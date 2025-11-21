Playoff Mondiale, per gli Azzurri c'è l'Irlanda del Nord. QS titola: "C'è da fare la vera Italia"
La prima pagina lanciata oggi in edicola da QS è dedicata all'Italia e all'esito del sorteggio di Zurigo sul Playoff Mondiale. Gli azzurri se la vedranno nella semifinale casalinga contro l'Irlanda del Nord il 26 marzo mentre l'eventuale finale, in programma il 31, sarà invece in trasferta contro Galles o Bosnia: "C'è da fare la vera Italia", 'ordina' il quotidiano nella sua apertura odierna.
Di spalla spazio al Derby di Milano di domenica sera tra Inter e Milan e alla sfida tra i pali che vedrà contro Yann Sommer e Mike Maignan ("Derby coi guanti, la super sfida tra Sommer e Maignan") e l'intervista ad Ottavio Bianchi in vista di Napoli-Atalanta ("Napoli-Atalanta match del cuore").
Tutte le sfide di semifinale playoff.
Italia-Irlanda del Nord
Ucraina-Svezia
Turchia-Romania
Danimarca-Macedonia del Nord
Galles-Bosnia
Polonia-Albania
Slovacchia-Kosovo
Repubblica Ceca-Irlanda
Gli accoppiamenti per le finali.
Italia/Irlanda del Nord - Galles/Bosnia
Ucraina/Svezia - Polonia/Albania
Turchia/Romania - Slovacchia/Kosovo
Danimarca/Macedonia del Nord - Repubblica Ceca/Irlanda
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.