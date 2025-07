Le pagelle del Real Madrid - Gonzalo Garcia la decide, Valverde davvero maestoso

Risultato finale: Real Madrid-Juventus 1-0

Courtois 6 - Graziato da Kolo Muani nei primi minuti, per il resto non corre eccessivi pericoli. Reattivo, in una circostanza poco dopo l'1-0, su Conceicao.

Rudiger 6 - Prestazione di crescente sostanza per l'ex Chelsea e Roma nella sua area, oltre ad essere sempre insidioso in quella avversaria sui calci piazzati.

Tchouameni 6 - Avvio abbastanza traumatico, in cui fatica a reggere l'urto in difesa contro Yildiz e Kolo Muani. Prende le misure con il procedere del match, vivendo soprattutto la seconda frazione di gioco senza grossi patemi.

Huijsen 6,5 - L'ex di giornata non si fa condizionare dalle emozioni. Preciso e puntuale in ogni giocata, sia a livello di chiusure difensive che di sortite in avanti.

Alexander-Arnold 7 - L'ex Liverpool è una delle fonti di gioco principali del Real. Chiamato in causa spesso e volentieri, disegna una gran quantità di cross invitanti dalla destra tra cui quello che porta al gol partita.

Valverde 7,5 - Gonzalo Garcia decide il match, ma deve condividere la palma di migliore in campo con l'uruguaiano. Giganteggia in mezzo al campo per grinta e qualità nei passaggi, andando anche più volte vicino al sigillo personale. Dal 90' Ceballos sv.

Arda Guler 6 - Si accende a intermittenza, alternando qualche buon pallone messo in area ad altri momenti in cui fatica a farsi notare. Meglio dopo l'intervallo, guadagnandosi nel complesso la sufficienza. Dal 77' Modric sv.

Fran Garcia 6 - Azionato poco sulla sinistra, viene contenuto senza troppo affanni da Alberto Costa e Kalulu. Cresce come tutta la squadra con il procedere del match, non risultando comunque tra i più in vista.

Bellingham 6,5 - Non uno dei migliori primi tempi della sua carriera, ma comunque ha una delle migliori occasioni per il Real e solo un grande Di Gregorio evita che si trasformi in gol. Riserva la sua migliore versione per la ripresa, vissuta con un protagonismo in linea con i suoi standard.

Vinicius 6,5 - Di solito incendia la partita con tecnica e velocità, mentre nelle prime battute di gioco appare come un timido fuocherello. Tutta un'altra cosa alla ripresa del gioco dopo l'intervallo, quando veste i panni del pericolo costante per i difensori avversari.

Gonzalo Garcia 7,5 - Il giovane attaccante ricopre al meglio il ruolo di "supplente" di Mbappé. In una gara in cui viene limitato bene in più occasione dalla retroguardia della Juventus, ha il merito di trasformare in gol uno dei pochi palloni giocabili. Una soluzione interessante per Xabi Alonso, non solo per il Mondiale ma anche per la stagione che partirà ad agosto. Dal 68' Mbappé 6 - Entra tra l'entusiasmo del pubblico, palesando il suo ritardo di condizione e non avendo grosse occasioni per mettersi in mostra.

Xabi Alonso 7 - Il suo Real non stecca il primo ver test di prestigio del Mondiale per Club. Inizio da diesel, poi vittoria costruita con pressing costante e occasioni create in grande quantità (con Di Gregorio che limita al minimo il passivo per la Juve).