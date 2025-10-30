TMW Juventus, composto lo staff di Spalletti: Domenichini vice, Sinatti preparatore atletico

Si è composto in questi minuti lo staff di Luciano Spalletti alla Juventus: Marco Domenichini sarà il vice, come nell'esperienza in Nazionale, mentre Giovanni Martusciello e Salvatore Russo saranno i collaboratori. Ad aiutarli Francesco Sinatti, che ha lavorato con il nuovo allenatore bianconero sia al Napoli che in Nazionale.

Il nuovo allenatore ha lasciato da poco il J|Medical, dove si è sottoposto alle visite mediche di rito. A breve la firma, mentre alle 15 la squadra tornerà ad allenarsi ma salvo sorprese non agli ordini di Spalletti. Del resto, si tratterà per quasi tutti di una seduta di scarico dopo la gara di ieri, con terapie e piscina. Tanti i tifosi presenti alla Continassa per accogliere il tecnico di Certaldo, che prenderà il posto di Tudor ed eredita una squadra reduce dalla vittoria sull’Udinese con Brambilla in panchina.