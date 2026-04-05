Inter-Roma tra scudetto e Champions. Il Corriere dello Sport: "La finale di Pasqua"

"La finale di Pasqua": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Inter, rilancio o allarme; Roma a caccia del Como: a San Siro (20.45) una sfida decisiva per il campionato. Chivu: "Cose strane attorno a noi, dopo la Juve una gogna mediatica". Gasp: "Voglio restare, ma tutti devono essere soddisfatti".

Spazio ancora alla Serie A e in particolare al big match di domani sera tra Napoli e Milan: "I collezionisti". Conte contro Allegri: due carriere da 27 trofei. McTominay prenota l'ottavo gol e il sorpasso, Max: "Io ct dell'Italia? Qui sono molto contento".