Faccia a faccia tra Conte e la squadra, Il Mattino in prima pagina: "Ripartiamo"
In occasione della prima pagina odierna, Il Mattino dedica il consueto spazio alle vicende del Napoli. Azzurri che vengono da due settimane non facili, con l'allenatore che si è preso qualche giorno di riposo destando più di una perplessità. Il titolo scelto dal quotidiano chiude questo periodo e si proietta verso i prossimi impegni: "Faccia a faccia tra Conte e la squadra: ripartiamo".
Spazio anche all'Italia, con un titolo in taglio alto: "Playoff Mondiale: l'Italia trova l'Irlanda del Nord. Gattuso: stop al campionato". Richiesta per facilitare la preparazione degli azzurri che, in caso di successo, troveranno una tra Galles e Bosnia.
Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
