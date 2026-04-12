Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Reggiana-Carrarese il 12 aprile? Speranza granata. Giallazzurri da record

Reggiana-Carrarese il 12 aprile? Speranza granata. Giallazzurri da recordTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 13:54Le Statistiche
Redazione Footstats

La prima, 3-1 nel 1947-1948, e l’ultima, 2-2 nel 2024-2025, volta è andata in scena in cadetteria. Nel mezzo Reggiana-Carrarese vanta altri 16 scontri diretti tutti giocati fra i vari gironi del terzo livello del calcio italiano, la Serie C.
La contabilità complessiva delle sfide in campionato a Reggio Emila racconta di 7 successi granata, 6 segni X, 5 vittorie giallazzurre, 26 gol marcati dagli emiliani e 19 centri fatti dai toscani.
Padroni di casa in serie OK da 8 incroci (4V – 4X con 12GF e 4GS).
Nel 2021-2022 fu 3-0, ultima affermazione della Regia.
Nel 2002-2003 fu 2-3, più recente successo dei Marmiferi.
Cercando un Reggiana-Carrarese disputato proprio in occasione di una 34esima giornata di campionato finiamo con l’atterrare nel 2014-2015 con un 3-0 in favore dei giocatori di casa: Petkovic al 58’, Ruopolo all’86’, Giannone al 90’.
Attenzione, quell’incontro andò in scena, come sarà quest’oggi, in occasione di un 12 aprile!
Terminiamo questa carrellata sui precedenti ricordando che il punteggio più ricorrente è l’1-1, visto per ben 4 volte (1984-1985 e 1985-1986, 2005-2006 e 2006-2007).
Situazione in classifica.
Reggiana con 30 punti (7V – 9X – 17P con 31GF e 52GS), 18 dei quali fatti in casa (4V – 6X – 6P con 17GF e 22GS). Zero successi negli ultimi 6 turni (1X – 5P). Non vince dalla 27esima giornata. Carrarese che si trova a quota 42 (10V – 12X – 11P con 44GF e 43GS), di cui 15 colti in trasferta (3V – 6X – 7P con 20GF e 28GS). OK negli ultimi 4 impegni (3V – 1X). Eguagliata la miglior striscia stagionale, quella ottenuta fra le giornate 18-21, punta al record.

CONFRONTI DIRETTI A REGGIO EMILIA (SERIE B E SERIE C)
18 incontri disputati
7 vittorie Reggiana
6 pareggi
5 vittorie Carrarese
26 gol fatti Reggiana
19 gol fatti Carrarese

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA IN CAMPIONATO
Reggiana-Carrarese 3-1, 1° giornata 1947/1948

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA IN CAMPIONATO
Reggiana-Carrarese 2-2, 27° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Serie B, si chiude la 34ª giornata: tre gare in programma in questa domenica Serie B, si chiude la 34ª giornata: tre gare in programma in questa domenica
Reggiana-Carrarese, ultima spiaggia contro sogno playoff: è già una finale Reggiana-Carrarese, ultima spiaggia contro sogno playoff: è già una finale
Reggiana, domani c'è la Carrarese. Bisoli: "C'è da scalare l'Everest in k-way. Ma... Reggiana, domani c'è la Carrarese. Bisoli: "C'è da scalare l'Everest in k-way. Ma lo faremo"
Altre notizie Le Statistiche
Reggiana-Carrarese il 12 aprile? Speranza granata. Giallazzurri da record Reggiana-Carrarese il 12 aprile? Speranza granata. Giallazzurri da record
Napoli e i rigori: che brutto rapporto. La trasferta a Parma che stava per costare... Napoli e i rigori: che brutto rapporto. La trasferta a Parma che stava per costare cara
Spalletti mai ha fatto 4 contro la Dea. L’ex Palladino è OK contro Madama Spalletti mai ha fatto 4 contro la Dea. L’ex Palladino è OK contro Madama
Inter e quell'abbonamento ai 2 gol sul campo del Como Inter e quell'abbonamento ai 2 gol sul campo del Como
Torino-Verona senza gol? Praticamente impossibile. I quattro scivoloni granata Torino-Verona senza gol? Praticamente impossibile. I quattro scivoloni granata
Cremonese senza vittoria e un gol atteso 40 anni. Cagliari, mezz'rora di sofferenza... Cremonese senza vittoria e un gol atteso 40 anni. Cagliari, mezz'rora di sofferenza
Quel 2-1 che ricorre con incredibile frequenza fra queste due squadre! Quel 2-1 che ricorre con incredibile frequenza fra queste due squadre!
Un big match con solo 6 precedenti… ma in tutte le serie italiane Un big match con solo 6 precedenti… ma in tutte le serie italiane
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Boga bomber il regalo di Spalletti alla Juve. Milan, la zona Champions è a rischio, Leao deve essere ceduto. Zaniolo merita Nazionale e un club da scudetto. Gasp e Ranieri, uno è di troppo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Galliani si tira fuori dalla corsa per la presidenza FIGC: "Malagò il migliore possibile"
Immagine top news n.1 Il caos attorno a Leao: ieri pensava di dover uscire già dieci minuti prima. L'episodio
Immagine top news n.2 Cairo sulla conferma di D'Aversa al Torino: "Non è deciso, ma ne sto parlando con Petrachi"
Immagine top news n.3 Retroscena Roma, litigi continui Gasp-Massara. Il DS spesso torna da solo dalle trasferte
Immagine top news n.4 Presidente FIGC, Marotta spinge per Malagò, il Milan lancia la candidatura di Galliani
Immagine top news n.5 Zaniolo show a San Siro. L'Udinese lo riscatterà dal Galatasaray, già ci sono le cifre
Immagine top news n.6 Gravina attacca: “Alla Politica non frega nulla della Nazionale. Mie dimissioni un atto d’amore”
Immagine top news n.7 Inter, con il Como è l'ora della verità: Chivu si affida a Calhanoglu e Thuram
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus
Immagine news podcast n.3 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Malagò e Abete sono già in campagna elettorale per la FIGC: si cerca una coalizione
Immagine news Serie A n.2 Parma-Napoli, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Elphege, Conte conferma i Fab 4
Immagine news Serie A n.3 Inter, visto il Bodo Glimt? Cola a picco 5-0 con il Viking ed è decimo in campionato
Immagine news Serie A n.4 Genoa-Sassuolo, c'è anche Bonucci in tribuna. Ecco qual è il suo ruolo in FIGC ora
Immagine news Serie A n.5 Koné firma la rete del pareggio a Marassi: il Sassuolo riprende il Genoa, é 1-1
Immagine news Serie A n.6 Fischi per Leao, Ferrara: "Tutto il Milan brutto contro l'Udinese, non solo lui"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Iemmello: "Il gol di un portiere lo avevo festeggiato in Benevento-Milan, mai subito"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, si chiude la 34ª giornata: tre gare in programma in questa domenica
Immagine news Serie B n.3 Reggiana-Carrarese, ultima spiaggia contro sogno playoff: è già una finale
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Spezia-Mantova: la salvezza passa dal Picco
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Padova-Empoli: all’Euganeo è sfida ai confini del baratro
Immagine news Serie B n.6 Monza, Bianco: "Sappiamo che dobbiamo vincere per l'obiettivo. Dovremo essere pronti a tutto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giannotti 'osservato speciale' della Pro Vercelli. Lo scout del club oggi a vedere il Trento
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati parziali della 36ª giornata: Capuano decisivo in Ternana-Perugia. Pari Juve
Immagine news Serie C n.3 Anche il Livorno ricorda Piermario Morosini: maglia speciale per la gara contro l'Arezzo
Immagine news Serie C n.4 Arezzo col favore degli scontri diretti. Ma con l'obbligo di vincere oggi per pressare l'Ascoli
Immagine news Serie C n.5 Pro Vercelli, Hellemons già al lavoro per la prossima stagione: occhi sui giovani della Primavera
Immagine news Serie C n.6 Serie C, continua la 36ª giornata: tantissime sfide in programma domenica
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…