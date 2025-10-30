Okaka: "Ho lavorato tanto per tornare ai livelli decenti. Il Ravenna merita tutto questo"

“Ho lavorato tanto per tornare a un livello fisico decente, ho fatto tantissimi sacrifici e continuo a farli. Ho preso questo impegno e lo porto avanti con entusiasmo e professionalità perché il Ravenna merita questo”. Il centravanti Stefano Okaka parla così dopo la doppietta contro il Rimini in Coppa Italia Serie C che ha permesso ai giallorossi di avanzare nella competizione: “Sono a buon punto a livello di condizione, riesco di nuovo a fare le mie giocate, gli allunghi e i dribbling. - prosegue Okaka come riporta tuttoc.com - Ho lavorato tantissimo, portando la mia testa a un livello estremo, perché dopo due anni fermi è difficile. Chi mi è stato vicino sa quanta fatica ho fatto, ma non mi fermo: c’è ancora strada da fare e devo continuare a lavorare.”

Spazio poi alla scelta di sposare il progetto romagnolo: “Non ho mai avuto dubbi dal primo giorno in cui ho parlato con la famiglia Cipriani e con il direttore Mandorlini. Ho creduto subito in questo progetto e nel presidente. Il resto sono conferme, ora devo migliorare ancora fisicamente e dare il massimo per questa squadra.”

Infine uno sguardo all’Ascoli, prossimo avversario in campionato: “Sarà una partita di grande fascino, uno scontro diretto importante e giochiamo in casa dove ci aspetta un bell’ambiente. - conclude il centravanti – siamo una squadra forte, ma dobbiamo ancora abituarci a queste partite. Ce la metteremo tutta per vincere e capire a che livello siamo. Il campionato, però, finirà a maggio: sono sempre tre punti, e dobbiamo ragionare partita dopo partita".