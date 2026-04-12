Napoli e i rigori: che brutto rapporto. La trasferta a Parma che stava per costare cara

I tre punti raccolti nelle ultime cinque giornate (senza vittorie) hanno rimesso parzialmente in discussione la tranquillità in classifica che, ad un certo punto del campionato, aveva raggiunto il Parma. Il Napoli invece sta provando a rianimare le velleità scudetto grazie alle cinque vittorie conseguite di fila. Conte e i suoi, ovviamente, hanno tutta l’intenzione di continuare questa striscia vincente.

Parma non è territorio di conquista per il Napoli, almeno storicamente. Dieci volte in campionato, gli emiliani hanno superato i campani, perdendo in nove circostanze. Il pareggio è il risultato meno ricorrente, visto che si è verificato cinque volte. Però, l’ultima partita, quella giocata alla 37esima giornata della scorsa stagione, le due squadre si sono divise la posta: uno 0-0 che avrebbe potuto pregiudicare la vittoria dello scudetto da parte dei partenopei, ma l’Inter non ne seppe approfittare pareggiando a sua volta in casa con la Lazio.

Segna poco il Parma, solo 22 gol (peggio c’è il Lecce con 21 e basta), e ha poca varietà offensiva, nel senso che i gialloblu hanno mandato a segno dieci marcatori diversi, che rappresentano il minimo per questa Serie A.

Il Napoli di questa stagione ha un cattivo rapporto coi calci di rigore. Intanto perché ne ha avuti ben otto contro (come il Milan), più che tutte le altre squadre. E poi perché ha anche il peggior bilancio tra penalty a favore e contro: -4.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A E SERIE B)

33 incontri disputati

10 vittorie Parma

5 pareggi

9 vittorie Napoli

32 gol fatti Parma

32 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1948/1949 Serie B Parma vs Napoli 1-0, 36° giornata

L’ULTIMA SFIDA A PARMA

2024/2025 Serie A Parma vs Napoli 0-0, 37° giornata