Allegri e il Milan hanno chiara la strategia per il mercato di gennaio

Il Milan ha una rosa evidentemente troppo corta. In una stagione dove le scelte importanti, pesanti, decisive, sono andate tutte a buon fine, dal direttore sportivo (Igli Tare) fino all'allenatore (Massimiliano Allegri), serve ricordare che i rossoneri sono un cantiere aperto. In costruzione, anzi, in restaurazione. E allora quella di una rosa stretta è una scure che pende sulle teste del tecnico livornese che pure fa buon viso a cattivo gioco. 'Meglio, così ci conosciamo tutti di più', ha detto Allegri. Che però ha poche alternative, sostituti e sostituzioni. Lo si è visto durante la stagione, in una difesa cortissima a livello di alternative, in un attacco dove c'è un solo nome che pure non segna.

Lo sa bene la proprietà, lo sa la dirigenza e lo sa anche l'allenatore. Furlani, Tare, Moncada e Allegri sono convinti che a gennaio possa essere fatto uno step in avanti grazie al mercato. Grazie a scelte che possano puntellare e rinforzare una rosa che pure ha già fatto passi da gigante rispetto alla scorsa annata a livello di esperienza, qualità. Ma non di quantità. Certo, unire i due aspetti sarebbe l'ideale, ma a questo il Milan sta già lavorando.

Non esclude l'arrivo di un difensore 'internazionale', la caccia a Joe Gomez del Liverpool non s'interromperà. Uno con quel profilo, comunque: esperienza nelle Coppe, non uno di primo pelo, pronto subito. Il centrocampo è a posto così, è tra i migliori reparti d'Italia e forse d'Europa tra qualità e quantità. Sugli esterni pure, Athekame e Bartesaghi si stanno dimostrando alternative valide anche se a livello numerico forse un giovane da inserire, polivalente, darebbe ancor più certezze e alternative. E poi l'attacco: l'assenza di un centravanti titolare si fa sentire, perché in questo momento Santiago Gimenez non sta sostenendo il peso del ruolo. Finirà sul mercato? Difficile da dire. Quel che è certo è che il Milan là davanti continuerà a monitorare le occasioni e le opportunità. E' una stagione troppo golosa per lasciarsi sfuggire la chance…