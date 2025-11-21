Il sorteggio fa sorridere l'Italia, Il Messaggero in apertura: "La Nazionale cade bene"
È un sorteggio positivo quello riservato dall'urna di Zurigo all'Italia per il Playoff che vale il pass al Mondiale 2026. Questo quanto sottolinea oggi Il Messaggero in prima pagina dopo l'accoppiamento degli azzurri con l'Irlanda del Nord in semifinale e una tra Galles e Bosnia nella finale del 31 marzo: "La Nazionale cade bene: ai playoff l'Irlanda del Nord. In finale Galles o Bosnia", sintetizza il giornale romano in un box sul taglio alto.
Tutte le sfide di semifinale playoff.
Italia-Irlanda del Nord
Ucraina-Svezia
Turchia-Romania
Danimarca-Macedonia del Nord
Galles-Bosnia
Polonia-Albania
Slovacchia-Kosovo
Repubblica Ceca-Irlanda
Gli accoppiamenti per le finali.
Italia/Irlanda del Nord - Galles/Bosnia
Ucraina/Svezia - Polonia/Albania
Turchia/Romania - Slovacchia/Kosovo
Danimarca/Macedonia del Nord - Repubblica Ceca/Irlanda
