Irlanda del Nord ai playoff. Prandelli dice a Il Gazzettino: "Ora un gruppo unito"

Sta per terminare la pausa per le Nazionali, con un importante verdetto che riguarda l'Italia. Nella giornata di ieri, gli azzurri hanno conosciuto il loro destino per quanto riguarda gli spareggi. Ne ha parlato anche Il Gazzettino, con questo titolo in taglio alto: "L'Italia cade bene, l'Irlanda del Nord ai playoff. Prandelli: "Ora un gruppo unito".

Per l'ex ct azzurro, capace di portare la Nazionale fino alla finale agli Europei de 2012 grazie a un gioco gradevole ma soprattutto a un grande gruppo, l'unione di intenti è fondamentale. Gli azzurri dovranno mostrarla sul campo, contro la compagine irlandese e poi - caso di successo - contro una tra Galles e Bosnia.