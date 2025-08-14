Ufficiale Real Madrid, Mastantuono è un nuovo giocatore dei Blancos. Accordo di sei anni

Franco Mastantuono è ufficialmente un giocatore del Real Madrid. Il presidente del club, Florentino Pérez, lo ha accolto nella sala conferenze del Real Madrid City, dove ha firmato il contratto che lo legherà al club per le prossime sei stagioni. Dopo la firma, a Mastantuono sono stati consegnati una replica dello stadio, un orologio e una maglia con il suo nome e il numero 30.

Nei giorni scorsi l'ex River Plate ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua nuova avventura spagnola:

“È un momento molto speciale della mia vita e della mia carriera. Penso che quest'anno siano successe molte cose che mi hanno segnato, come giocatore e come persona. Arrivare al Real Madrid poi è un sogno che si avvera. Ho sempre detto che il mio sogno era giocare in Europa, ma ovviamente ho sempre sognato la cosa più grande, ovvero il Real Madrid. È incredibile che sia successo davvero”.