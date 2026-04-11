Spalletti mai ha fatto 4 contro la Dea. L’ex Palladino è OK contro Madama

Raffaele Palladino e Luciano Spalletti sono stati allenatori avversari in 1 sola occasione di Serie A. Accadde nella stagione 2022-2023, l’ultima del toscano con l’azzurro del Napoli addosso, alla 35esima giornata, quando Palladino si impose per 2-0 col suo Monza. Vero è che Spalletti e i suoi giocatori aveva appena conquistato il terzo scudetto nella storia del Napoli, a 33 anni di distanza dal precedente.

Molti di più gli incroci mister-squadra.

L’ex Palladino, ha vestito il bianconero da giocatore sia in cadetteria che in Serie A, ha testato il suo calcio contro la Vecchia Signora già 6 volte e presenta dei dati positivi: 3 vittorie (fra cui quella storica col Monza che mai aveva conquistato i tre punti tutti assieme in A), 1 segno X e 2 sconfitte. Curioso l’andamento dei risultati: 2 successi nel 2022-2023; 2 KO nel 2023-2024; 1 vittoria e 1 pareggio nel 2024-2025.

Spalletti ha incrociato l’Atalanta per 24 volte nel massimo campionato nostrano. La bilancia racconta di 13 affermazioni, 5 match chiusi in parità, 6 battute d’arresto. Ha aperta un serie OK frutto di 3 vittorie.

Attenzione, mai Spalletti ha colto 4 successi di fila contro i nerazzurri in campionato. Già in 2 occasioni aveva fatto tris: 1-0 e 2-1 con l’Udinese 2004-2005 e 2-1 con la Roma 2006-2007 (poi ci fu il KO per 1-2); doppio 2-1 con la Maggica 2007-2008 e 2-0 ancora in giallorosso nel 2008-2009 (poi ecco lo stop per 0-3).

TUTTI I PRECEDENTI FRA PALLADINO E SPALLETTI IN CAMPIONATO

1 vittoria Palladino

0 pareggi

0 vittorie Spalletti

2 gol fatti dalla squadra di Palladino

0 gol fatti dalla squadra di Spalletti

TUTTI I PRECEDENTI FRA PALLADINO E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

3 vittorie Palladino

1 pareggio

2 vittorie Juventus

9 gol fatti dalle squadre di Palladino

6 gol fatti dalla Juventus

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E L’ATALANTA IN CAMPIONATO

13 vittorie Spalletti

5 pareggi

6 vittorie Atalanta

32 gol fatti dalle squadre di Spalletti

25 gol fatti dall’Atalanta