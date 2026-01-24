Podcast TMW Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa

Il Genoa ha preso un grande portiere, Justin Bijlow. ""Nato a Rotterdam il 22/01/1998 - spiega la nota del club - Bijlow è cresciuto a livello calcistico proprio nel Feyenoord collezionando oltre 150 presenze in prima squadra, con esperienze significative in Champions, Europa e Conference League. Nella sua carriera ha vinto 7 titoli nazionali a livello di club, compiendo un’articolata trafila nelle nazionali giovanili fino a debuttare nella nazionale maggiore, con cui ha collezionato 8 presenze tra i pali. Con la rappresentativa degli ‘Orange’ è stato selezionato tra l’altro sia per il Mondiale del 2022 che per l’Europeo 2024. Benvenuto a Genova Justin!". La curiosità? Avrebbe potuto prenderlo... Già un anno fa.

Nel Podcast di oggi vi raccontiamo Bijlow, il colpo tra i pali del club ligure, in compagnia di Marco Conterio

I costi dell'affare

Nonostante curriculum e talento, un vero e proprio affare. Si tratta di un trasferimento a basso budget per i liguri, che hanno approfittato della scadenza di contratto ormai imminente del contratto con il Feyenoord (il prossimo 30 giugno) per aggiudicarsi il classe '98 a fronte di appena 200mila euro di esborso. Bijlow arriva al Genoa a prezzo di saldo, insomma, e firmerà un accordo fino al termine della stagione, all'interno del quale è inserita però un'opzione di prolungamento triennale, fino al 2029.