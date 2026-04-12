Per le squadre di Fabregas la porta dell’Inter sembra maledetta!

Le formazioni di mister Cesc Fabregas non hanno ancora marcato gol alla difesa dell’Inter. Ci hanno provato in 4 distinte occasioni: 3 volte in campionato, 1 in Coppa Italia. La stagione scorsa il Como rimediò un doppio 0-2, in casa e fuori; quest’anno al Meazza ha subito uno 0-4; qualche settimana fa al Sinigaglia, e in coppa, non è andato oltre il pareggio ad occhiali, vale a scrivere col punteggio di 0-0.

Pertanto, i Fabregas-Inter sono a tutto vantaggio della Beneamata (e la porta nerazzurra sembrerebbe maledetta).

Cristian Chivu ha testato il suo calcio contro il club lariano per 2 volte da due panchine differenti. La stagione scorsa perse al Tardini per 0-1; in questo torneo ha fatto 4-0 nel Meazza nerazzurro.

In conclusione, bilancio in equilibrio sul fronte dei risultati, in vantaggio su quello delle marcature.

E i testa a testa fra i due coach?

Parma-Como 0-1 nel 2024-2025; Inter-Como 4-0 nel 2025-2026. Ovviamente senza contare la Coppa Italia.

Situazione nuovamente di equilibrio.

I prossimi due scontri diretti, quello di stasera e quello valido per la semifinale di ritorno della coppa, potrebbero avere un impatto determinante sul bilancio di questa annata, per Fabregas ma, soprattutto, per Chivu.

PS: quello di stasera sarà il primo Fabregas-Chivu di campionato.

TUTTI I PRECEDENTI FRA FABREGAS E CHIVU IN CAMPIONATO

1 vittoria Fabregas

0 pareggi

1 vittoria Chivu

1 gol fatto dalle squadre di Fabregas

4 gol fatti dalle squadre di Chivu

TUTTI I PRECEDENTI FRA FABREGAS E L’INTER IN CAMPIONATO

0 vittorie Fabregas

0 pareggi

3 vittorie Inter

0 gol fatti dalle squadre di Fabregas

8 gol fatti dall’Inter

TUTTI I PRECEDENTI FRA CHIVU E IL COMO IN CAMPIONATO

1 vittoria Chivu

0 pareggi

1 vittoria Como

4 gol fatti dalle squadre di Chivu

1 gol fatto dal Como