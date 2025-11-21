Mondiali, l'Italia sorride a metà. Il Giornale apre: "Irlanda del Nord primo scoglio"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Giornale, con il seguente titolo riportato in taglio alto: "Mondiali, l'Italia sorride a metà: Irlanda del Nord primo scoglio". In caso di successo contro la Nazionale che ha in Bradley del Liverpool la sua stella, la finale dei playoff sarà contro la vincente tra Galles e Bosnia.

Le dichiarazioni del ct Gattuso dopo il sorteggio "Bisogna commentare solo la partita contro l'Irlanda del Nord, dove ci giochiamo tutto. Poi vedremo, ci sarebbero due ambienti totalmente diversi. Ma per il momento non ne parliamo. Irlanda del Nord? Una squadra che sicuramente è alla nostra portata, ce la giochiamo in una partita secca. Sono molto forti fisicamente e giocano sulle seconde palle tantissimo. Servirà una grande partita ma ce la possiamo giocare".