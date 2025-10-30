Serie B, Giudice Sportivo: multate 5 società. Un turno di stop a Ferri ed Elia
Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare del decimo turno di Serie B elencate di seguito:
Cesena-Carrarese 2-1
Empoli-Sampdoria 1-1
Frosinone-Virtus Entella 4-0
Mantova-Catanzaro 1-3
Palermo-Monza 0-3
Pescara-Avellino 1-1
Reggiana-Modena 1-0
Spezia-Padova 1-1
Venezia-Südtirol 3-0
Queste le decisioni suddivise per tema:
AMMENDE
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al 49° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco costringendo l'Arbitro a ritardare l'inizio della gara di circa tre minuti; per avere inoltre, al 5° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, durante l’intervallo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco e un petardo e un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottigliette di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI € 5.000,00
FERRI Jordan Max Jean (Sampdoria): per avere, al 50° del secondo tempo, in reazione a un fallo subito, colpito con stizza la coscia di un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ELIA Salvatore (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario
