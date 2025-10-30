De Laurentiis: "Mi criticano gli ultras. Ma nella maggior parte dei casi sono fuorilegge"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della RSI, parlando così del suo doppio percorso tra cinema e calcio: "Quando sono arrivato nel mondo del pallone non ne sapevo nulla. Quando mi parlavano di 4-4-2 pensavo fosse un modo di sedersi a tavola. Il cinema mi ha insegnato disciplina, amore per il lavoro e professionalità. Ma soprattutto la differenza tra imprenditore e prenditore: io ho sempre voluto creare. Con i cinepanettoni mi divertiva raccontare l’Italia vera, quella che rideva senza sapere di ridere di se stessa".

Come presidente è stato criticato molto.

"Il calcio ahimé, lo si vive partita dopo partita. Non ho mai sentito i miei tifosi cinematografici pretendere sempre di più, mentre nel mondo del calcio non basta mai, non fai mai abbastanza. Ti chiedono acquisti e altro, tutta gente che spesso fa fantacalcio e di calcio capisce molto poco! Ci sono 85 milioni di tifosi nel Napoli, 15 milioni negli USA. Allora io sento di essere amato dai più, criticato da quelli che vanno allo stadio ma fra quelli che vanno allo stadio ci sono un 10-15% di ultras che nella maggior parte del casi, sono fuorilegge. Lei ha visto cos'è successo a Milano con Inter e Milan?".

Com'è il suo rapporto con la tifoseria?

"Mi hanno sempre abbraccio e chiesto foto e firme in continuazione. Le do una risposta al contrario: tanti anni fa, scendo dall'aereo a Torino, viene da me una persona con la maglia della Juventus: 'Presidente, mi può mettere una firma? Mi permette una foto?! lo dissi: 'Ma tu non sei juventino?', lui rispose: 'Si ma noi un presidente come lei non ce l'abbiamo! Mi fa piacere, perché vuol dire che rappresento una diversità".