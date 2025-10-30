Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito

Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favoritoTUTTO mercato WEB
Oggi alle 00:00Editoriale
Ivan Cardia

Se Luciano Spalletti sarà l’allenatore giusto per trascinare questa Juventus fuori dalle sabbie mobili, lo diranno soltanto il tempo e il campo. Per esperienza, qualità e carisma, non c’è nessuno più adatto di lui. Peccato che, non certo per colpe sue, arrivi in ritardo. Al triplice fischio di Norvegia-Italia, mentre calava l’azzurro tenebra sulle speranze mondiali della Nazionale ed era chiaro che la sua avventura da commissario tecnico fosse al capolinea, in tanti ne avevano immaginato l’approdo in bianconero. Troppo pericolante la panchina di Igor Tudor, arrivato come traghettatore e confermato con ben poca convinzione - non solo all’apparenza, visti i successivi sviluppi - in attesa di puntare su altri. Non per Damien Comolli: incassati i no di Conte e Gasperini, ha optato per allungare l’esperienza del croato oltre un Mondiale per club in cui la Juve non ha fatto male, ma non si capisce nemmeno come potesse fare peggio. Con quasi quattro mesi di ritardo, il dg bianconero si è risolto a chiamare Luciano, pronto a rimettersi in pista.

È un ritardo che può pesare sull’avventura juventina di Spalletti. Già calarsi nuovamente dal ruolo di ct a quello di allenatore di club non è un passaggio banale: la Nazionale è un punto di arrivo, Conte è tra i pochissimi ad aver fatto bene anche dopo averla salutata. Luciano non avrà il tempo per preparare la squadra come è solito fare e anche la sosta rappresenterà un’occasione passeggera: più gli assenti che i presenti. Dovrà gestire tutte le contraddizioni di una squadra e di uno spogliatoio su cui ha sbattuto la testa Tudor, che paga colpe sue ma anche altrui nel costruire la rosa. Una su tutte: di tre centravanti per un posto, il migliore è quello su cui non ha alcun senso puntare nel lungo periodo. Su Dusan Vlahovic, Spalletti dovrà fare una scelta: o è titolare o non c’è. Dato che le esclusioni hanno una matrice contrattuale ma non tecnica, l’elefante in panchina non aiuta nessuno, né il centravanti serbo né Openda e David. L’ex ct ha già gestito Totti, Icardi, Insigne: sa come si fa. Ma magari sceglierà l’altra strada.

Spalletti, soprattutto, trova una Juve piccola come è stata poche volte nella sua storia, forse mai. Non vince lo scudetto da cinque anni e molto probabilmente arriverà a sei. Dall’addio di Marotta si è rotta la magia, da quello di Agnelli i bianconeri sembrano intrappolati nel giorno della marmotta. Ogni stagione è l’anno zero, si riparte sempre da capo. In questo processo di perenne e patologico rinnovamento, il club più scudettato d'Italia ha fagocitato un grande dirigente come Cristiano Giuntoli e un allenatore che prima o poi tornerà alla guida di una big come Thiago Motta. Hanno commesso i loro errori, ma con loro almeno si immaginavano un percorso, un’idea, un orizzonte a cui puntare. Poi magari la strada era sbagliata, ma almeno c'era qualcosa. Spalletti non parte da questi presupposti, perché il timing è tutto, nel calcio come nella vita, e a chi arriva in corsa si può chiedere di aggiustare, non certo di costruire, specie nell’immediato. È molto probabile che sia l’allenatore giusto per far dimenticare alla Juventus il pantano, di sicuro arriva al momento sbagliato.

Il turno di campionato in corso di svolgimento ha raccontato che il Napoli, caracollando come d’altra parte ha fatto per tutto lo scorso campionato, vince anche senza un mucchio di giocatori fondamentali. Antonio Conte dice tutto e il contrario di tutto, ma chi fa di questo un capo d’accusa commette un duplice errore. Intanto, perché Conte non ha alcun dovere di essere imparziale. In secondo luogo, perché molto spesso il contenuto delle sue dichiarazioni è del tutto ininfluente, resistente a quello che succede o è successo davvero, perché il suo obiettivo non è raccontare ma vincere. E allora conta solo entrare nella testa dell’avversario di turno e mandarlo fuori fase, come è successo con Lautaro. A proposito, puntiamo all’Oscar: con l’infortunio di De Bruyne, il suo Napoli non è più forte, ma è tornato favorito alla vittoria del campionato. Il belga, che al fantacalcio ha pure ottimi numeri perché è un fuoriclasse, nel calcio reale è un giocatore troppo lontano dalla filosofia di Conte, costretto a modellare e snaturare la sua creatura per far posto al gran regalo presidenziale. Tra qualche mese metterà magari la ciliegina sulla torta, ma per ora il Napoli corre meglio senza di lui.

Quando alle altre, tiene il passo la Roma: alzi la mano chi si aspettava che Gasperini, nella città con più radio d’Italia, si sarebbe inserito così e sarebbe stato primo in classifica con (più o meno) un gol a partita. È un equilibrio fragilissimo, ma se recupera Dybala e si arrende a Dovbyk può reggere sul lungo. Magari non fino allo scudetto, ma la Champions sarebbe già un gran bel traguardo. La naturale sfidante del Napoli è l’Inter, che ha per distacco la rosa più forte e completa. Il naturale sfidante di Conte è Allegri, che invece ha una rosa dipendente da 2/3 giocatori (Rabiot, Pulisic e Modric, non Leao) e un grosso problema: Gimenez è indispensabile tatticamente ma, al netto del lavoro sporco, tutto il resto è troppo insignificante per farne un centravanti da scudetto. Il tricolore se lo giocheranno queste tre, con la grande incognita della Juve di Spalletti. A tal proposito: l’obiettivo è la Champions, ma davanti ha squadre partite molto meglio e apparentemente con molti meno punti deboli: chi le farà spazio? Di una Fiorentina troppo mesta per essere vera c’è poco da scrivere: dopo aver sopravvalutato il ritorno in Italia di Pioli e non averlo messo in discussione finora, non avrebbe molto senso farlo dopo una sconfitta a San Siro con l’Inter. Certo, a Firenze si sta scherzando col fuoco.

Articoli correlati
Spalletti è (o meglio sarà) il nuovo allenatore della Juventus. Firma e primi passi... Spalletti è (o meglio sarà) il nuovo allenatore della Juventus. Firma e primi passi alla Continassa in arrivo
Vlahovic osannato dallo Stadium. Spalletti non potrà non ripartire dal miglior centravanti... Vlahovic osannato dallo Stadium. Spalletti non potrà non ripartire dal miglior centravanti della Juventus
La Juve a Spalletti, manca solo l'annuncio. Milan, si rivede Jashari: le top news... La Juve a Spalletti, manca solo l'annuncio. Milan, si rivede Jashari: le top news delle 18
Altre notizie Editoriale
Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno... Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte... Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve... Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Tudor esonerato. Spalletti in pole, ma ci sono in corsa anche Mancini e Palladino.... Tudor esonerato. Spalletti in pole, ma ci sono in corsa anche Mancini e Palladino. La crisi di una Juve senza identità, ottava in classifica. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
Tudor via se non batte l’Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop,... Tudor via se non batte l’Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli... Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco.... Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica... La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Le più lette
1 Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
2 Marsiglia, paura per Nadir: sviene in campo. De Zerbi: "Siamo preoccupati, è in ospedale"
3 Inter, Bisseck: "Ho fatto un'ottima partita. In questo nuovo ruolo devo stare concentrato 90'"
4 Genoa, Vasquez: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi, dobbiamo cambiare atteggiamento"
5 Atalanta U23, Bocchetti: "La gara di Coppa la dice lunga sullo spirito della mia squadra"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti è (o meglio sarà) il nuovo allenatore della Juventus. Firma e primi passi alla Continassa in arrivo
Immagine top news n.1 Dopo la Fiorentina, anche il Genoa fa quadrato attorno al tecnico: fiducia e conferma per Vieira
Immagine top news n.2 Fiorentina, è crisi totale. Ma la società non mette in discussione la panchina di Pioli
Immagine top news n.3 Una risposta forte, chiara e non scontata dell'Inter ai tentativi di fuga di Napoli e Roma
Immagine top news n.4 Inter-Fiorentina 3-0, le pagelle: Calhanoglu stappa e chiude, Sucic da vedere e rivedere. Crisi viola
Immagine top news n.5 Serie A, classifica aggiornata: sprofondo Genoa e Fiorentina. L'Inter a caccia delle prime due
Immagine top news n.6 L'Inter riparte subito dopo le polemiche di Napoli: 3-0 alla Fiorentina, doppietta Calhanoglu
Immagine top news n.7 Vlahovic osannato dallo Stadium. Spalletti non potrà non ripartire dal miglior centravanti della Juventus
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.2 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.4 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Immagine news Serie C n.2 A breve Ravenna-Rimini. Grammatica: "Gara top. Nei biancorossi scatterà l'orgoglio"
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan, è un ritmo comunque da Scudetto? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cremonese, Barbieri: "Felicissimi della vittoria, nel secondo tempo sono cresciuto"
Immagine news Serie A n.2 Como, Caqueret: "Grande errore nel primo tempo, ma ho continuato a giocare"
Immagine news Serie A n.3 Roma, Hermoso: "Nuovo ciclo per me qui, ce la giochiamo con tutti"
Immagine news Serie A n.4 Genoa, Vasquez: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi, dobbiamo cambiare atteggiamento"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Bisseck: "Ho fatto un'ottima partita. In questo nuovo ruolo devo stare concentrato 90'"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Hermoso: "Contento per il gol e per la vittoria. Di questa squadra amo la mentalità"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, idea concreta Leandro Rinaudo nuovo ds
Immagine news Serie B n.2 Padova, Andreoletti dopo il pari di Spezia: "Cresciuti molto nella ripresa, abbiamo margini"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Svoboda: “Grande partita. Possiamo mettere in difficoltà chiunque”
Immagine news Serie B n.4 Spezia, D'Angelo deluso: "Meritavamo di vincere. Sarr? Sono cose che capitano"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Lapadula: "Grande atteggiamento, ma dobbiamo imparare a fare il secondo gol"
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, Aquilani: "Siamo un gruppo coeso, bene nel secondo tempo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, arriva una sconfitta. Gallo: "Dispiace, la Coppa Italia è sempre un'opportunità"
Immagine news Serie C n.2 Atalanta U23, Bocchetti: "La gara di Coppa la dice lunga sullo spirito della mia squadra"
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, il quadro quasi completo degli Ottavi di Finale: mancano due match
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Crollano Benevento e Vicenza. Potenza di rigore
Immagine news Serie C n.5 Renate, Foschi: "Felice della prestazione con la Juve NG. Ma abbiamo concretizzato poco"
Immagine news Serie C n.6 Torres, Pazienza: "Ancora un dispiacere. Ma testa al Carpi: servirà una prestazione importante"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Giugliano e Boattin a Galli e Robino, l'Italia U17 torna fra le prime 8 del mondo
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve, Braghin: "Tre trofei da maggio a oggi, ma è la 'falsa' partenza in A che fa notizia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…