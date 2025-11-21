Irlanda del Nord ai playoff. Prandelli dice a Il Gazzettino: "Ora un gruppo unito"
TUTTO mercato WEB
Sta per terminare la pausa per le Nazionali, con un importante verdetto che riguarda l'Italia. Nella giornata di ieri, gli azzurri hanno conosciuto il loro destino per quanto riguarda gli spareggi. Ne ha parlato anche Il Gazzettino, con questo titolo in taglio alto: "L'Italia cade bene, l'Irlanda del Nord ai playoff. Prandelli: "Ora un gruppo unito".
Per l'ex ct azzurro, capace di portare la Nazionale fino alla finale agli Europei de 2012 grazie a un gioco gradevole ma soprattutto a un grande gruppo, l'unione di intenti è fondamentale. Gli azzurri dovranno mostrarla sul campo, contro la compagine irlandese e poi - caso di successo - contro una tra Galles e Bosnia.
Articoli correlati
Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
3 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile