Podcast TMW Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro

L'arrivo di Gerry Cardinale nei giorni in cui i rumors sono diventati voci concrete e reali, è certamente ben più che una notizia in casa Milan. Comvest Credit Partners va verso il rifinanziamento, così il fondo Elliott può uscire dall'universo rossonero con RedBird che in questo equilibrio di poteri diventerà una volta per tutte centrale nel presente e nel futuro del Milan. Perché Cardinale a Milanello? Per fare il punto della situazione con tutti i presenti nel club. Per aggiornarli, per far vedere la presenza (che sarà più costante), anche perché i temi stringono. Febbraio si avvicina...

Cos'altro accadrà? Calvelli, Furlani, Galliani e non solo. Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio

Le ultime sul cda

Secondo gli ultimi rumors, RedBird punta su Calvelli, in ottimi rapporti con Giorgio Furlani: da qui l’idea di una transizione non traumatica, nel segno della continuità. L’attuale ad potrebbe arrivare almeno a fine stagione, mentre per Cocirio e Scaroni la clessidra sembra girata. La rotta è tracciata: estinzione del debito con Elliott, cambio di investitore e poi, con calma, il resto. In queste partite, la fretta non paga. Ma le idee sono chiarissime: Cardinale (con Zlatan Ibrahimovic) prenderà il controllo del Milan, diretto ora verso un nuovo corso. Anche... Nelle stanze del mercato?