Playoff Mondiale, per gli Azzurri c'è l'Irlanda del Nord. QS titola: "C'è da fare la vera Italia"

La prima pagina lanciata oggi in edicola da QS è dedicata all'Italia e all'esito del sorteggio di Zurigo sul Playoff Mondiale. Gli azzurri se la vedranno nella semifinale casalinga contro l'Irlanda del Nord il 26 marzo mentre l'eventuale finale, in programma il 31, sarà invece in trasferta contro Galles o Bosnia: "C'è da fare la vera Italia", 'ordina' il quotidiano nella sua apertura odierna.

Di spalla spazio al Derby di Milano di domenica sera tra Inter e Milan e alla sfida tra i pali che vedrà contro Yann Sommer e Mike Maignan ("Derby coi guanti, la super sfida tra Sommer e Maignan") e l'intervista ad Ottavio Bianchi in vista di Napoli-Atalanta ("Napoli-Atalanta match del cuore").

Tutte le sfide di semifinale playoff.

Italia-Irlanda del Nord

Ucraina-Svezia

Turchia-Romania

Danimarca-Macedonia del Nord

Galles-Bosnia

Polonia-Albania

Slovacchia-Kosovo

Repubblica Ceca-Irlanda

Gli accoppiamenti per le finali.

Italia/Irlanda del Nord - Galles/Bosnia

Ucraina/Svezia - Polonia/Albania

Turchia/Romania - Slovacchia/Kosovo

Danimarca/Macedonia del Nord - Repubblica Ceca/Irlanda