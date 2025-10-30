Sebastiani: "Il Pescara è una delle società migliori da acquistare. Attendo notizie positive"

Lunedì scorso in casa Pescara si è tenuta l’assemblea dei soci, a cui era presente anche Marco Verrati attraverso il suo rappresentante Francesco Giliberti, in cui è stato approvato il bilancio della scorsa stagione. Un’approvazione all’unanimità da tutti i presenti che rappresentavano il 97% della società. A fare il punto della situazione è stato il presidente Daniele Sebastiani soffermandosi innanzitutto dal passivo: “Il passivo è di 2,8 milioni dovuto al fatto di non aver voluto vendere i giocatori, lo abbiamo fatto perché con la promozione in Serie B abbiamo voluto investire ulteriormente sui nostri giovani. - spiega il numero uno a Il Centro - Il patrimonio netto attivo è di circa un milione e la parte debitoria continua a scendere nonostante i quattro anni di Serie C siano stati difficilissimi. La parte debitoria relativa, soprattutto, alle rateizzazioni fiscali e al mutuo Covid ammonta a oggi a circa 5,1 milioni, ma siamo certi che alla fine di questa stagione torneremo in equilibrio”.

“Non era facile operare dopo quattro anni di Serie C per abbassare la parte debitoria, ora siamo pronti per attirare gli investitori. È arrivato il momento per fare qualcosa di più ed entro il 31 dicembre mi aspetto notizie positive perché oggi il Pescara è una delle società migliori da acquistare. - prosegue Sebastiani tornando sulla questione cessione - Facciamo la Serie B, abbiamo i numeri a posto e i contratti sostenibili”.

Infine il presidente si sofferma anche su Verratti: “Era contento e soddisfatto e ce lo ha fatto sapere attraverso la persona che lo rappresenta nell’assemblea. Ma un grande riconoscimento al lavoro svolto in questi anni nella direzione della sostenibilità ci è stato dato dal nostro collegio sindacale nelle persone del presidente Paolone e dei sindaci Giorgetti e Soreca”.