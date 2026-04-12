Reggiana-Carrarese il 12 aprile? Speranza granata. Giallazzurri da record

La prima, 3-1 nel 1947-1948, e l’ultima, 2-2 nel 2024-2025, volta è andata in scena in cadetteria. Nel mezzo Reggiana-Carrarese vanta altri 16 scontri diretti tutti giocati fra i vari gironi del terzo livello del calcio italiano, la Serie C.

La contabilità complessiva delle sfide in campionato a Reggio Emila racconta di 7 successi granata, 6 segni X, 5 vittorie giallazzurre, 26 gol marcati dagli emiliani e 19 centri fatti dai toscani.

Padroni di casa in serie OK da 8 incroci (4V – 4X con 12GF e 4GS).

Nel 2021-2022 fu 3-0, ultima affermazione della Regia.

Nel 2002-2003 fu 2-3, più recente successo dei Marmiferi.

Cercando un Reggiana-Carrarese disputato proprio in occasione di una 34esima giornata di campionato finiamo con l’atterrare nel 2014-2015 con un 3-0 in favore dei giocatori di casa: Petkovic al 58’, Ruopolo all’86’, Giannone al 90’.

Attenzione, quell’incontro andò in scena, come sarà quest’oggi, in occasione di un 12 aprile!

Terminiamo questa carrellata sui precedenti ricordando che il punteggio più ricorrente è l’1-1, visto per ben 4 volte (1984-1985 e 1985-1986, 2005-2006 e 2006-2007).

Situazione in classifica.

Reggiana con 30 punti (7V – 9X – 17P con 31GF e 52GS), 18 dei quali fatti in casa (4V – 6X – 6P con 17GF e 22GS). Zero successi negli ultimi 6 turni (1X – 5P). Non vince dalla 27esima giornata. Carrarese che si trova a quota 42 (10V – 12X – 11P con 44GF e 43GS), di cui 15 colti in trasferta (3V – 6X – 7P con 20GF e 28GS). OK negli ultimi 4 impegni (3V – 1X). Eguagliata la miglior striscia stagionale, quella ottenuta fra le giornate 18-21, punta al record.

CONFRONTI DIRETTI A REGGIO EMILIA (SERIE B E SERIE C)

18 incontri disputati

7 vittorie Reggiana

6 pareggi

5 vittorie Carrarese

26 gol fatti Reggiana

19 gol fatti Carrarese

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA IN CAMPIONATO

Reggiana-Carrarese 3-1, 1° giornata 1947/1948

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA IN CAMPIONATO

Reggiana-Carrarese 2-2, 27° giornata 2024/2025