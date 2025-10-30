Campobasso deferito dalla Procura Federale. La nota del club molisano

Il Campobasso Football Club rende noto che la Procura Federale, a seguito di una segnalazione della nuova Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, ha disposto un deferimento nei confronti della Società.

Il Club, certo della correttezza del proprio operato, ha già conferito mandato ai propri legali per fornire piena collaborazione e garantire la massima trasparenza in ogni sede.

La Società precisa di aver regolarmente effettuato tutti i pagamenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2025, comprensivi dei relativi contributi INPS e IRPEF, ben prima del termine previsto del 16 ottobre.

Con riferimento alla posizione marginale oggetto di rilievo — pari a circa 14 mila euro su un totale di oltre 600 mila euro già regolarmente corrisposti — il Campobasso FC precisa che la stessa non riguarda direttamente il periodo sopra indicato e i contributi oggetto di controllo e non è relativa all’attuale stagione.

Tuttavia a seguito della segnalazione in via informale ricevuta il 20 ottobre 2025, a prescindere da ogni valutazione circa la sua effettiva debenza sulla quale si attende la decisione del Tribunale Federale Nazionale, la Società ha provveduto comunque, nello stesso giorno, a regolarizzare integralmente la posizione, come attestato dalla documentazione già agli atti della FIGC.

Il Campobasso FC, da sempre improntato alla massima trasparenza e correttezza nei confronti delle istituzioni sportive, resta pienamente concentrato sul proprio percorso sportivo e gestionale, nella ferma convinzione che ogni eventuale equivoco sarà chiarito in tempi rapidi.