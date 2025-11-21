L'Italia conosce il suo cammino, il Corriere della Sera titola: "La strada per i Mondiali"
Anche il Corriere della Sera apre la sua prima pagina con la Nazionale e con l'esito del sorteggio del Playoff Mondiale. Gli azzurri sfideranno l'Irlanda del Nord in semifinale, mentre la finale si giocherà eventualmente contro una tra Galles e Bosnia. "Italia, la strada per i Mondiali. Gattuso: 'Possiamo farcela' - titola oggi il quotidiano generalista in prima pagina -. Playoff. Sfida all'Irlanda del Nord, poi l'eventuale finale con Galles o Bosnia".
Nel taglio alto spicca invece un box dedicato alle informazioni arrivate ieri dai vertici del calcio italiano durante lo Sport Industry Talk organizzato da RCS: "Subito una riforma per salvare il calcio", sintetizza il Corsera.
Tutte le sfide di semifinale playoff.
Italia-Irlanda del Nord
Ucraina-Svezia
Turchia-Romania
Danimarca-Macedonia del Nord
Galles-Bosnia
Polonia-Albania
Slovacchia-Kosovo
Repubblica Ceca-Irlanda
Gli accoppiamenti per le finali.
Italia/Irlanda del Nord - Galles/Bosnia
Ucraina/Svezia - Polonia/Albania
Turchia/Romania - Slovacchia/Kosovo
Danimarca/Macedonia del Nord - Repubblica Ceca/Irlanda
