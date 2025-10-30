Picerno, innesto dagli svincolati per la difesa: fatta per l'ex Lucchese Gemignani

Il Picerno torna attivo sul mercato per dare nuove armi alla squadra di Valerio Bertotto. Dopo un avvio di stagione altalenante, riporta Antenna Sud, la società lucana ha deciso di intervenire sul mercato degli svincolati, e nelle prossime ore ufficializzerà l’arrivo di Andrea Gemignani.

Classe 1996, il terzino destro toscano era libero dopo l’ultima stagione alla Lucchese, conclusa con 34 presenze, 2 gol e 2 assist. Con oltre 290 presenze in Serie C, Gemignani rappresenta un profilo d'esperienza per la categoria.

L’operazione è ormai ai dettagli finali: l’accordo è stato raggiunto, e nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l’ufficialità.

Sul tema, ospite dei microfoni di TMW Radio, si è espresso nella giornata di ieri il dg dei lucani Vincenzo Greco:

"Purtroppo l’infortunato è proprio Maselli, che sarà operato il 4 novembre. Non interverremo sul mercato per sostituirlo a centrocampo, perché il reparto è già completo e abbiamo giocatori in grado di sostituirlo. Stiamo invece lavorando per prendere un difensore centrale svincolato. Stiamo valutando diversi profili, ma vogliamo muoverci con attenzione per non sbagliare scelta".