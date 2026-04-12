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Italiano, obiettivo imbattibilità contro Di Francesco. E contro il Lecce pareggia spesso

Italiano, obiettivo imbattibilità contro Di Francesco. E contro il Lecce pareggia spessoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 16:46Le Statistiche
Redazione Footstats

In veste di allenatore, Vincenzo Italiano e Eusebio Di Francesco si incontrano oggi per la settima volta. L’attuale tecnico del Bologna ha tra i suoi obiettivi per la partita odierna, quella di mantenere l’imbattibilità contro il collega. Solo tre punti in sei gare: questo il bottino fatto da DiFra contro l’allenatore siciliano (ma nato in Germania).

Italiano contro il Lecce…pareggia spesso. Quattro volte la gara è finita con la divisione della posta. Risultato che si è verificato anche negli ultimi due match. Una sola sconfitta contro i salentini per Italiano; si è verificata in Lecce-Fiorentina 3-2 del 2 febbraio 2024. Gara incredibile quella, perché i viola erano in vantaggio per 2-1 fino al 91’, poi hanno preso due gol in pieno recupero, perdendo la sfida.

Di Francesco non vince contro il Bologna da sette gare. L’ultimo successo con gli emiliani è il 2-1 conseguito con la Roma il 18 febbraio 2019.

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS DI FRANCESCO
3 vittorie Italiano
3 pareggi
0 vittorie Di Francesco
14 gol fatti Italiano
6 gol fatti Di Francesco

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS LECCE
2 vittorie Italiano
4 pareggi
1 vittoria Lecce
9 gol fatti squadre Italiano
8 gol fatti Lecce

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS BOLOGNA
5 vittorie Di Francesco
5 pareggi
8 vittorie Bologna
15 gol fatti squadre Di Francesco
21 gol fatti Bologna

© Riproduzione riservata
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