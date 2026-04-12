Italiano, obiettivo imbattibilità contro Di Francesco. E contro il Lecce pareggia spesso

In veste di allenatore, Vincenzo Italiano e Eusebio Di Francesco si incontrano oggi per la settima volta. L’attuale tecnico del Bologna ha tra i suoi obiettivi per la partita odierna, quella di mantenere l’imbattibilità contro il collega. Solo tre punti in sei gare: questo il bottino fatto da DiFra contro l’allenatore siciliano (ma nato in Germania).

Italiano contro il Lecce…pareggia spesso. Quattro volte la gara è finita con la divisione della posta. Risultato che si è verificato anche negli ultimi due match. Una sola sconfitta contro i salentini per Italiano; si è verificata in Lecce-Fiorentina 3-2 del 2 febbraio 2024. Gara incredibile quella, perché i viola erano in vantaggio per 2-1 fino al 91’, poi hanno preso due gol in pieno recupero, perdendo la sfida.

Di Francesco non vince contro il Bologna da sette gare. L’ultimo successo con gli emiliani è il 2-1 conseguito con la Roma il 18 febbraio 2019.

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS DI FRANCESCO

3 vittorie Italiano

3 pareggi

0 vittorie Di Francesco

14 gol fatti Italiano

6 gol fatti Di Francesco

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS LECCE

2 vittorie Italiano

4 pareggi

1 vittoria Lecce

9 gol fatti squadre Italiano

8 gol fatti Lecce

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS BOLOGNA

5 vittorie Di Francesco

5 pareggi

8 vittorie Bologna

15 gol fatti squadre Di Francesco

21 gol fatti Bologna