Parola a Italiano, Repubblica (ed. Bologna): "Pensiamo solo alla Cremonese"
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"Pensiamo solo alla Cremonese": dichiarazioni di Vincenzo Italiano, riprese oggi in prima pagina dall'edizione di Bologna de La Repubblica. C'è la volontà di pensare innanzitutto a risalire la classifica, poi la testa andrà all'impegno europeo contro l'Aston Villa.
Italiano alla vigilia: "Ci arriviamo come altre settimane di stop: pian piano sono arrivati i nazionali ed il blocco squadra è stato completato. Ci Simao allentati bene ma a ranghi ridotti. Dovremmo cercare di farci trovare pronti. In campionato abbiamo l'obbligo di fare punti per rimanere aggrappati all'ottavo di finale e poi da martedì penseremo all'Europa League, ma abbiamo ancora obiettivi in campionato".
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