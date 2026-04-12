Bologna campo (quasi) tabù per il Lecce. I guai dagli undici metri

Tante sconfitte interne per il Bologna (8 in 15 gare, più del 50%) e solo 17 punti su 44 raccolti. Per il Lecce tante difficoltà e una vittoria e cinque sconfitte nelle ultime sei partite.

Del resto la formazione salentina è quella che ha il peggior attacco di tutta la Serie A con 21 gol fatti in 31 match. Segnando poco così non è facile fare punti per i giallorossi.

Quello di Bologna è un campo quasi tabù per i pugliesi che si sono imposti solamente 3 volte in campionato tra A e B in 24 precedenti. L’ultima volta che il Lecce è uscito coi tre punti dal Dall’Ara? Il 18 settembre 2011, uno 0-2 con i gol di Giacomazzi e Grossmuller.

La squadra allenata da Di Francesco ha pagato dazio coi calci di rigore. Intanto è la squadra che ha segnato di meno dagli undici metri (una sola volta su due tentativi). E poi ha il peggior differenziale (insieme al Napoli) tra penalty calciati e quelli fischiati contro (-4).

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)

24 incontri disputati

14 vittorie Bologna

7 pareggi

3 vittorie Lecce

41 gol fatti Bologna

22 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1982/1983 Serie B Bologna vs Lecce 2-0, 16° giornata

L’ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2024/2025 Serie A Bologna vs Lecce 1-0, 11° giornata