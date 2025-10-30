Allegri ritrova il secondo acquisto più costoso della Serie A. Che non ha posto in questo Milan

Il momento del Milan è nel segno dell'emergenza di giocatori disponibili, visto che Max Allegri deve fare i conti con numerose assenze, concentrate prevalentemente (ma non soltanto) nei reparti di centrocampo e attacco. Uno di questi assenti, quel Ardon Jashari che manca ormai da fine agosto per un fastidioso infortunio al perone, è pronto a fare il suo graduale rientro in gruppo.

Fino ad oggi la presenza di Jashari nel Milan si riduce essenzialmente solo a una quarantina di minuti concentrati in due subentri nelle prime partite di questa stagione: 24 contro il Bari nell'esordio di Coppa Italia, quindi 16 nella successiva sfida, l'esordio (amaro) in campionato contro la Cremonese, corsara a San Siro.

Come già anticipato da Allegri, Jashari è pronto al rientro in gruppo con il Milan e a rendersi disponibile come elemento in più per il centrocampo rossonero. Con la certezza però che, nonostante si tratti numeri alla mano del secondo acquisto più costoso dell'intera estate in Serie A (per un milione dietro al compagno di squadra Nkunku) non avrà assolutamente il posto garantito, considerando il contributo che sono stati capaci di garantire Modric e Fofana, e il rientro in vista di un elemento a dir poco fondamentale nel calcio allegriano come Rabiot.