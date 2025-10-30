Carrarese, Calabro: “Serve più solidità difensiva. Col Frosinone concentrazione massima"

Archiviato a tempo di record il turno infrasettimanale, la Carrarese si è già gettata anima e corpo sul prossimo match di campionato: quello di sabato al 'Dei Marmi' contro il Frosinone. A tal proposito arrivano le parole del tecnico degli apuani, Antonio Calabro, nel corso della consueta conferenza stampa prepartita:

“L’ultima partita ha evidenziato come questi ragazzi siano in grado di giocarsela alla pari con chiunque e in qualunque stadio, infatti, ciò che realmente mi lascia l’amaro in bocca è l’episodio che ha sbloccato il match: oltre ad essere davvero dubbio il contatto che ha scaturito il rigore, c’è una spinta, a due mani, sull’azione precedente ai danni di un nostro giocatore. Ad ogni modo, credo che la squadra, pur avendo interpretato bene la partita, possa e debba crescere ancora, soprattutto nella gestione di circostanze analoghe a quella della seconda rete subita. Infatti, non mi piace affatto essere arrivati alla decima giornata con tutte queste reti subite, è un aspetto sul quale dobbiamo lavorare e migliorare, e confido che questo step possa compiersi già dalle prossime gare. La difesa della Carrarese è sempre stata solida e arcigna sotto la mia gestione, quest’anno, invece, ci sta mancando qualcosa, probabilmente sotto il profilo dell’attenzione perché, in più di un’occasione abbiamo preso goal più per mancanze nostre che per meriti degli avversari, anche a difesa schierata, e in Serie B non puoi permetterti errori di questo genere.

Il Frosinone ha un’identità ben chiara e una rosa di livello, ricca di giocatori esperti e di qualità. Quest’anno sono allenati da un grande allenatore, che sa come motivare una squadra reduce da una stagione deludente, e i risultati lo stanno dimostrando.

Sabato affronteremo una squadra abile nelle ripartenze, con giocatori capaci di ribaltare il campo in poco tempo e forti nei duelli.

Come ho già detto ai ragazzi, il Frosinone è una squadra rapida in tutte le fasi di gioco, che non ti lascia la possibilità di giocare, poiché sa chiudere sempre con grande attenzione gli spazi, ed è per questo che servirà una Carrarese vicina alla perfezione se vogliamo portare a casa punti.

Infatti, dovremmo essere tutti concentrati, svegli e reattivi sempre nell’arco dei novanta minuti, consapevoli di giocare una partita che presenta un alto coefficiente di difficoltà".

Infine arriva anche un punto sugli indisponibili del club apuano: "Hasa ha un problema che non ci consentirà di averlo a disposizione per sabato: non si tratta di un problema grave, ma è bene essere cauti e non rischiare onde evitare guai peggiori. Per quanto riguarda Parlanti e Calabrese posso dire che sono in ripresa, ma saranno determinanti le loro risposte nelle prossime ore per capire se può essere possibile averli a disposizione già per la sfida al Frosinone.

Ad ogni modo, è inevitabile che in alcuni reparti ci sia la necessità di stringere i denti, ma fortunatamente ho una rosa ampia, ricca di giocatori duttili, e anche chi ha giocato meno mi offre delle risposte positive quando viene chiamato in causa, come dimostrato, per esempio, da Melegoni nel recente turno infrasettimanale. Infatti, nonostante alcune partite in panchina e altre, relegate in tribuna, al momento opportuno è stato chiamato a giocare una partita difficile, interpretata alla grande sotto tutti i punti di vista e dimostrando di essere un giocatore sul quale possiamo contare.”