti finora, solo 3 sono arrivate in questo lasso di tempo.

Con, a corredo, solo 3 gol segnati (in due match) e nove (dei 16 complessivi) incassati. Con i due capocannonieri del club irpino, Tommaso Biasci e Raffaele Russo, che sono a quota 2. E con appena due clean sheet in dieci turni.

SERIE B, 10ª GIORNATA
Cesena-Carrarese 2-1
34' [rig.] Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)
Empoli-Sampdoria 1-1
77' Popov (E), 80' Cuni (S)
Frosinone-Virtus Entella 4-0
36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias
Palermo-Monza 0-3
39' Dany Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi
Pescara-Avellino 1-1
5' Capellini (P), 29' Simic (A)
Reggiana-Modena 1-0
17' Bozzolan
Mantova-Catanzaro 1-3
7' Mancuso (M), 68' [aut.] Majer (M), 75' Cissè (C), 80' Favasuli (C)
Spezia-Padova 1-1
16' Lapadula (S), 66' Lasagna (P)
Venezia-Sudtirol 3-0
39' Doumbia, 45'+1 Kike Perez, 67' Yeboah

Rinviata a data da destinarsi
Juve Stabia-Bari

CLASSIFICA
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Frosinone 18
Venezia 16
Palermo 16
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Padova 13
Avellino 13
Catanzaro 12
Empoli 11
Südtirol 10
Virtus Entella 10
Bari 9*
Pescara 8
Spezia 7
Sampdoria 7
Mantova 5

*una gara in meno

Articoli correlati
Serie B, Giudice Sportivo: multate 5 società. Un turno di stop a Ferri ed Elia Serie B, Giudice Sportivo: multate 5 società. Un turno di stop a Ferri ed Elia
Serie B, la Top11 della 10ª giornata: Daffara esordio da urlo. Ghedjemis da Serie... Serie B, la Top11 della 10ª giornata: Daffara esordio da urlo. Ghedjemis da Serie A
Serie B, 10ª giornata - Crolla il Mantova, sorride il Venezia. Pari tra Spezia e... Serie B, 10ª giornata - Crolla il Mantova, sorride il Venezia. Pari tra Spezia e Padova
Altre notizie Serie B
Reggiana, con Magnani in campo non si passa: zero gol subiti quando gioca l'ex Palermo... Reggiana, con Magnani in campo non si passa: zero gol subiti quando gioca l'ex Palermo
Avellino, si è spenta la luce? Solo 3 punti e 3 gol segnati nelle ultime cinque gare... Avellino, si è spenta la luce? Solo 3 punti e 3 gol segnati nelle ultime cinque gare
Carrarese, Calabro: “Serve più solidità difensiva. Col Frosinone concentrazione massima"... Carrarese, Calabro: “Serve più solidità difensiva. Col Frosinone concentrazione massima"
Mantova, Rinaudo è il nuovo direttore sportivo: c’è la firma fino al 2027 TMWMantova, Rinaudo è il nuovo direttore sportivo: c’è la firma fino al 2027
Sebastiani: "Il Pescara è una delle società migliori da acquistare. Attendo notizie... Sebastiani: "Il Pescara è una delle società migliori da acquistare. Attendo notizie positive"
Serie B, Giudice Sportivo: multate 5 società. Un turno di stop a Ferri ed Elia Serie B, Giudice Sportivo: multate 5 società. Un turno di stop a Ferri ed Elia
Mantova, sarà Rinaudo il sostituto di Botturi. Possanzini ha guidato l'allenamento... Mantova, sarà Rinaudo il sostituto di Botturi. Possanzini ha guidato l'allenamento
Palermo, svelata la maglia per il 125° anniversario. Bovo, Amauri e Santana testimonial... Palermo, svelata la maglia per il 125° anniversario. Bovo, Amauri e Santana testimonial
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Le più lette
1 Serie A, 9^ giornata LIVE: Cuadrado scalpita, Esposito ancora out
2 Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
3 Cagliari-Sassuolo, le probabili formazioni: Cheddira insidia Pinamonti, c'è Laurienté
4 Pisa-Lazio, le probabili formazioni: Cuadrado vuole la prima da titolare. Basic ci prova
5 Juventus, composto lo staff di Spalletti: Domenichini vice, Sinatti preparatore atletico
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter ritrova Thuram: il francese ha iniziato l'allenamento in gruppo. Il punto
Immagine top news n.1 Juventus, concluse le visite di Spalletti al J|Medical: ora la firma sul contratto
Immagine top news n.2 Serie A, 9^ giornata LIVE: Cuadrado scalpita, Esposito ancora out
Immagine top news n.3 Genoa-Ottolini, il ds ha preso tempo sul rinnovo: il punto sul futuro
Immagine top news n.4 Il giorno di Spalletti alla Juventus: oggi firma e primi passi, tutto quello che c'è da sapere
Immagine top news n.5 Bastone o carota? Conte ha scelto la sua strada per far crescere Lucca
Immagine top news n.6 Allegri e il Milan hanno chiara la strategia per il mercato di gennaio
Immagine top news n.7 L'ingresso in campo all'89' (senza Thuram) è la fotografia delle difficoltà di Koopmeiners alla Juventus
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.2 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.3 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "La Juve ha bisogno di un tecnico esperto come Spalletti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Bezzi: "Juve, incognita Spalletti. Milan costretto a puntare su Gimenez"
Immagine news Serie A n.3 Bazzani: "Inter, Chivu mi piace in tutto. Juve, la partita di ieri di Vlahovic..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sandro Sabatini: "Questo contratto con la Juventus non fa onore alla storia di Spalletti"
Immagine news Serie A n.2 La sfida di Spalletti: dare un progetto alla Juve. Giuntoli e Motta ci avevano provato
Immagine news Serie A n.3 Corvino, il dirigente da 300 partite ufficiali a Lecce. E che ha superato quota 1000
Immagine news Serie A n.4 Allegri ritrova il secondo acquisto più costoso della Serie A. Che non ha posto in questo Milan
Immagine news Serie A n.5 Bazzani: "Inter, Chivu mi piace in tutto. Juve, la partita di ieri di Vlahovic..."
Immagine news Serie A n.6 De Laurentiis: "Mi criticano gli ultras. Ma nella maggior parte dei casi sono fuorilegge"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, con Magnani in campo non si passa: zero gol subiti quando gioca l'ex Palermo
Immagine news Serie B n.2 Avellino, si è spenta la luce? Solo 3 punti e 3 gol segnati nelle ultime cinque gare
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Calabro: “Serve più solidità difensiva. Col Frosinone concentrazione massima"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Rinaudo è il nuovo direttore sportivo: c’è la firma fino al 2027
Immagine news Serie B n.5 Sebastiani: "Il Pescara è una delle società migliori da acquistare. Attendo notizie positive"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Giudice Sportivo: multate 5 società. Un turno di stop a Ferri ed Elia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, innesto dagli svincolati per la difesa: fatta per l'ex Lucchese Gemignani
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, problema a un piede per Benassai. Il centrale resterà fuori alcune settimane
Immagine news Serie C n.3 Campobasso deferito dalla Procura Federale. La nota del club molisano
Immagine news Serie C n.4 Rimini, frenata nella trattativa per la cessione del club: spunta Di Matteo
Immagine news Serie C n.5 Okaka: "Ho lavorato tanto per tornare ai livelli decenti. Il Ravenna merita tutto questo"
Immagine news Serie C n.6 Doppia tegola in casa Trento: Miranda ed Ebone si operano. Le loro condizioni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia U17, Terlizzi: "Con l'esordio ho realizzato un sogno. Più consapevoli che all'Europeo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia U17 fra le prime 8 al mondo. Parla Schiavi: "Un onore, non vogliamo fermarci"
Immagine news Calcio femminile n.3 Sarà il Messico l'avversaria dell'Italia nei quarti del Mondiale U17 in Marocco
Immagine news Calcio femminile n.4 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
Immagine news Calcio femminile n.5 Da Giugliano e Boattin a Galli e Robino, l'Italia U17 torna fra le prime 8 del mondo
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve, Braghin: "Tre trofei da maggio a oggi, ma è la 'falsa' partenza in A che fa notizia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…